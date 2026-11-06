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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChoti Diwali 2026 Messages: "हर आंगन में खुशियों के दीप जलें..." नरक चतुर्दशी पर अपनों को भेजें ये प्यारे व्हाट्सएप संदेश

Choti Diwali 2026 Messages: "हर आंगन में खुशियों के दीप जलें..." नरक चतुर्दशी पर अपनों को भेजें ये प्यारे व्हाट्सएप संदेश

Choti Diwali 2026 Messages: छोटी दिवाली पर अपनों को भेजें प्यार और खुशियों से भरे ये खास संदेश. यहां देखें 5 व्हाट्सएप मैसेज और 5 खूबसूरत स्टेटस, जिन्हें पढ़कर खिल उठेगा हर किसी का चेहरा.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 06 Nov 2026 08:25 PM (IST)
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Choti Diwali 2026 Messages: रोशनी, खुशियों और सकारात्मकता का त्योहार छोटी दिवाली इस साल 8 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा. इसे नरक चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है. इस खास मौके पर लोग घरों में दीपक जलाते हैं, पूजा-अर्चना करते हैं और अपने करीबियों को छोटी दिवाली की शुभकामनाएं भेजते हैं.

त्योहारों की खुशी अपनों के साथ बांटने से और बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी छोटी दिवाली पर अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ प्यारे और दिल से लिखे संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए व्हाट्सएप मैसेज और स्टेटस आपके काम आ सकते हैं.

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इस छोटी दिवाली पर आप इन संदेशों को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करके अपने प्रियजनों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं.

1. खुशियों और समृद्धि की शुभकामना

छोटी दिवाली का यह पावन त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीदों और खुशियों की रोशनी लेकर आए. मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और हर दिन नई सफलता मिले. आपको और आपके पूरे परिवार को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.


Choti Diwali 2026 Messages:

2. अपनों के लिए प्यार भरा संदेश

दीयों की चमक आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर करे, अपनों का साथ हमेशा बना रहे और खुशियों से आपका आंगन महकता रहे. इस छोटी दिवाली पर आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली का नया उजाला आए. Happy Choti Diwali 2026!


Choti Diwali 2026 Messages:

3. सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश

बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व हमें सिखाता है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बड़े से बड़ा अंधेरा मिटा सकती है. इस छोटी दिवाली पर आपके जीवन से परेशानियां दूर हों और नई शुरुआत के साथ खुशियों का आगमन हो. नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं!


Choti Diwali 2026 Messages:

4. परिवार और रिश्तों के नाम खास संदेश

रिश्तों में मिठास बनी रहे, घर में हंसी-खुशी का माहौल रहे और हर दिन अपनों के साथ यादगार बने. छोटी दिवाली के इस खास अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित रहे. आपको छोटी दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं.


Choti Diwali 2026 Messages:

5. छोटा लेकिन दिल छू लेने वाला संदेश

हर दीपक आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आए, हर मुस्कान आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए और हर आने वाला दिन सफलता की नई कहानी लिखे. आपके जीवन में हमेशा खुशियों का उजाला बना रहे. छोटी दिवाली 2026 की हार्दिक बधाई!


Choti Diwali 2026 Messages:

छोटी दिवाली 2026 के लिए 5 शानदार व्हाट्सएप स्टेटस:

अगर आप लंबे संदेशों की जगह छोटी और आकर्षक लाइनें स्टेटस पर लगाना चाहते हैं, तो ये शुभकामना संदेश आपके लिए हैं.

1. अंधेरों को मिटाकर उम्मीदों के दीप जलाएं, इस छोटी दिवाली हर चेहरे पर मुस्कान सजाएं. शुभ छोटी दिवाली!

2. हर घर में खुशियां हों, हर दिल में प्यार हो और जीवन का हर दिन रोशनी से गुलजार हो. Happy Choti Diwali 2026!

3. बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश लेकर आई है छोटी दिवाली, आपके जीवन में भी खुशियों की रोशनी छा जाए.

4. दीपों की रोशनी से महके आपका संसार, अपनों का साथ और खुशियों की रहे बहार. छोटी दिवाली की शुभकामनाएं!

5. एक दीप उम्मीद का, एक दीप खुशियों का और एक दीप अपनों के नाम. आपका जीवन हमेशा रोशन रहे. शुभ नरक चतुर्दशी!


Choti Diwali 2026 Messages:

छोटी दिवाली पर अपनों को भेजें प्यार और खुशियों का संदेश:

छोटी दिवाली का त्योहार केवल दीप जलाने और घर सजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपने रिश्तों में प्रेम और पॉजिटिविटी बनाए रखने का भी अवसर है. इस दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और आने वाले त्योहार के लिए खुशियां बांटते हैं.

आप भी इस छोटी दिवाली पर अपने प्रियजनों को इन खूबसूरत व्हाट्सएप मैसेजेस और स्टेटस के जरिए शुभकामनाएं भेज सकते हैं. हो सकता है कि आपका भेजा हुआ एक छोटा सा संदेश किसी अपने के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ले आए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 06 Nov 2026 08:25 PM (IST)
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Happy Choti Diwali 2026 Choti Diwali WhatsApp Messages
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