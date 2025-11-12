Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 12 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा सिंह राशि में है. आत्मविश्वास और पहचान का दिन. आपकी चमक सबको आकर्षित करेगी, बस अभिमान से बचें. ऑफिस या प्रोजेक्ट में लीडरशिप के मौके मिलेंगे. परिवार और समाज में सम्मान बढ़ेगा.

Career/Business: वरिष्ठ आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे.

Love Life: साथी को गर्व महसूस कराएं, अहं से बचें.

Education: आर्ट्स या मीडिया के छात्रों के लिए शुभ समय.

Health: हृदय या थकान की समस्या से सतर्क रहें.

Finance: बोनस या आर्थिक वृद्धि संभव.

Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प और गुड़-मिश्रित जल से अर्घ्य दें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा सिंह राशि में है, आत्म-संतुलन और व्यावहारिक सोच का दिन. भावनाओं के बजाय व्यवहारिक निर्णय लें. पारिवारिक मसले सुलझाने में आपकी परिपक्वता झलकेगी.

Career/Business: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नेतृत्व का अवसर.

Love Life: जीवनसाथी की बात को महत्व दें.

Education: मैनजमेंट या इकॉनॉमिक्स विषयों में सफलता.

Health: पाचन व थकान से सावधान.

Finance: बचत से आर्थिक सुकून मिलेगा.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 6

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज आपकी वाणी और विचार चमकेंगे. संवाद से नए अवसर बनेंगे. मीडिया, संचार या अध्यापन से जुड़े जातकों के लिए सफलता का दिन है.

Career/Business: टीम-वर्क और नेटवर्किंग से लाभ.

Love Life: साथी के साथ खुला संवाद अपनाएं.

Education: लेखन, पत्रकारिता और रिसर्च में उन्नति.

Health: कंधे या गर्दन में दर्द की संभावना.

Finance: छोटे निवेश से दीर्घकालिक लाभ.

Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 12 नवंबर 2025

परिवार, घर और भावनाओं का दिन. पुरानी यादें जागेंगी, पर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका अहम रहेगी.

Career/Business: घरेलू कार्यों या पारिवारिक बिज़नेस में उन्नति.

Love Life: भावनाओं को साझा करें, प्रेम बढ़ेगा.

Education: घर-से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल समय.

Health: तनाव और नींद की कमी से बचें.

Finance: संपत्ति या वाहन से जुड़ा लाभ.

Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 2

उपाय: चंद्रमा को दूध-मिश्रित जल अर्पित करें.

