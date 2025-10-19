Aaj Ka Love Rashifal 20 October 2025: दिवाली पर इन राशियों को मिलेगा सरप्राइज! जानें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 20 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 20 अक्टूबर 2025 के दिन चतुर्दशी तिथि है. इसके अलावा दिवाली का शुभ दिन भी है.

पढ़ें 20 अक्टूबर 2025, सोमवार का लव राशिफल मेष से मीन राशियों के लिए-

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ ये दिवाली यादगार साबित हो सकती है. आज के दिन अपनी सुनहरी यादों को अनबन में तब्दील नहीं होने दें.

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)



रिश्तों में प्यार का परवान चढ़ सकता है. पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जाने की योजना बना सकते हैं. इस दौरान दिवाली पर उन्हें बेहतरीन सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)



दिवाली का शुभ दिन आपके प्यार को मजबूत बनाएगा. रिश्तों में किसी भी तरह की अनबन या क्लेश न करें. आज के दिन पार्टनर को खुश रखें.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

अपनी बातों से पार्टनर को नाराज करने से बचें. अगर किसी बात को लेकर आपकी राय पार्टनर से मेल नहीं खाती है तो भी उनके फैसलों का सम्मान करें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

प्रेम जीवन में नया उत्साह महसूस हो सकता है. रिश्तों में पहले से ज्यादा पार्टनर का विश्वास बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में आज का दिन व्यस्तताओं से भरा रह सकता है.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों को पार्टनर की ओर से आज सरप्राइज मिल सकता है. रिश्तों में जबरदस्ती न दिखाएं. पार्टनर के साथ प्रेम संबंध मजबूत होने के साथ मधुर भी होंगे.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातक आज पार्टनर के साथ दिवाली की शॉपिंग पर जा सकता है. इस दौरान पार्टनर की ओर से किसी चीज की मांग की जा सकती है, जो आपके जेब खर्च पर कहीं न कहीं असर दिखा सकती है.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

वृश्चिक राशि के जातकों को आज सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का मन बना सकते हैं. इस दौरान उनकी एक्सट्रा केयर करने से रिश्ता मजबूत होगा.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

प्यार में समझदारी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की भी जरूरत है. अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं. परिवार में किसी के शादी की बात चल सकती है.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को आज के दिन अपनी गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है. परिवार के लोगों से अपने पार्टनर की मुलाकात करा सकते हो. प्यार के साथ सयंम बनाए रखें.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज का दिन आपके लिए इमोशनली वीक हो सकता है. दिवाली पर किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

प्यार में आज के दिन आत्मविश्वास बढ़ने के साथ रोमांस के लिहाज से नया उत्साह महसूस हो सकता है. कोशिश करें कि आज के दिन पार्टनर या किसी का दिल न दुखाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.