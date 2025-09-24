Pisces Horoscope 24 September: मीन राशि वालों को बिज़नेस में चुनौतियाँ, दाम्पत्य जीवन में तनाव संभव
Today Pisces Horoscope 24 September 2025: मीन राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 24 September 2025: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए सकारात्मक और संतुलित रहेगा. चन्द्रमा तुला राशि में अष्टम भाव में होने से कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रयासों का उचित फल मिलेगा. मित्र और परिवार आपका सहयोग करेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हल्का थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. खानपान पर ध्यान दें और पर्याप्त नींद लें. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.
व्यापार राशिफल: व्यवसायियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. नए सौदे और निवेश से मुनाफा होगा. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को सहयोग और सफलता मिलेगी. किसी भी बड़े निर्णय को सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल: दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी. अविवाहित जातकों के लिए रिश्तों के अच्छे अवसर बन सकते हैं. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की खुशियाँ मन को प्रसन्न करेंगी.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. पुराने निवेश से लाभ होगा और नए अवसर भी बनेंगे. खर्चों पर नियंत्रण रखें. अचानक धनलाभ के योग बन रहे हैं.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा. सीनियर आपकी मेहनत की सराहना करेंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सहयोगी सहकर्मी आपकी मदद करेंगे.
युवा राशिफल: युवा वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता मिलेगी. करियर से जुड़े नए अवसर बन सकते हैं. आत्मविश्वास बनाए रखें और समय का सदुपयोग करें.
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 3
शुभ रंग: बैंगनी और हल्का नीला
उपाय: आज भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज मीन राशि वालों को करियर में लाभ मिलेगा?
हाँ, आज आपके प्रयास और मेहनत से करियर में सफलता मिलने की संभावना है.
Q2. क्या आज मीन राशि वालों को नया निवेश करना चाहिए?
हाँ, सोच-समझकर और विवेकपूर्ण निर्णय से निवेश लाभकारी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL