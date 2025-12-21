Aaj Ka Capricorn Rashifal (21 December 2025): मकर राशि में नौकरी और रिश्तों में तनाव, फैसले सोच-समझकर लें
Today Makar Horoscope 21 December 2025: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 21 December 2025 in Hindi: आज का दिन प्रगति और सम्मान दिलाने वाला रहेगा. चन्द्रमा 12th हाउस में रहेंगे होने से नए कानूनी दांवपेच को सिखे.
उनके मार्गदर्शन से आपके रुके हुए कामों में गति आएगी और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे. शोभन योग के निर्माण से मान-सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. शोभन योग के कारण सरकारी टेंडर या बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. यदि आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो उसका सही उपयोग करें, क्योंकि कई बार वित्तीय संस्थाएं ऑडिट के लिए आ सकती हैं. पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे वे अपने कार्यों को समय पर और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. ऑफिस में आपके प्रदर्शन से सीनियर्स प्रभावित होंगे. कंपनी की ओर से दूसरे शहर की जिम्मेदारी संभालने का प्रस्ताव भी मिल सकता है.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य सफल रहेगा, जिसमें माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे मानसिक सुकून महसूस होगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष शुभ है. विदेश में किसी कॉलेज से इंटर्नशिप या ट्रेनिंग का अवसर मिल सकता है. युवाओं की सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी समस्या में डॉक्टरी सलाह को नजरअंदाज न करें.
लक्की कलर: पिंक
लक्की नंबर: 8
अनलक्की नंबर: 2
FAQs:
Q1: क्या आज बिजनेस में सरकारी लाभ मिल सकता है?
A1: हां, सरकारी टेंडर या प्रोजेक्ट मिलने के प्रबल योग हैं.
Q2: क्या नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलेगी?
A2: हां, सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे और नई जिम्मेदारी दे सकते हैं.
Q3: क्या परिवार का सहयोग मिलेगा?
A3: बिल्कुल, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए संबल बनेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL