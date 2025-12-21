हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Virgo Rashifal (21 December 2025): कन्या राशि में पारिवारिक तनाव संभव, सेहत और रिश्तों में सावधानी जरूरी

Today Virgo Horoscope 21 December 2025: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Dec 2025 02:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kanya Rashifal 21 December 2025 in Hindi: आज का दिन संतुलित और प्रगतिशील रहने वाला है. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से पैतृक संपत्ति, धन और पारिवारिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.

पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और पारिवारिक सलाह को नजरअंदाज न करें. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके कार्य गति पकड़ेंगे, जिससे मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

बिजनेस राशिफल:

व्यापारी वर्ग को सरकारी विभागों में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं. कारोबार को संभालने में जीवनसाथी का सहयोग लाभकारी रहेगा और उनकी सलाह से अपेक्षित मुनाफा मिल सकता है.

नौकरी राशिफल:

कार्यस्थल पर आपके बेहतर प्रदर्शन के चलते प्रमोशन के चांस बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में चल रहा किसी प्रकार का मनमुटाव समाप्त हो सकता है, जिससे घर का माहौल सुखद बनेगा. लव लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी. लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ मूवी या शॉपिंग की योजना बन सकती है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी से पूरी तैयारी में जुट जाना चाहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी. युवा वर्ग और स्पोर्ट्स पर्सन को किसी आने वाली एक्टिविटी के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. लक्ष्य के प्रति समर्पण जरूरी है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन और युवाओं को योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, इससे ऊर्जा और फोकस बढ़ेगा.

लक्की कलर: ऑरेंज

लक्की नंबर: 8

अनलक्की नंबर: 1

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.

FAQs:

Q1: क्या आज पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है?

A1: हां, लेकिन देखभाल और सही प्रबंधन जरूरी है.

Q2: क्या बिज़नेस में सरकारी सहयोग मिलेगा?

A2: हां, सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलने के योग हैं.

Q3: नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?

A3: आपके अच्छे प्रदर्शन से प्रमोशन की संभावना बन रही है.

Q4: क्या छात्रों को सफलता मिलेगी?

A4: हां, सही तैयारी से सफलता निश्चित है.

Q5: स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें?

A5: योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Dec 2025 02:35 AM (IST)
'साइको किलर' मम्मी का ब्रेन टेस्ट !
रात में मिलने आई प्रेमिका की हत्या कर दी....4 बहनें गिरफ्तार..आरोपी मां-बाप फरार
शिवराज चौहान का एबीपी न्यूज पर सुपर धमाकेदार इंटरव्यू
कट्टरपंथ का भेष.. बांग्लादेश
750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
