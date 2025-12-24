हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Libra Rashifal (24 December 2025): तुला राशि प्रॉपर्टी विवाद और बढ़ते खर्च से तनाव, रिश्तों में दूरी

Aaj Ka Libra Rashifal (24 December 2025): तुला राशि प्रॉपर्टी विवाद और बढ़ते खर्च से तनाव, रिश्तों में दूरी

Today Libra Horoscope 24 December 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Tula Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव (4th हाउस) में स्थित है, जिसके कारण घर, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. प्रॉपर्टी को लेकर कोई पुराना विवाद या पारिवारिक मतभेद उभर सकता है. आज का दिन आपको धैर्य, संतुलन और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह देता है. अनावश्यक बातों में उलझने से बचें और अपने मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम रहेगा. मानसिक तनाव और चिंता के कारण थकान महसूस हो सकती है. सिरदर्द, ब्लड प्रेशर या नींद की समस्या परेशान कर सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन सकारात्मक है, यदि आप मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो सेहत में सुधार आएगा और फील्ड पर प्रदर्शन बेहतर होगा. नियमित योग और गहरी सांस लेने के अभ्यास से मानसिक संतुलन बना रहेगा.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय के क्षेत्र में आज खर्चे आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं. फालतू के खर्चों के अलावा कुछ अनियोजित खर्च भी सामने आ सकते हैं, जो बजट को बिगाड़ सकते हैं. बिजनेसमैन को जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक चिंतन निर्णय लेने में देरी और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है. आज छोटे लेकिन व्यावहारिक फैसले लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. किसी भी निवेश या डील में जल्दबाजी न करें.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज सतर्कता जरूरी है. कार्यस्थल पर विरोधी सक्रिय रह सकते हैं और आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं. कोवर्कर्स के साथ विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने काम से मतलब रखें और बहस से दूर रहें. बॉस और सीनियर्स के साथ संवाद में मर्यादा बनाए रखें, इससे अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा.

धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. खर्चों पर नियंत्रण न रखा गया तो धन असंतुलन की स्थिति बन सकती है. घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. आज उधार लेने या देने से बचें. धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें और भविष्य की बचत पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज अहम को जितना दूर रखेंगे, उतना आपके और परिवार के लिए बेहतर रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज न करें. लव और मैरिड लाइफ में ट्रस्ट की कमी महसूस हो सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आएगा. खुलकर बातचीत करना और गलतफहमियों को समय रहते दूर करना आज बेहद जरूरी रहेगा.

युवा और सामाजिक जीवन राशिफल
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज व्यर्थ की दौड़-धूप और व्यस्तता बनी रहेगी. कई कामों में उलझने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे मन खिन्न हो सकता है. युवाओं को सलाह है कि अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें. अनावश्यक सामाजिक दबाव से दूरी बनाकर रखें.

एजुकेशन राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज अनुशासन बेहद जरूरी है. दोस्तों के साथ घूमना-फिरना छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यदि आप पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो भविष्य में पछतावा हो सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को टाइम टेबल बनाकर चलना चाहिए.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अनलकी अंक: 7
  • लकी रंग: ब्राउन
  • आज का उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर या मिठाई का भोग लगाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

FAQs

Q1. क्या आज तुला राशि के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है?
हाँ, आज प्रॉपर्टी को लेकर विवाद या तनाव की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं.

Q2. क्या ऑफिस में विवाद से बचने का कोई उपाय है?
अपने काम पर फोकस रखें और कोवर्कर्स के साथ अनावश्यक बहस से बचें.

Q3. क्या छात्रों को आज पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
बिल्कुल, दोस्तों और मौज-मस्ती से दूरी बनाकर पढ़ाई पर ध्यान देना आज बेहद जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Dec 2025 02:30 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Horoscope
