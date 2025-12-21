हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Sagittarius Rashifal (21 December 2025): धनु राशि का मन रहेगा विचलित, मेहनत से ही मिलेगी सफलता

Aaj Ka Sagittarius Rashifal (21 December 2025): धनु राशि का मन रहेगा विचलित, मेहनत से ही मिलेगी सफलता

Today sagittarius Horoscope 21 December 2025: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े धनु राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Dec 2025 02:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Dhanu Rashifal 21 December 2025 in Hindi: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. चन्द्रमा आपकी राशि में होने से मन विचलित व अशांत रहेगा.

आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे. आप अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर दूसरों पर निर्भर हुए बिना आगे बढ़ेंगे.

बिजनेस राशिफल:

व्यापारी वर्ग के लिए दिन सकारात्मक है. यदि आपने हाल ही में नया स्टाफ रखा है तो उन्हें कामकाज और कस्टमर हैंडलिंग की जानकारी स्वयं दें, किसी पुराने कर्मचारी पर जिम्मेदारी न डालें. बिजनेस में आप अपनी मेहनत से प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ने में सफल रहेंगे. शोभन योग के बनने से बिजनेस ग्रोथ के नए अवसर मिल सकते हैं.

नौकरी राशिफल:

नौकरीपेशा और बेरोजगार दोनों के लिए अच्छे संकेत हैं. नए जॉब ऑफर मिलने की संभावना है. बैंकिंग सेक्टर, सेल्स और इंसेंटिव बेस्ड कार्य करने वालों को अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखना चाहिए, इससे सफलता आसानी से मिलेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सराही जाएगी.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा. लाइफ पार्टनर या प्रेमी की खुशी के लिए आप कोई महंगा गिफ्ट खरीद सकते हैं. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी बुजुर्ग की सलाह से बिगड़े हुए काम बन सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को पढ़ाई के तनाव से राहत पाने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए. युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा. स्पोर्ट्स पर्सन अपने क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक रूप से खुद को शांत रखें. नियमित योग और ध्यान से ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी कलर: ग्रे

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 1

FAQs:

Q1: क्या आज धनु राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है?

A1: जी हां, आय बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है.

Q2: क्या बिज़नेस में प्रतिस्पर्धा रहेगी?

A2: हां, लेकिन आप अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ेंगे.

Q3: क्या नई नौकरी मिलने के योग हैं?

A3: जी हां, शोभन योग के कारण नए जॉब ऑफर मिल सकते हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Dec 2025 02:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

'साइको किलर' मम्मी का ब्रेन टेस्ट !
रात में मिलने आई प्रेमिका की हत्या कर दी....4 बहनें गिरफ्तार..आरोपी मां-बाप फरार
शिवराज चौहान का एबीपी न्यूज पर सुपर धमाकेदार इंटरव्यू
कट्टरपंथ का भेष.. बांग्लादेश
750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget