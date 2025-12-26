हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Aquarius Rashifal (26 December 2025): कुंभ राशि के जातकों को आत्मचिंतन से मिलेगी नई दिशा और तरक्की

Aaj Ka Aquarius Rashifal (26 December 2025): कुंभ राशि के जातकों को आत्मचिंतन से मिलेगी नई दिशा और तरक्की

Today Aquarius Horoscope 26 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 04:01 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे, जिससे विदेशी संपर्कों या दूरस्थ स्थानों से जुड़े कामों में कुछ रुकावट आ सकती है. दिन थोड़ा खर्चीला और व्यस्त रह सकता है, इसलिए समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना जरूरी होगा.

बिजनेस राशिफल
व्यापारी वर्ग के लिए आज का संदेश है कि केवल भविष्य की चिंता में वर्तमान को नजरअंदाज न करें. जो भी कमा रहे हैं, उससे अपनी वर्तमान जरूरतें और खुशियां भी पूरी करें, इससे मानसिक तनाव कम रहेगा. यदि मन मुताबिक परिणाम न मिलें तो परेशान न हों, क्योंकि व्यापार में उतार-चढ़ाव सामान्य हैं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें.

जॉब राशिफल
कार्यस्थल पर आपको अपने ही काम में कुछ कमियां नजर आ सकती हैं, जिन्हें सुधारने का मौका मिलेगा. आज काम का बोझ अधिक रह सकता है, यहां तक कि लंच ब्रेक भी न मिल पाए और देर शाम तक काम करना पड़े. धैर्य रखें, यह मेहनत आगे चलकर फल देगी.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. लव लाइफ और दांपत्य जीवन में भी किसी बात को लेकर विवाद से बचें, वरना रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है.

हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. थकान, तनाव या छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए आराम और खानपान पर विशेष ध्यान दें.

युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा न कर पाने के कारण चिंतित रह सकते हैं. सही प्लानिंग और फोकस से स्थिति संभाली जा सकती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 2
शुभ रंग: पर्पल
उपाय: आज भगवान शिव का ध्यान करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी?
थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, धैर्य रखें.

Q2. कार्यस्थल पर अधिक बोझ से कैसे निपटें?
प्राथमिकता तय करें और काम को चरणबद्ध तरीके से करें.

Q3. सेहत के लिए आज क्या सावधानी रखें?
पर्याप्त आराम लें और तनाव से बचें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 26 Dec 2025 04:01 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Horoscope
