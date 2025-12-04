हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Libra Rashifal (4 December 2025): तुला राशि चन्द्रमा के 8वें हाउस में होने से आज का दिन मिलाजुला रहेगा!

Aaj Ka Libra Rashifal (4 December 2025): तुला राशि चन्द्रमा के 8वें हाउस में होने से आज का दिन मिलाजुला रहेगा!

Today Libra Horoscope 4 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 04 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Tula Rashifal 4 December 2025 in Hindi: आज का दिन तुला राशि वालों के लिए मिलाजुला परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा के 8वें हाउस में होने के कारण यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

कार्यक्षेत्र में यदि आप परफेक्शन लाने का प्रयास करेंगे, तो लाभ अवश्य मिलेगा. हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन थोड़ा अशुभ रहेगा और आलस्य की भावना ज्यादा रह सकती है.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेसमैन को अपने व्यवहार और वाणी पर विशेष ध्यान देना होगा. ग्राहकों के साथ बातचीत में संयम और मिठास बनाए रखें, अन्यथा नाराजगी हो सकती है. बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच सोच-समझकर कदम उठाएं.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में परफेक्शन लाने की कोशिश से लाभ मिलेगा. अपने काम में लापरवाही न करें और वरिष्ठों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें.

लव और फैमिली राशिफल:

फैमिली की छोटी बातों को तूल न दें. विवाद से बचें और विवेकपूर्ण व्यवहार से घर में शांति बनाए रखें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स को नकारात्मक प्रभावों से दूर रहना चाहिए. ऐसा करने से पढ़ाई में ध्यान रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन को ड्रग्स या अन्य गलत गतिविधियों से बचना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल:

वाहन चलाते समय सावधानी रखें. तेज गति से वाहन न चलाएं. मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम लें.

शुभ अंक: 1

अनलक्की नंबर: 4

शुभ रंग: सफेद (White)

उपाय: यात्रा से पहले घर के देवताओं का आशीर्वाद लें.

FAQs

Q1: क्या आज ऑफिस में नया अवसर मिलेगा?

A1: हां, यदि आप मेहनत और परफेक्शन के साथ काम करेंगे तो नए अवसर मिल सकते हैं.

Q2: बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

A2: सोच-समझकर निवेश करें. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Q3: क्या परिवार में विवाद हो सकता है?

A3: हां, छोटी बातों को तूल देने से विवाद हो सकता है. संयम और विवेक से शांति बनाए रखें.

Q4: यात्रा करने के लिए समय कैसा रहेगा?

A4: सावधानी बरतें। यात्रा में सतर्क रहें और नियमों का पालन करें.

Q5: स्वास्थ्य के मामले में क्या सावधानी रखें?

A5: मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम तथा संतुलित आहार लें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Dec 2025 03:00 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
Embed widget