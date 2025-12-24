हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Pisces Rashifal (24 December 2025): मीन राशि आर्थिक प्रगति के योग, ट्रांसफर और प्रेम में मधुरता

Aaj Ka Pisces Rashifal (24 December 2025): मीन राशि आर्थिक प्रगति के योग, ट्रांसफर और प्रेम में मधुरता

Today Pisces Horoscope 24 December 2025: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके एकादश भाव (11th हाउस) में गोचर कर रहा है, जिससे लाभ, मित्रों का सहयोग और इच्छाओं की पूर्ति के योग बन रहे हैं. आप आज अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहेंगे और जो भी काम करेंगे, उसमें जिम्मेदारी और ईमानदारी झलकेगी. हर्षण योग के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप प्रसन्न और उत्साहित महसूस करेंगे, जिससे शरीर में भी ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि आलस्य से बचना जरूरी है, क्योंकि सुस्ती आपके काम और सेहत दोनों को प्रभावित कर सकती है. हल्का व्यायाम, योग या वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय के क्षेत्र में आज शानदार प्रगति देखने को मिल सकती है. हर्षण योग के कारण बिजनेस में ग्रोथ के साथ-साथ अच्छा आर्थिक लाभ भी होगा. नए क्लाइंट्स या ऑर्डर मिल सकते हैं. व्यापार के सिलसिले में छोटी-मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है. जिस पार्टी या क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उन्हें पहले से सूचना देना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज और बेहतर बनेगी.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ है. वर्कप्लेस पर मनोवांछित स्थान पर ट्रांसफर या पसंदीदा डिपार्टमेंट में जाने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. ऑफिशियल कामों में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और आपका प्रोफेशनल ग्रोथ तेज होगा. आपकी मेहनत और लगन को पहचान मिलेगी.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है. आज धन से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जाएंगे. हालांकि, अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है, ताकि कमाई का पूरा लाभ भविष्य के लिए बचत में बदला जा सके.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा. पिलग्रिमेज टूर या किसी धार्मिक यात्रा को लेकर परिवार के साथ ट्रैवल प्लान बन सकता है, जिससे रिश्तों में और मधुरता आएगी. लव और मैरिड लाइफ में आज का दिन रोमांस से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

युवा और न्यू जनरेशन राशिफल
न्यू जनरेशन के लिए आज संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी है. दिल और दिमाग—दोनों की सुनें, लेकिन दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटकने से बचें. सही फैसले लेने से भविष्य की दिशा मजबूत होगी.

सोशल और राजनीतिक जीवन राशिफल
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आलस्य आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है. अगर आप ढिलाई बरतेंगे तो महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं. सक्रिय और जिम्मेदार बने रहें, तभी आपकी छवि मजबूत होगी.

स्पोर्ट्स राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज चुनौतीपूर्ण दिन हो सकता है. विरोधी आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर सकते हैं, लेकिन धैर्य और लगातार अभ्यास से आप इन अड़चनों को पार कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अनलकी अंक: 8
  • लकी रंग: नेवी ब्लू
  • आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या साईं बाबा को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का 11 बार जाप करें. इससे भाग्य और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

FAQs

Q1. क्या आज मीन राशि के लिए नौकरी में बदलाव शुभ है?
हाँ, मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर या बेहतर अवसर मिलने के योग हैं.

Q2. क्या आज बिजनेस में यात्रा से लाभ होगा?
जी हाँ, छोटी यात्रा से नए क्लाइंट्स और लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

Q3. क्या आज का दिन प्रेम जीवन के लिए अच्छा है?
बिल्कुल, आज रोमांस और आपसी समझ बढ़ाने के शानदार योग बन रहे हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget