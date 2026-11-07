Choti Diwali 2026: काली चौदस, अभ्यंग स्नान और लक्ष्मी पूजा का समय

Choti Diwali 2026: आज शनिवार, 7 नवंबर को काली चौदस की पूजा होगी. नई दिल्ली में इसका मुहूर्त रात 11:39 बजे से शुरू होगा. कल रविवार, 8 नवंबर को सूर्योदय से पहले नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान होगा और शाम 5:54 बजे से दिवाली की लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त शुरू होगा. पंचांग के अनुसार तीनों अनुष्ठानों का समय इस तरह है.

काली चौदस पूजा- आज, 7 नवंबर की रात रात 11:39 बजे से आधी रात के बाद 12:31 बजे तक

आज, 7 नवंबर की रात रात 11:39 बजे से आधी रात के बाद 12:31 बजे तक नरक चतुर्दशी का अभ्यंग स्नान- कल, 8 नवंबर, सुबह 5:41 से 6:38 बजे तक

कल, 8 नवंबर, सुबह 5:41 से 6:38 बजे तक दिवाली की लक्ष्मी पूजा- कल, 8 नवंबर शाम 5:54 से 7:50 बजे तक

छोटी दिवाली आज है या कल?

आज काली चौदस और कल नरक चतुर्दशी है. कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी आज सुबह 10:47 बजे शुरू हुई और कल सुबह 11:27 बजे तक रहेगी. यानी आज आधी रात के आसपास भी चतुर्दशी रहेगी और कल सूर्योदय से पहले भी. काली चौदस की पूजा के लिए पहला समय देखा जाता है और अभ्यंग स्नान के लिए दूसरा. इसी वजह से दोनों अनुष्ठान अलग तारीखों पर हैं.

आज रात काली चौदस की पूजा कब करें?

काली चौदस की पूजा के लिए मध्यरात्रि के आसपास का निशीथ काल देखा जाता है. नई दिल्ली-NCR में आज पूजा रात 11:39 बजे शुरू कर सकते हैं. मुहूर्त आधी रात के बाद 12:31 बजे तक रहेगा, जब अंग्रेजी कैलेंडर में 8 नवंबर लग चुकी होगी. काली चौदस की यह परंपरा पश्चिमी भारत, खासकर गुजरात में प्रचलित है.

कल सुबह उबटन लगाकर कब करें स्नान?

नरक चतुर्दशी पर तिल का तेल और उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है. इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं. पंचांग इसके लिए चतुर्दशी के दौरान चंद्रोदय से सूर्योदय तक का समय देखता है. नई दिल्ली में कल चंद्रोदय सुबह 5:41 बजे और सूर्योदय 6:38 बजे है. इसी बीच अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा.

कल शाम लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त कितने बजे है?

कल सुबह 11:27 बजे चतुर्दशी समाप्त होते ही अमावस्या शुरू हो जाएगी. सूर्यास्त के बाद भी अमावस्या रहेगी, इसलिए दिवाली की लक्ष्मी पूजा 8 नवंबर की शाम होगी. नई दिल्ली में प्रदोष काल शाम 5:31 से रात 8:09 बजे तक है. इसी दौरान शाम 5:54 से 7:50 बजे तक वृषभ लग्न रहेगा. पंचांग ने लक्ष्मी पूजा के लिए यही मुहूर्त दिया है. दूसरे शहरों में पूजा का समय स्थानीय गणना के अनुसार बदल सकता है.

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