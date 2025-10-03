Aaj Ka Dhanu Rashifal 3 October 2025: धनु राशि शिक्षा और करियर में नई उपलब्धियां मिलने की संभावना है
Today Sagittarius Horoscope 3 October 2025: धनु राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Sagittarius Rashifal 3 October 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा द्वितीय भाव में होने से आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. धन की आमद बनी रहेगी और रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. परिवार के साथ समय अच्छा गुज़रेगा और घर में उत्सव या खुशियों का माहौल बनेगा.
स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के प्रति आप आज जागरूक रहेंगे. व्यायाम और नियमित दिनचर्या अपनाने से आपको फायदा होगा. हल्की थकान महसूस हो सकती है लेकिन योग व प्राणायाम से आप ऊर्जावान बने रहेंगे.
व्यापार/बिज़नेस राशिफल: अतिगंड योग के बनने से आपके व्यवसायिक संपर्क मज़बूत होंगे. इससे आपको नए अवसर प्राप्त होंगे. जो लोग हैंडमेड आइटम या क्राफ्ट बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन खास रहेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर अच्छा मुनाफा मिल सकता है.
नौकरी/करियर राशिफल: वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. ऑफिस में बॉस आपकी ऑनलाइन मदद करेंगे जिससे प्रगति के रास्ते खुलेंगे. वर्किंग वुमन को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में लीड करने का अवसर मिलेगा, यह आपके करियर को नई दिशा देगा.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल: आज परिवार का सहयोग मिलेगा और जीवनसाथी के साथ प्यार व गर्मजोशी से भरे पल बिताएंगे. दांपत्य जीवन में सुख-शांति रहेगी. किसी पारिवारिक आयोजन में हिस्सा लेने का अवसर भी मिल सकता है.
धन राशिफल: फाइनेंस से संबंधित मामलों में लाभकारी समय है. निवेश से फायदा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.
युवा राशिफल: वाशी योग के प्रभाव से युवाओं की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को एकाग्रता से मेहनत करनी होगी और इसका लाभ जल्द ही मिलेगा.
- शुभ अंक: 7
- शुभ रंग: ग्रे
- अशुभ अंक: 3
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या बिजनेस में ऑनलाइन विस्तार करना सही रहेगा?
A1. हाँ, आज ऑनलाइन बिजनेस करने से लाभ और नए कस्टमर जुड़ने के योग प्रबल हैं.
Q2. क्या युवाओं को आज सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा?
A2. जी हाँ, वाशी योग से समाज में आपकी इज्ज़त और पहचान बढ़ेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL