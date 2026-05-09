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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 9 May 2026: कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, प्रॉपर्टी के कागजी काम होंगे पूरे, जानें शनिवार का राशिफल

Aaj Ka Kanya Rashifal 9 May 2026: कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, प्रॉपर्टी के कागजी काम होंगे पूरे, जानें शनिवार का राशिफल

Virgo Horoscope 9 May 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 May 2026 03:25 AM (IST)
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  • खिलाड़ियों को पुरानी चोटों से राहत, स्टैमिना बढ़ेगा।

Aaj ka Kanya Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. कन्या राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (विद्या, बुद्धि और संतान स्थान) में गोचर कर रहे हैं. सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव आज आपको न केवल आर्थिक लाभ दिलाएगा, बल्कि आपकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगाएगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन "आकस्मिक धन लाभ" का है. आपकी इंटरनेशनल नेटवर्किंग पहले से अधिक मजबूत होगी, जो भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आधार तैयार करेगी. बिजनेसमैन आज अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सप्लाई चेन की समस्याओं का कोई किफायती और नया समाधान खोज लेंगे. निवेश के लिहाज से दोपहर का शुभ मुहूर्त लाभकारी रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती नजर आएंगी. सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण जो सहकर्मी (Co-workers) कल तक आपके विरोध में थे, वे भी आज आपके समर्थन में खड़े दिखेंगे. हालांकि, शनिवार होने के बावजूद एंप्लॉइज पर टारगेट पूरा करने का भारी दबाव रहेगा, जिससे आपकी शाम ऑफिस के कामों में बीत सकती है. अपनी एकाग्रता बनाए रखें, आपकी मेहनत का फल जल्द मिलेगा.

संपत्ति और कानूनी मामले (Property & Legal)

प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आज बड़ी प्रगति होगी. किसी संपत्ति को लेकर आपके नाम पर परिवार या साझेदारों के बीच सहमति बनेगी. कानूनी कागजी कार्यवाही सुचारू रूप से पूरी होगी, जिससे लंबे समय से अटका हुआ कोई काम संपन्न हो सकता है.

खेल और स्वास्थ्य (Sports & Health)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन राहत भरा है. पुरानी चोटों से उबरने में मदद मिलेगी और आपका स्टैमिना बढ़ेगा. मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा. शनि देव का ध्यान कर मैदान में उतरना आपको विजय दिलाएगा.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (राजसी ठाट और रचनात्मकता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'बजरंग बाण' का पाठ करें. शनि देव को काले तिल अर्पित करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कन्या राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज कन्या राशि वालों के लिए दिन आर्थिक लाभ, सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि और शुक्ल योग का प्रभाव खास तौर पर फायदेमंद होगा.

व्यापार और वित्त के मामले में आज क्या खास है?

आज आकस्मिक धन लाभ के योग हैं और आपकी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग मजबूत होगी. बिजनेसमैन सप्लाई चेन की समस्याओं का नया समाधान खोजेंगे.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और विरोधी भी आपके समर्थन में आ सकते हैं. लक्ष्य पूरा करने का दबाव हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा.

संपत्ति और कानूनी मामलों में आज क्या प्रगति होगी?

प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ी प्रगति होगी और परिवार या साझेदारों के बीच सहमति बनेगी. अटके हुए कानूनी काम संपन्न हो सकते हैं.

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