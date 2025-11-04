हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Meen Rashifal 4 November 2025: मीन राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा, नई योजना और करियर में प्रगति के संकेत

Today Pisces Horoscope 4 November 2025: मीन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Nov 2025 03:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 4 November 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा का गोचर आज आपके द्वितीय भाव (2nd House) में हो रहा है, जिससे वित्तीय स्थिति में सुधार और पारिवारिक मामलों में स्थिरता के संकेत मिलते हैं. आज धन संबंधी कार्यों में लाभ की संभावना है. आपकी बातों में विनम्रता और प्रभावशीलता होगी, जिससे लोग आपकी राय को महत्व देंगे.

व्यापार राशिफल:
वज्र योग और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से बिजनेस में नई संभावनाएं बनेंगी. बिजनेस मीटिंग या क्लाइंट प्रेजेंटेशन में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, जिससे आप नए ऑर्डर या प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में सहयोगात्मक माहौल रहेगा और आप बिना तनाव के परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी राशिफल:
आज पुरानी बातों और मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है. वर्कस्पेस पर किसी सहकर्मी द्वारा की गई गलती को माफ करने से आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी. आपके व्यवहार और कार्यशैली से सीनियर्स प्रभावित रहेंगे. ऑफिस में आपके आइडियाज और प्रेज़ेंटेशन की तारीफ होगी.

परिवार राशिफल:
परिवार में सौहार्द और सहयोग का वातावरण रहेगा. अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर रिश्तों में संतुलन बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ बातचीत में सहजता रखें, परिस्थिति के प्रति शांत दृष्टिकोण अपनाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. माता-पिता से सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा.

छात्र / युवा राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, लर्नर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है. यंग जनरेशन को बिजनेस या फैमिली प्रोफेशन से जुड़ने का प्रस्ताव मिल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत बेहतर रहेगी. नियमित दिनचर्या बनाए रखें और तनाव से दूर रहें. शरीर को गर्म रखें और ठंडी चीजों से परहेज करें. मेडिटेशन और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

लकी कलर: ऑरेंज
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 4

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Nov 2025 03:45 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Rashifal Today Horoscope

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए धन संबंधी क्या संकेत हैं?

चंद्रमा के गोचर से वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत हैं। धन संबंधी कार्यों में लाभ की संभावना है, और आपकी बातों में प्रभावशीलता रहेगी।

व्यापार के लिहाज़ से आज का दिन कैसा रहेगा?

वज्र योग और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से बिजनेस में नई संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिप में सहयोगात्मक माहौल रहेगा और आप परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या खास है?

आज पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। सीनियर्स आपके व्यवहार और कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे, और आपके आइडियाज की तारीफ होगी।

पारिवारिक जीवन के लिए आज के क्या सुझाव हैं?

परिवार में सौहार्द और सहयोग का वातावरण रहेगा। जीवनसाथी के साथ सहजता रखें और शांत दृष्टिकोण अपनाने से दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा।

छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन कैसा है?

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, लर्नर और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है। मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है और युवा बिजनेस या पारिवारिक प्रोफेशन से जुड़ सकते हैं।

