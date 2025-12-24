हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Capricorn Rashifal (24 December 2025): मकर राशि मन में असमंजस, लेकिन बिजनेस में मजबूत पकड़

Aaj Ka Capricorn Rashifal (24 December 2025): मकर राशि मन में असमंजस, लेकिन बिजनेस में मजबूत पकड़

Today Makar Horoscope 24 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Makar Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मन में अज्ञात भय या आशंका बनी रह सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी. आज आत्मविश्वास बनाए रखना और सकारात्मक सोच रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. हर्षण योग का प्रभाव आपके प्रयासों को सफलता की दिशा देगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव का असर शारीरिक थकान के रूप में दिख सकता है. सिर भारी रहना, बेचैनी या नींद की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान, योग और गहरी सांस लेने के अभ्यास से लाभ मिलेगा. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सजग रहेंगे और खुद को फिट रखने के लिए पूरी मेहनत करेंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल संकेत दे रहा है. हर्षण योग के बनने से बिजनेसमैन मार्केट पर अपनी पकड़ बनाने में सफल होंगे. ग्राहक और क्लाइंट्स का भरोसा बढ़ेगा. बिजनेस से जुड़े सभी वित्तीय मामलों जैसे पेमेंट, लेन-देन, बजट और निवेश का समाधान आप बुद्धिमता और धैर्य से निकाल पाएंगे. आज लिए गए फैसले भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकते हैं.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज राहत भरा दिन रह सकता है. ऑफिस में कार्य का बोझ कम होने से आपके काम की गुणवत्ता में सुधार आएगा. आपके प्रदर्शन की सराहना सीनियर्स और सहकर्मियों द्वारा की जाएगी. हालांकि, यह भी जरूरी है कि आप अपनी प्रतिभा पर भरोसा करते हुए निरंतर प्रयास करते रहें. केवल योग्यता होना ही काफी नहीं है, सफलता के लिए मेहनत और निरंतरता आवश्यक है.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा. आज कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें, लेकिन पुराने वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है. धन से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें और भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत पर ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनों पर विश्वास बनाए रखने की जरूरत है. किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, लेकिन शांत रहकर बात करने से स्थिति संभल जाएगी. लव और मैरिड लाइफ में रिश्तों को सुधारने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. आपसी संवाद और समझदारी से रिश्तों में फिर से मधुरता आएगी.

युवा और सामाजिक जीवन राशिफल
सामाजिक स्तर पर आज आप अपने किसी पसंदीदा कार्य या शौक में रुचि लेंगे और उसमें समय बिताएंगे. इससे मानसिक सुकून मिलेगा और तनाव कम होगा. युवाओं के लिए आज आत्मविकास और खुद को बेहतर बनाने का दिन है.

स्पोर्ट्स और फिटनेस राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. आप खुद को फिट और एक्टिव रखने के लिए जी-जान लगा देंगे. नियमित अभ्यास और अनुशासन से प्रदर्शन में सुधार होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अनलकी अंक: 8
  • लकी रंग: ग्रीन
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक भय कम होगा और कार्यों में स्थिरता आएगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि के लिए मन अशांत रह सकता है?
हाँ, चन्द्रमा राशि में होने से मन में अज्ञात भय या बेचैनी रह सकती है, लेकिन संयम रखने से स्थिति संभल जाएगी.

Q2. क्या आज बिजनेस में लाभ के योग हैं?
जी हाँ, हर्षण योग के कारण मार्केट पर पकड़ मजबूत होगी और वित्तीय मामलों में सफलता मिलेगी.

Q3. क्या रिश्तों में सुधार संभव है?
बिल्कुल, आज किए गए प्रयासों से लव और मैरिड लाइफ में सुधार के योग बन रहे हैं.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 02:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget