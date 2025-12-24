हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Virgo Rashifal (24 December 2025): कन्या राशि पढ़ाई में बदलाव से लाभ, प्रॉपर्टी मामलों में राहत

Aaj Ka Virgo Rashifal (24 December 2025): कन्या राशि पढ़ाई में बदलाव से लाभ, प्रॉपर्टी मामलों में राहत

Today Virgo Horoscope 24 December 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:25 AM (IST)
Aaj Ka Kanya Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पंचम भाव (5th हाउस) में गोचर कर रहा है, जिससे बुद्धि, शिक्षा, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता से जुड़े मामलों में असर दिखाई देगा. आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि केवल किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और रणनीति के बल पर आगे बढ़ना जरूरी है. स्टूडेंट्स, बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ—तीनों क्षेत्रों में सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी. हर्षण योग के कारण कुछ अटके हुए मामलों में राहत मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज सावधानी जरूरी है. बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम या कॉमन कोल्ड की समस्या परेशान कर सकती है. गले, नाक और छाती से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज न करें. गर्म पानी का सेवन करें और ठंडी चीजों से परहेज रखें. मानसिक रूप से आप ठीक रहेंगे, लेकिन काम का दबाव थकान बढ़ा सकता है.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. किसी डील को फाइनल करना आसान नहीं होगा और अंतिम समय में शर्तों में बदलाव या रुकावट आ सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें. व्यापारी वर्ग के लिए सलाह है कि कर्मचारियों को केवल सैलरी तक सीमित न रखें, बल्कि बोनस या उपहार के रूप में कुछ सामान देकर उनका मनोबल बढ़ाएं. इससे वर्क एनवायरनमेंट बेहतर होगा और काम की गति भी बढ़ेगी. हर्षण योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने मामले सुलझ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव में कमी आएगी.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहेगा. आप किस्मत पर भरोसा करने के बजाय अपनी मेहनत और स्किल्स के दम पर आगे बढ़ेंगे. ऑफिस में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपको काफी सोच-विचार करना पड़ सकता है. सहकर्मियों या सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलना आज बेहद जरूरी रहेगा. जो लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे, उन्हें भविष्य में इसका लाभ अवश्य मिलेगा.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय और खर्च में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत मिलने से आर्थिक तनाव कम हो सकता है. आज बड़े निवेश या जोखिम भरे फैसले लेने से बचें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल
लव और मैरिड लाइफ के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है. आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें. पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा और आपसी सहयोग बना रहेगा.

युवा और न्यू जनरेशन राशिफल
युवाओं के लिए आज निरंतरता सबसे बड़ा मंत्र रहेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आप लगातार प्रयास करके अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है. सही दिशा में किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देंगे.

एजुकेशन राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से पढ़ाई के तरीके में बदलाव करने से लाभ मिलेगा. जो छात्र पुराने तरीकों से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें नया स्टडी पैटर्न अपनाना चाहिए. हालांकि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. निरंतर अभ्यास और धैर्य से सफलता संभव है.

  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अनलकी अंक: 3
  • लकी रंग: स्काई ब्लू
  • आज का उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को हरी मूंग या दूर्वा अर्पित करें और “ॐ बुधाय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि के छात्रों को पढ़ाई में लाभ मिलेगा?
हाँ, पढ़ाई के तरीके में बदलाव करने से छात्रों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

Q2. क्या आज बिजनेस डील फाइनल करना सही रहेगा?
आज डील फाइनल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए धैर्य और सतर्कता जरूरी है.

Q3. क्या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी?
जी हाँ, हर्षण योग के कारण प्रॉपर्टी से जुड़े अटके मामलों में समाधान मिलने के योग हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Dec 2025 02:25 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Today Virgo Horoscope Kanya Horoscope
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
