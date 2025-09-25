हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aries Horoscope 25 September 2025: मेष राशि के लिए आज का दिन सफलता से भरा! बिजनेस में होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Aries Horoscope 25 September 2025: मेष राशि के लिए आज का दिन सफलता से भरा! बिजनेस में होगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

Today Aries Horoscope 25 September 2025: मेष राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Sep 2025 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 25 September 2025: आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा सप्तम भाव में होने से बिजनेस में नए प्रोडक्ट से लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का दबाव रहेगा, लेकिन अनुभव और मेहनत से आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे.

मार्केटिंग और यात्रा संबंधी गतिविधियों को इस समय स्थगित रखना बेहतर रहेगा. घर और व्यवसाय दोनों पर ध्यान दें, जिससे सफलता के अवसर बढ़ेंगे.

परिवार राशिफल: परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी, लेकिन आप उनका ध्यान रखेंगे और घरेलू खर्चों का प्रबंधन करेंगे. सामाजिक संस्थाओं से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा. घर में तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा.

लव राशिफल: दांपत्य जीवन में समझ और स्नेह बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. अविवाहितों के लिए नए सामाजिक संपर्क या मिलने का अवसर अच्छा रहेगा.

व्यापार राशिफल: लक्ष्मी योग के प्रभाव से बीमा, कमीशन और सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है. नए प्रोडक्ट और निवेश से लाभ मिलेगा. इस समय कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें.

नौकरी राशिफल: ऑफिस में उच्चाधिकारियों का दबाव रहेगा, लेकिन परिश्रम का उचित फल मिलेगा. टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तैयारी रखें, सफलता मिलने की संभावना है.

युवा और करियर राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे. बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन से करियर से जुड़े फैसले सही होंगे.

धन राशिफल: निवेश और नए प्रोडक्ट से लाभ होगा. सरकारी और कमीशन आधारित व्यवसाय से फायदा मिलने की संभावना है. फिजूलखर्ची से बचें.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान से शरीर मजबूत रहेगा.

शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 4
शुभ रंग: पिंक (Pink)

उपाय: आज लक्ष्मी देवी की पूजा करें और घर में दीपक जलाएं.

FAQs
Q1. क्या आज नया निवेश या बिजनेस विस्तार लाभकारी रहेगा?
हाँ, लक्ष्मी योग और नए प्रोडक्ट से लाभ की संभावना अधिक है.

Q2. युवा वर्ग को करियर में सफलता पाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?
स्टूडेंट्स और पेशेवरों को तैयारी और बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Sep 2025 12:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
और पढ़ें
Embed widget