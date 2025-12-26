Aaj Ka Mesh Rashifal 26 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव में स्थित है, जिससे लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के योग बन रहे हैं. आप आज यह समझ पाएंगे कि आपका असली प्रॉफिट किस दिशा में है और उसी पर फोकस करेंगे. वज्र योग और अन्य शुभ योग आपके प्रयासों को मजबूती देंगे. हालांकि ऑफिस में कुछ विरोधी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा. क्रिसमस का दिन आपके लिए खुशखबरी और उत्साह लेकर आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि अधिक काम और जिम्मेदारियों के कारण थकान हो सकती है. आंखों में जलन या सिरदर्द जैसी हल्की समस्या संभव है, इसलिए समय-समय पर आराम लें. सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद रहेगी.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन बहुत शुभ है. वज्र योग के कारण मार्केट में फंसा हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना है. लंबे समय से अटका धन वापस आने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी मीठी वाणी और कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स आज ग्राहकों को आकर्षित करेंगी, जिससे बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे. नए ऑर्डर और डील साइन होने के योग भी बन रहे हैं.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम में प्रगति होगी, लेकिन कुछ विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. जिन युवाओं ने हाल ही में नौकरी के लिए आवेदन किया है, उन्हें इंटरव्यू कॉल या सकारात्मक जवाब मिलने की अच्छी संभावना है.

धन राशिफल

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत रहेगा. अटका हुआ पैसा मिलने से आमदनी बढ़ेगी. परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संपत्ति खरीदने के योग भी बन रहे हैं, जो लंबे समय में फायदेमंद साबित होंगे. किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले सही सलाह लेना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ के लिए आज का दिन खास है. लवर से क्रिसमस पर कोई सरप्राइज गिफ्ट या खास मैसेज मिल सकता है, जिससे रिश्ते में मिठास आएगी. फैमिली लाइफ भी खुशहाल रहेगी. नए साल को लेकर परिवार के साथ घूमने या ट्रिप की योजना बन सकती है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

युवाओं को आज अपने करियर को लेकर एक्टिव रहना होगा. आलस्य करने से अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं. स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी पढ़ाई के साथ-साथ करंट अफेयर्स पर भी अच्छी पकड़ बना पाएंगे.

एजुकेशन राशिफल

शिक्षा के क्षेत्र में आज ध्यान और एकाग्रता बनी रहेगी. जो छात्र इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आज ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल करने का भी अच्छा समय है.

भाग्यशाली अंक 2

अनलकी अंक 7

लकी रंग गोल्डन

आज का उपाय

सुबह सूर्यदेव को जल में गुड़ और लाल फूल डालकर अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मान-सम्मान और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि के लिए धन लाभ के योग हैं

हाँ, अटका हुआ धन मिलने और बिजनेस में मुनाफा बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं.

Q2. क्या नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को सफलता मिल सकती है

जी हाँ, इंटरव्यू कॉल या सकारात्मक जवाब मिलने की अच्छी संभावना है.

Q3. क्या आज का दिन प्रेम जीवन के लिए शुभ है

बिल्कुल, क्रिसमस पर सरप्राइज और रोमांटिक पलों के योग बन रहे हैं.