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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोChoti Diwali 2026: काली चौदस, अभ्यंग स्नान और लक्ष्मी पूजा का समय

Choti Diwali 2026: काली चौदस, अभ्यंग स्नान और लक्ष्मी पूजा का समय

Choti Diwali 2026: नई दिल्ली में 7 नवंबर की रात 11:39 बजे से काली चौदस का मुहूर्त है. जानें 8 नवंबर को अभ्यंग स्नान और लक्ष्मी पूजा का समय और तीनों अनुष्ठानों के अलग नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Nov 2026 02:37 PM (IST)
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Choti Diwali 2026: आज शनिवार, 7 नवंबर को काली चौदस की पूजा होगी. नई दिल्ली में इसका मुहूर्त रात 11:39 बजे से शुरू होगा. कल रविवार, 8 नवंबर को सूर्योदय से पहले नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान होगा और शाम 5:54 बजे से दिवाली की लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शुरू होगा. पंचांग के अनुसार तीनों अनुष्ठानों का समय इस तरह है. 

  • काली चौदस पूजा- आज, 7 नवंबर की रात रात 11:39 बजे से आधी रात के बाद 12:31 बजे तक
  • नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान- कल, 8 नवंबर, सुबह 5:41 से 6:38 बजे तक
  • दिवाली की लक्ष्मी पूजा- कल, 8 नवंबर शाम 5:54 से 7:50 बजे तक

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छोटी दिवाली आज है या कल?

आज काली चौदस और कल नरक चतुर्दशी है. कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आज सुबह 10:47 बजे शुरू हुई और कल सुबह 11:27 बजे तक रहेगी. यानी आज आधी रात के आसपास भी चतुर्दशी रहेगी और कल सूर्योदय से पहले भी. काली चौदस की पूजा के लिए पहला समय देखा जाता है और अभ्यंग स्नान के लिए दूसरा. इसी वजह से दोनों अनुष्ठान अलग तारीखों पर हैं. 

आज रात काली चौदस की पूजा कब करें?

काली चौदस की पूजा के लिए मध्यरात्रि के आसपास का निशीथ काल देखा जाता है. नई दिल्ली-NCR में आज पूजा रात 11:39 बजे शुरू कर सकते हैं. मुहूर्त आधी रात के बाद 12:31 बजे तक रहेगा, जब अंग्रेजी कैलेंडर में 8 नवंबर लग चुकी होगी. काली चौदस की यह परंपरा पश्चिमी भारत, खासकर गुजरात में प्रचलित है. 

कल सुबह उबटन लगाकर कब करें स्नान?

नरक चतुर्दशी पर तिल का तेल और उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है. इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं. पंचांग इसके लिए चतुर्दशी के दौरान चंद्रोदय से सूर्योदय तक का समय देखता है. नई दिल्ली में कल चंद्रोदय सुबह 5:41 बजे और सूर्योदय 6:38 बजे है. इसी बीच अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा. 

कल शाम लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कितने बजे है?

कल सुबह 11:27 बजे चतुर्दशी समाप्त होते ही अमावस्या शुरू हो जाएगी. सूर्यास्त के बाद भी अमावस्या रहेगी, इसलिए दिवाली की लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर की शाम होगी. नई दिल्ली में प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक है. इसी दौरान शाम 5:54 से 7:50 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा. पंचांग ने लक्ष्मी पूजा के लिए यही मुहूर्त दिया है. दूसरे शहरों में पूजा का समय स्थानीय गणना के अनुसार बदल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 07 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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