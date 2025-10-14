Aaj Ka Mesh Rashifal (14 October 2025): मेष राशि स्वास्थ्य पर ध्यान दें, व्यवसाय में चुनौतियाँ रहेंगी
Today Aries Horoscope 14 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 14 October 2025 in Hindi: आज 4वें हाउस में चन्द्रमा होने से घर में किसी महिला की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है. पारिवारिक कलह या विवाद के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है.
व्यापार और निवेश:
व्यापारियों के लिए सितारों का समर्थन कमजोर रहेगा. व्यापार में हानि या रिटर्न ऑर्डर की चिंता संभव है. निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन फाइनेंस समय पर उपलब्ध न होने पर योजना स्थगित हो सकती है.
नौकरी और सरकारी सेवा:
सरकारी कर्मचारी किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त न हों. नौकरीपेशा लोग काम में मन नहीं लगा पाएंगे, और नए अवसर मिलना कठिन रहेगा.
विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी:
सेहत कमजोर रहने के कारण पढ़ाई या अभ्यास में मन नहीं लगेगा.
युवा पीढ़ी:
किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच-समझकर और धैर्यपूर्वक लें. योजनाओं को हकीकत में बदलने के प्रयास में संयम और रणनीति जरूरी है.
लव और पारिवारिक जीवन:
पारिवारिक कलह और मतभेद तनाव बढ़ा सकते हैं. जीवनसाथी या घर के बुजुर्गों से संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.
सुझाव:
- स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
- निवेश और वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी न करें.
- राहुकाल में कोई महत्वपूर्ण काम टालें.
लक्की कलर: नेवी ब्लू
लक्की नंबर: 3
अनलक्की नंबर: 9
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जप करें.
Q1. क्या आज नौकरी बदलने का सही समय है?
A1. नहीं, आज के दिन स्थिरता बनाए रखना बेहतर रहेगा. कोई नया निर्णय लेने से पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
Q2. क्या प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी?
A2. हां, आज ग्रह स्थिति रोमांस और समझ बढ़ाने के लिए अनुकूल है. अपने साथी से खुलकर बात करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
