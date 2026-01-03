हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Pisces Rashifal (3 January 2026): मीन राशि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सुलझेंगे, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Aaj Ka Pisces Rashifal (3 January 2026): मीन राशि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सुलझेंगे, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Today Pisces Horoscope 3 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Jan 2026 03:46 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Meen Rashifal 3 January 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में हैं, जिससे भूमि, भवन और घर से जुड़े मामलों में समाधान मिलने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण को संतुलित बनाए रखना जरूरी होगा. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर राशिफल

वर्कप्लेस पर काम का दबाव रह सकता है, लेकिन इसी दबाव में कोई बड़ा फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को बॉस की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा, ताकि आपकी नौकरी सुरक्षित रहे.

धन व बिजनेस राशिफल

बिजनेस में मैनपावर और मार्केट से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं. किसी बड़े क्लाइंट से अनबन होने की आशंका है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है. ऐसे में धैर्य रखना और शांत रहकर स्थिति संभालना ही समझदारी होगी.

लव लाइफ व फैमिली राशिफल

जीवनसाथी की कुछ बातें आपको भावनात्मक रूप से आहत कर सकती हैं, लेकिन रिश्ते की मजबूती के लिए उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा. परिवार में आपको अपनी आय के अनुसार खर्च और बचत का संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है.

स्टूडेंट व एजुकेशन राशिफल

युवा वर्ग और छात्र अपने अच्छे व्यवहार और रिश्तों को निभाने की कला से सबके प्रिय बनेंगे. इससे उन्हें आगे चलकर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

अगर तबीयत खराब हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें. गलत दवा लेने से समस्या बढ़ सकती है. नियमित आराम और सही इलाज जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे
आज का उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में साझेदारी करना सही रहेगा?

A1: नहीं, फिलहाल पार्टनरशिप से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

A2: योग बन रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है.

Q3: क्या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है?

A3: हां, लेकिन बातचीत से हालात संभाले जा सकते हैं.

Q4: क्या विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है?

A4: ध्यान भटक सकता है, इसलिए अतिरिक्त फोकस की जरूरत है.

Q5: क्या सेहत को लेकर चिंता करनी चाहिए?

A5: बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 03 Jan 2026 03:46 AM (IST)
Frequently Asked Questions

आज मीन राशि के लिए भूमि, भवन और घर से जुड़े मामलों में क्या उम्मीद की जा सकती है?

चंद्रमा चौथे भाव में हैं, जिससे भूमि, भवन और घर से जुड़े मामलों में समाधान मिलने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण को संतुलित बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.

नौकरीपेशा लोगों को आज वर्कप्लेस पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

वर्कप्लेस पर काम का दबाव रह सकता है, लेकिन इसी दबाव में कोई बड़ा फैसला लेना नुकसानदेह हो सकता है. बॉस की बातों को गंभीरता से लेना और वाद-विवाद से दूर रहना बेहतर रहेगा.

व्यापार में आज किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है?

बिजनेस में मैनपावर और मार्केट से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं. किसी बड़े क्लाइंट से अनबन होने की आशंका है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है.

आज लव लाइफ में जीवनसाथी की किन बातों को नज़रअंदाज करना बेहतर रहेगा?

जीवनसाथी की कुछ बातें भावनात्मक रूप से आहत कर सकती हैं, लेकिन रिश्ते की मजबूती के लिए उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर रहेगा.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

युवा वर्ग और छात्र अपने अच्छे व्यवहार और रिश्तों को निभाने की कला से सबके प्रिय बनेंगे. इससे उन्हें आगे चलकर अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

Embed widget