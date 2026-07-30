Aaj Ka Mesh Rashifal 30 July 2026: 30 जुलाई 2026, गुरुवार से पावन श्रावण (सावन) मास का शुभारंभ हो रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 बजे तक श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. शाम 05:43 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, आयुष्मान योग और अत्यंत शुभ 'गजकेसरी योग' का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म, करियर व जॉब स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. 10वें चंद्रमा के प्रभाव से आज नौकरी में बदलाव से बड़ा लाभ होगा. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से सावन का पहला दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहेगा. बिजनेसमैन की बेहतरीन पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट्स के लिए बनाई गई नीतियों के कारण मार्केट में आपकी री-ब्रांडिंग को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा. यदि आप बिजनेस विस्तार की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य शुरुआत करें. हालांकि, प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

10वें चंद्रमा और गजकेसरी योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में काम के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और आपके काम की तारीफ होगी. जॉब में किए गए किसी भी बदलाव या नई जिम्मेदारी से आपको बड़ा लाभ होगा. नए कर्मचारियों (New Employed Person) को ऑफिस में सभी का भरपूर सहयोग और सकारात्मक माहौल मिलेगा, जिससे वे काम बहुत जल्दी सीख लेंगे. बिजनेस व ऑफिशियल ट्रैवलिंग आज ज्ञानवर्धक और नए आर्थिक अवसर दिलाने वाली साबित होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

मैरिड लाइफ आज बेहद शांतिपूर्ण और सुखद गुजरेगी. शाम को डिनर पर जाने की प्लानिंग आपके रिश्तों में नई ताजगी लाएगी. पारिवारिक बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए अपना अड़ियल स्वभाव त्याग कर सभी के साथ प्यार से पेश आएं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षा (Competitive Exams) और सामान्य पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन कुछ शुरुआती परेशानियों वाला रह सकता है. हालांकि, आप अपने बुलंद हौसले और आत्मविश्वास के बल पर सभी अड़चनों को पार कर सफलता हासिल कर लेंगे.

सावन मास के पहले दिन आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा. यात्राओं के दौरान खान-पान का थोड़ा ध्यान रखें ताकि पेट संबंधी कोई समस्या न हो.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: श्रावण मास का पहला दिन और गुरुवार का योग होने से भगवान शिवजी का जल व दूध से अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

FAQs

Q1. 30 जुलाई 2026 (श्रावण प्रारंभ) को मेष राशि के व्यापारियों के लिए शुभ समय क्या है?

Ans. बिजनेस विस्तार की योजना शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का शुभ चौघड़िया सबसे उत्तम है.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को क्या फायदा मिलेगा?

Ans. गजकेसरी योग से दफ्तर में काम की सराहना होगी और जॉब में बदलाव या नई जिम्मेदारी से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों को परेशानियों से कैसे राहत मिलेगी?

Ans. छात्र अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास के बल पर पढ़ाई में आने वाली सभी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेंगे.

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