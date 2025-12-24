हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Aries Rashifal (24 December 2025): मेष राशि करियर में प्रभावशाली स्पीच से मिलेगी पहचान, रुका धन वापस आने के योग

Aaj Ka Aries Rashifal (24 December 2025): मेष राशि करियर में प्रभावशाली स्पीच से मिलेगी पहचान, रुका धन वापस आने के योग

Today Aries Horoscope 24 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके कर्म भाव यानी 10वें हाउस में गोचर कर रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में गतिविधियां बढ़ेंगी. हालांकि, किसी करीबी या प्रतिस्पर्धी द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए आज सतर्क रहना आवश्यक है. हर्षण योग के प्रभाव से आपकी वाणी में प्रभावशीलता आएगी और आपका आत्मविश्वास दूसरों को प्रभावित करेगा. आज लिया गया कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन अधिक काम के कारण थकावट हो सकती है. सिर दर्द, आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो तो आराम को प्राथमिकता दें. योग, प्राणायाम और हल्की वॉक आपके लिए लाभकारी रहेगी. खानपान में सफेद पदार्थ जैसे दूध, दही या फल शामिल करें.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल है. कॉरपोरेट बिजनेस मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन में आपकी स्पीच पॉवर सभी को प्रभावित करेगी, जिसका सीधा असर आपके बिजनेस ग्रोथ पर दिखेगा. लंबे समय से अटका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना है. जिन लोगों को आपने उधार दे रखा है, उनसे आज विनम्रता से पैसा वापस मांग सकते हैं. नए कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन होने के योग भी बन रहे हैं.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. कार्यस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी के लक्ष्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता सीनियर्स को प्रभावित करेगी. प्रमोशन या इन्क्रीमेंट के रास्ते खुल सकते हैं. अपोजिट जेंडर के सहकर्मियों के प्रति विशेष सम्मान रखें, खासकर जो आपसे उम्र या पद में बड़े हैं. टीमवर्क से आज बड़ी सफलता मिल सकती है.

धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा. हालांकि, किसी के बहकावे में आकर निवेश करने से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखें, विशेषकर दिखावे या अनावश्यक चीजों पर.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी पिकनिक स्पॉट या पिलग्रिमेज टूर की प्लानिंग बन सकती है. लव लाइफ में सकारात्मकता रहेगी और लव पार्टनर या जीवनसाथी से कोई खुशखबरी मिल सकती है. आपसी समझ और संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाएगा.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
न्यू जनरेशन और युवाओं के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास बना रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपनी मेहनत से उन पर विजय प्राप्त करेंगे. आर्टिस्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान और सराहना मिलेगी.

एजुकेशन राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सफलता देने वाला है. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम के संकेत मिल सकते हैं. शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और एकाग्रता में वृद्धि होगी.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अनलकी अंक: 7
  • लकी रंग: सफेद
  • आज का उपाय: सुबह भगवान शिव या हनुमान जी को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” या “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मेष राशि के लिए प्रमोशन के योग हैं?
हाँ, आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस के कारण प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के प्रबल संकेत हैं.

Q2. क्या आज उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है?
जी हाँ, आज रुका हुआ धन मिलने की अच्छी संभावना बन रही है.

Q3. क्या आज यात्रा करना शुभ रहेगा?
परिवार के साथ छोटी यात्रा या धार्मिक स्थल की योजना शुभ और सुखद रहेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 02:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope

