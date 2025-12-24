हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Cancer Rashifal (24 December 2025): कर्क राशि बिजनेस पार्टनर से मतभेद, निवेश की नई योजना बनेगी

Aaj Ka Cancer Rashifal (24 December 2025): कर्क राशि बिजनेस पार्टनर से मतभेद, निवेश की नई योजना बनेगी

Today Cancer Horoscope 24 December 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:15 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव (7th हाउस) में स्थित है, जिससे साझेदारी और संबंधों से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस या मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और समझदारी रखें. आज का दिन निर्णय लेने से अधिक संतुलन बनाने का है. सही सोच और धैर्य से आप बिगड़ती परिस्थितियों को संभाल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन औसत रहेगा. मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग की वजह से थकान महसूस हो सकती है. पेट से जुड़ी हल्की परेशानी या नींद की कमी भी संभव है. नियमित दिनचर्या अपनाएं और पानी का सेवन बढ़ाएं. ध्यान और हल्का व्यायाम आपको मानसिक शांति देगा.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय के क्षेत्र में आज मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. बिजनेस से प्राप्त संचित धन को म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बन सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय सोच-समझकर लें. बिजनेसमैन यदि नई तकनीक या डिजिटल टूल्स का प्रयोग सीखते हैं, तो भविष्य में इसका बड़ा लाभ मिलेगा. दिन के मध्य में बड़े ऑर्डर या नई डील मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिससे व्यवसाय में गति आएगी.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज विशेष सावधानी बरतनी होगी. वर्कप्लेस पर बॉस या सीनियर्स के निर्देशों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि लापरवाही करने पर उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें काफी संघर्ष के बाद नई उम्मीद की किरण दिखाई दे सकती है. इंटरव्यू या कॉल आने के योग बन रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती नजर आएगी. निवेश की योजनाएं बनेंगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे. पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन इससे संतोष मिलेगा. आज किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज आपको किसी विशेष मुद्दे पर अपनी राय देने का अवसर मिलेगा. आपकी समझदारी और संतुलित सोच से परिवार को सही दिशा मिलेगी. लव और मैरिड लाइफ में खर्चों के साथ-साथ आप अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखने में कामयाब होंगे. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

युवा और न्यू जनरेशन राशिफल
न्यू जनरेशन के जातकों का हंसमुख और सकारात्मक स्वभाव आज जटिल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. हालांकि सोशल लेवल पर आपसे कोई छोटी-सी भूल हो सकती है, इसलिए सार्वजनिक व्यवहार में सावधानी रखें और शब्दों का चयन सोच-समझकर करें.

एजुकेशन राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना कठिन लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से स्थिति सुधर सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा. शिक्षकों का मार्गदर्शन आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अनलकी अंक: 4
  • लकी रंग: पिंक
  • आज का उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध या गुलाबी फूल अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि के लिए पार्टनरशिप बिजनेस सुरक्षित है?
आज पार्टनरशिप में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा.

Q2. क्या निवेश के लिए आज का दिन शुभ है?
योजना बनाना ठीक है, लेकिन तुरंत निवेश करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें.

Q3. क्या छात्रों को आज पढ़ाई में परेशानी होगी?
थोड़ी चुनौती रहेगी, लेकिन नियमित अभ्यास और अनुशासन से सफलता मिल सकती है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Dec 2025 02:15 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope
