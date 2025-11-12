हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: राशिफल 12 नवंबर 2025 मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए बिजनेस, करियर और नौकरी में दिक्कत!

Aaj Ka Rashifal: राशिफल 12 नवंबर 2025 मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए बिजनेस, करियर और नौकरी में दिक्कत!

Aaj Ka Rashifal: 12 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 12 Nov 2025 05:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 12 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा सिंह राशि में है. आत्मविश्वास और पहचान का दिन. आपकी चमक सबको आकर्षित करेगी, बस अभिमान से बचें. ऑफिस या प्रोजेक्ट में लीडरशिप के मौके मिलेंगे. परिवार और समाज में सम्मान बढ़ेगा.
Career/Business: वरिष्ठ आपके प्रदर्शन से प्रभावित होंगे.
Love Life: साथी को गर्व महसूस कराएं, अहं से बचें.
Education: आर्ट्स या मीडिया के छात्रों के लिए शुभ समय.
Health: हृदय या थकान की समस्या से सतर्क रहें.
Finance: बोनस या आर्थिक वृद्धि संभव.
Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1 

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प और गुड़-मिश्रित जल से अर्घ्य दें.

वृषभ (Taurus) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज चंद्रमा सिंह राशि में है, आत्म-संतुलन और व्यावहारिक सोच का दिन. भावनाओं के बजाय व्यवहारिक निर्णय लें. पारिवारिक मसले सुलझाने में आपकी परिपक्वता झलकेगी.
Career/Business: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नेतृत्व का अवसर.
Love Life: जीवनसाथी की बात को महत्व दें.
Education: मैनजमेंट या इकॉनॉमिक्स विषयों में सफलता.
Health: पाचन व थकान से सावधान.
Finance: बचत से आर्थिक सुकून मिलेगा.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 6 

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु सहस्रनाम पढ़ें.

मिथुन (Gemini) राशिफल, 12 नवंबर 2025

आज आपकी वाणी और विचार चमकेंगे. संवाद से नए अवसर बनेंगे. मीडिया, संचार या अध्यापन से जुड़े जातकों के लिए सफलता का दिन है.
Career/Business: टीम-वर्क और नेटवर्किंग से लाभ.
Love Life: साथी के साथ खुला संवाद अपनाएं.
Education: लेखन, पत्रकारिता और रिसर्च में उन्नति.
Health: कंधे या गर्दन में दर्द की संभावना.
Finance: छोटे निवेश से दीर्घकालिक लाभ.
Lucky Color: Sky Blue. Lucky Number: 5 

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क (Cancer) राशिफल, 12 नवंबर 2025

परिवार, घर और भावनाओं का दिन. पुरानी यादें जागेंगी, पर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका अहम रहेगी.
Career/Business: घरेलू कार्यों या पारिवारिक बिज़नेस में उन्नति.
Love Life: भावनाओं को साझा करें, प्रेम बढ़ेगा.
Education: घर-से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल समय.
Health: तनाव और नींद की कमी से बचें.
Finance: संपत्ति या वाहन से जुड़ा लाभ.
Lucky Color: Silver Grey. Lucky Number: 2 

उपाय: चंद्रमा को दूध-मिश्रित जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 05:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
