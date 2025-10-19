Aaj Ka Love Rashifal 20 October 2025: दिवाली पर इन राशियों को मिलेगा सरप्राइज! जानें लव राशिफल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 20 October 2025: दिवाली पर इन राशियों को मिलेगा सरप्राइज! जानें लव राशिफल

Love Horoscope Today 20 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Oct 2025 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 20 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर 2025 के दिन चतुर्दशी तिथि है. इसके अलावा दिवाली का शुभ दिन भी है. 

पढ़ें 20 अक्टूबर 2025, सोमवार का लव राशिफल मेष से मीन राशियों के लिए-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ ये दिवाली यादगार साबित हो सकती है. आज के दिन अपनी सुनहरी यादों को अनबन में तब्दील नहीं होने दें. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

रिश्तों में प्यार का परवान चढ़ सकता है. पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं. इस दौरान दिवाली पर उन्हें बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं. 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

दिवाली का शुभ दिन आपके प्यार को मजबूत बनाएगा. रिश्तों में किसी भी तरह की अनबन या क्लेश न करें. आज के दिन पार्टनर को खुश रखें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

अपनी बातों से पार्टनर को नाराज करने से बचें. अगर किसी बात को लेकर आपकी राय पार्टनर से मेल नहीं खाती है तो भी उनके फैसलों का सम्मान करें. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

प्रेम जीवन में नया उत्साह महसूस हो सकता है. रिश्तों में पहले से ज्यादा पार्टनर का विश्वास बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में आज का दिन व्यस्तताओं से भरा रह सकता है. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों को पार्टनर की ओर से आज सरप्राइज मिल सकता है. रिश्तों में जबरदस्ती न दिखाएं. पार्टनर के साथ प्रेम संबंध मजबूत होने के साथ मधुर भी होंगे. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातक आज पार्टनर के साथ दिवाली की शॉपिंग पर जा सकता है. इस दौरान पार्टनर की ओर से किसी चीज की मांग की जा सकती है, जो आपके जेब खर्च पर कहीं न कहीं असर दिखा सकती है. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का मन बना सकते हैं. इस दौरान उनकी एक्सट्रा केयर करने से रिश्ता मजबूत होगा. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

प्यार में समझदारी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की भी जरूरत है. अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं. परिवार में किसी के शादी की बात चल सकती है. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को आज के दिन अपनी गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है. परिवार के लोगों से अपने पार्टनर की मुलाकात करा सकते हो. प्यार के साथ सयंम बनाए रखें.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज का दिन आपके लिए इमोशनली वीक हो सकता है. दिवाली पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

प्यार में आज के दिन आत्मविश्वास बढ़ने के साथ रोमांस के लिहाज से नया उत्साह महसूस हो सकता है. कोशिश करें कि आज के दिन पार्टनर या किसी का दिल न दुखाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Oct 2025 07:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

20 अक्टूबर 2025 को कौन सी तिथि है?

20 अक्टूबर 2025 को हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि है और यह दिवाली का शुभ दिन भी है।

मेष राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर 2025 का लव राशिफल कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए प्यार के लिहाज से यह दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ यह दिवाली यादगार हो सकती है, इसलिए पुरानी बातों को अनबन में बदलने से बचें।

वृषभ राशि वालों के लिए 20 अक्टूबर 2025 का लव राशिफल क्या कहता है?

वृषभ राशि वालों के रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं और दिवाली पर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं।

मिथुन राशि वालों को 20 अक्टूबर 2025 को अपने रिश्तों में क्या करना चाहिए?

मिथुन राशि वालों के लिए दिवाली का यह दिन प्यार को मजबूत बनाएगा। रिश्तों में किसी भी तरह की अनबन से बचें और पार्टनर को खुश रखें।

