Aaj Ka Pisces Rashifal (2 January 2026): मीन राशि पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन फैसला सोच-समझकर लें!

Aaj Ka Pisces Rashifal (2 January 2026): मीन राशि पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन फैसला सोच-समझकर लें!

Today Pisces Horoscope 2 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 02 Jan 2026 05:13 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 2 January 2026 in Hindi: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. चन्द्रमा का आपके चौथे भाव में गोचर पारिवारिक और मानसिक मामलों को प्रभावित करेगा.

खासतौर पर माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. भावनात्मक रूप से आप थोड़े अस्थिर महसूस कर सकते हैं, लेकिन सही योजना और धैर्य से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के क्षेत्र में आज एसेट्स में बढ़ोतरी धीमी रह सकती है. बिना प्लानिंग कोई भी फैसला लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए हर काम सोच-समझकर करें. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज आपको पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन इस समय साझेदारी में जाना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा. पुराने निवेशों से तुरंत लाभ की उम्मीद न करें और कैश फ्लो को संतुलित बनाए रखें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा. लंबे समय से अटके या अधूरे कार्य पूरे होने से मानसिक सुकून और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. हालांकि जॉब में प्रमोशन या चेंज के योग तो हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है. इस समय आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पर फोकस करना चाहिए, जिससे भविष्य में बेहतर अवसर मिल सकें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और लव लाइफ में आज सुकून के पल कम रह सकते हैं. भावनात्मक दूरी या गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं. बेहतर होगा कि आप अपनी समस्याओं को परिवार के साथ साझा करें, इससे मानसिक तनाव में कमी आएगी. जीवनसाथी या पार्टनर से संवाद बनाए रखना आज बेहद जरूरी है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं को आज मित्रों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे मन थोड़ा उदास या डिप्रेशन की ओर झुक सकता है. विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मानसिक दबाव के कारण वे मेंटोर के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएंगे. मेडिटेशन और टाइम मैनेजमेंट से स्थिति बेहतर हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को हेल्थ-वेल्थ महसूस करेंगे, लेकिन लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. मानसिक तनाव, नींद की कमी और चिंता से बचें. माता की सेहत पर विशेष ध्यान दें और समय-समय पर डॉक्टर की सलाह लें.

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 4

लकी कलर: पीला

उपाय

आज किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या भोजन का दान करें. घर में शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय हल्का दीपक जलाकर सकारात्मक विचारों का चिंतन करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में साझेदारी करना सही रहेगा?

A1: नहीं, फिलहाल पार्टनरशिप से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.

Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

A2: योग बन रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है.

Q3: क्या पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है?

A3: हां, लेकिन बातचीत से हालात संभाले जा सकते हैं.

Q4: क्या विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है?

A4: ध्यान भटक सकता है, इसलिए अतिरिक्त फोकस की जरूरत है.

Q5: क्या सेहत को लेकर चिंता करनी चाहिए?

A5: बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 02 Jan 2026 05:13 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Pisces Horoscope Meen Horoscope

Embed widget