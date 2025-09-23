Sagittarius Horoscope 23 September: धनु राशि वालें जीवनसाथी संग रिश्तों में नई मिठास और पिता का सहयोग मिलेगा, पढ़ें राशिफल
Today Sagittarius Horoscope 23 September 2025: धनु राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के दसवें भाव में रहने से आप वर्कहोलीक प्रवृत्ति के साथ कार्य में पूरी लगन दिखाएंगे. व्यापार और नौकरी दोनों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर ही रहेगी. भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और महत्वपूर्ण मामलों में सहयोग मिलेगा.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. कार्य में व्यस्तता के बावजूद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. तनाव को कम करने के लिए छोटी-छोटी ब्रेक लें और हल्की फिजिकल एक्टिविटी करें.
बिज़नेस राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में गंभीरता और सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. व्यापारिक गतिविधियों में सुधार आएगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें. पुराने पेमेंट और लेन-देन की स्थिति में सुधार होगा.
लव और फैमिली राशिफल: आनन्दादि योग के कारण जीवनसाथी के साथ संबंध और मधुर होंगे. किसी लंबित मुद्दे का समाधान संभव है और घर में शांति का माहौल रहेगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों में सहयोग करेंगे.
धन राशिफल: आर्थिक स्थिति यथावत रहेगी. खर्चों में नियंत्रण बनाए रखें. निवेश या नए वित्तीय निर्णय सोच-समझकर ही करें.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है. क्लाइंट के साथ मधुर और संयमित व्यवहार रखें. ऑफिस का काम-काज हल्का रहेगा, जिससे नए प्रोजेक्ट की योजना बनाने का समय मिलेगा. पिता या वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित होगा.
युवा और शिक्षा राशिफल: स्पोर्ट्स पर्सन कुछ अप्रिय घटनाओं से चिंतित रह सकते हैं. विद्यार्थी और युवा वर्ग मेहनत जारी रखें, सफलता पाने के लिए यह दिन अवसरपूर्ण है.
शुभ अंक – 5
शुभ रंग – सिल्वर
उपाय – आज गुरुवार के दिन हनुमान जी को हल्दी और चने का दान करें, भाग्य मजबूत होगा.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में नया कदम उठाना ठीक रहेगा?
हाँ, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लें और भाग्य का लाभ उठाएं.
Q2. क्या जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे?
हाँ, आज भाग्य और ग्रहों के अनुकूल जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बनेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL