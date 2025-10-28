Aaj Ka Kark Rashifal (29 October 2025): बिजनेस पार्टनर से मतभेद संभव, अधिकारी देंगे पूरा सहयोग, पढ़ें कर्क राशि
Today Cancer Horoscope 29 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 29 October 2025 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. चंद्रमा सप्तम भाव (7th हाउस) में होने से साझेदारी और रिश्तों में मतभेद की स्थिति बन सकती है. विशेष रूप से बिजनेस पार्टनर के साथ बहस या विचारों में टकराव संभव है.
धृति योग के प्रभाव से दोपहर के बाद अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक सौदा या अवसर सामने आ सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए.
व्यवसाय राशिफल:
व्यापार के क्षेत्र में आज सावधानी जरूरी है. पार्टनरशिप बिजनेस में अचानक स्थिति उलट सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. किसी बड़े सौदे में लाभ की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से हानि भी हो सकती है. कार्यस्थल पर लोगों की हर बात पर प्रतिक्रिया न दें, अन्यथा विवाद बढ़ सकते हैं.
नौकरी/करियर राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. आनंदादि योग के प्रभाव से सीनियर्स से सहयोग और प्रशंसा मिलेगी. पदोन्नति या प्रोजेक्ट में सफलता के योग हैं. ऑफिस में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी. छात्रों के लिए दिन एकाग्रता और अध्ययन हेतु उत्तम रहेगा.
लव और पारिवारिक राशिफल:
वैवाहिक जीवन में हल्का तनाव संभव है, लेकिन संवाद से स्थितियाँ सुधर जाएंगी. जीवनसाथी की सलाह आपके लिए आर्थिक लाभकारी सिद्ध होगी. अविवाहित जातकों को किसी पुराने मित्र या परिचित की याद सताएगी. परिवार में सौहार्द बनाए रखें और अनावश्यक वाद-विवाद से बचें.
वित्तीय राशिफल:
धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नए सौदे से आर्थिक लाभ संभव है. खर्च पर नियंत्रण रखें, ताकि बजट संतुलित रहे.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. बढ़ते वजन पर नियंत्रण रखें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें. संतुलित आहार अपनाएं.
भाग्यशाली अंक: 1
शुभ रंग: ग्रीन
उपाय: माँ दुर्गा को हरी चूड़ियाँ और पान अर्पित करें तथा “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
