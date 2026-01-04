हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Cancer Rashifal (4 January 2026): कर्क राशि का मान-सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस में मिलेगी नई पहचान

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 02:29 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 4 January 2026 in Hindi आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है, जिससे आपके आत्मसम्मान, भावनात्मक संतुलन और आत्मचिंतन में वृद्धि होगी. आप अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं. मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे आप अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे.

बिजनेस और करियर
सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आपके बिजनेस को मार्केट में किसी खास प्रोडक्ट के कारण अलग पहचान मिलने की संभावना है. हालांकि मन मुताबिक मुनाफा पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन स्थिति अनुकूल होते ही बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में बुद्धि और विवेक से काम लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. वरिष्ठ या किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना जो आपके लिए बड़े भाई जैसा हो, आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वर्कप्लेस और प्रोफेशनल लाइफ
आज आप ऑनलाइन माध्यम से अतिरिक्त आमदनी के बारे में भी सोच सकते हैं और कुछ प्रयास शुरू कर सकते हैं. आपकी मेहनत और काबिलियत सोशल लेवल पर भी पहचान दिलाएगी.

वित्त
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होने के संकेत हैं. आज बड़ा लाभ भले न दिखे, लेकिन भविष्य के लिए जो कदम उठाएंगे, वे लाभकारी सिद्ध होंगे.

लव और फैमिली लाइफ
आज जीवनसाथी या प्रेमी से कोई खास सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपके रिश्ते में नई ताजगी आएगी. परिवार और समाज की ओर से भी मान-सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है, जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा.

शिक्षा और छात्र
छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य
मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव हो सकता है. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन से आप बेहतर महसूस करेंगे.

लकी रंग: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 3

FAQs:

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Jan 2026 02:29 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope
