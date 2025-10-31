Aaj Ka Dhanu Rashifal (31 October 2025): धनु राशि शुक्रवार साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला दिन, कार्य में सम्मान और पारिवारिक समय सुखद रहेगा
Today Sagittarius Horoscope 31 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरा रहेगा. चन्द्रमा के तृतीय भाव में गोचर करने से आपके साहस, पराक्रम और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.
बिज़नेस:
व्यवसाय में आज आपका रुझान पहले से अधिक सक्रिय रहेगा. आप अपने बिजनेस को चमकाने और आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे. प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा और वृद्धि योग के कारण मार्केट में उधारी वसूलने में सफलता मिलेगी. नए क्लाइंट से संपर्क बनाना फायदेमंद रहेगा.
नौकरी/कैरियर:
एंप्लॉयड लोगों को आज ऑफिशियल ट्रैवल पर जाना पड़ सकता है, जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. वर्कस्पेस पर आपकी प्रगति और ऊंचाइयां देखकर विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और कुछ आपत्तिजनक बातें भी कह सकते हैं. शांत रहकर अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें — सफलता स्वयं आपकी ओर आएगी.
प्रेम और परिवार:
आज पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. परिवार के साथ मूवी या डिनर की योजना बन सकती है. बच्चों के साथ समय बिताकर मन प्रसन्न होगा. प्रेम जीवन में भी रोमांस और खुशियों की लहर रहेगी — लवर के साथ डिनर डेट आपके दिन को यादगार बनाएगी.
युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग को अपने परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा. जो भी कार्य आप लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें आज प्रगति दिखेगी. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा — संतुलित आहार और नियमित अभ्यास से वे अपने क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं.
वित्त:
धन लाभ के योग हैं. उधारी या पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी. निवेश के लिए दिन अनुकूल है, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
स्वास्थ्य:
पुराने दर्द या पीठ से जुड़ी समस्या में राहत मिलेगी. हल्का व्यायाम और नियमित दिनचर्या आपको ऊर्जावान रखेगी.
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
लकी रंग: सफेद (वाइट)
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और भाग्य का सहयोग मिलेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
