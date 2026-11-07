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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोटैरो राशिफल 8 नवंबर 2026: मिथुन पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा, कर्क को प्रमोशन का तोहफा; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 8 नवंबर 2026: मिथुन पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा, कर्क को प्रमोशन का तोहफा; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 8 नवंबर 2026: नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मिथुन पर मां लक्ष्मी की कृपा, कर्क को प्रमोशन के योग. सिंह को अटका धन वापस. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Nov 2026 05:06 PM (IST)
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Tarot Rashifal 8 November 2026: नवंबर महीने का यह पहला रविवार सभी 12 राशियों के लिए मां लक्ष्मी की असीम कृपा, प्रमोशन के योग, अटके धन की वापसी, नए व्यावसायिक कॉन्ट्रैक्ट और वित्तीय प्लानिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मिथुन राशि वालों पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी व निवेश से लाभ होगा और कर्क राशि के जातकों के बॉस से संबंध सुधरने के साथ प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, वहीं सिंह राशि को रुका धन मिलेगा. दूसरी ओर, वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य खर्चों व बजट पर नियंत्रण रखने और वृश्चिक राशि के व्यापारियों को विवाद बढ़ाने से बचने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों का ध्यान आज खुद पर केंद्रित रहेगा. अपने बारे में बात करना उन्हें अच्छा लगेगा. सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहेंगे. काम को बेहतर बनाने के लिए प्रमोशन से फायदा होगा. आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी. पैसों के मामले में दिन अच्छा है. मेहनत रंग लाएगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोग आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे. फाइनेंसियल प्लानिंग में सफल रहेंगे. बजट बनाने के लिए दिन अच्छा है. सेहत का ध्यान रखें. स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है. अकेले समय बिताना फायदेमंद रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए दिन बहुत शुभ है. मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. मौज-मस्ती में समय बीतेगा. सोशल मीडिया के ज़रिए नए लोगों से जुड़ना बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा. देखा जाए तो आज आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी. साथ ही आज कहीं भी किया गया निवेश फायदेमंद साबित होगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे. दुश्मन भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. काम पर सम्मान मिलेगा. ज़रूरी कागज़ी काम निपटाने के लिए समय अच्छा है. प्रमोशन मिल सकता है. कमाई अच्छी रहेगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को बॉस की बात माननी चाहिए. समस्याओं का हल तार्किक तरीके से ढूंढने की कोशिश करें. पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. किस्मत साथ देगी. रिस्क लेकर निवेश करने से फायदा होगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वाले खुद आगे बढ़कर काम करने के बजाय दूसरों से काम करवाना पसंद करेंगे. प्रोडक्शन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है. बाकी लोगों को काम पूरा करने में मेहनत करनी पड़ सकती है. कमाई अच्छी रहेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि वाले रिश्ते सुधारने के लिए बातचीत करेंगे. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे. बिज़नेस के लिए दिन बहुत अच्छा है. नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं. निवेश के भी मौके हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वाले चालाकी से दुश्मनों से निपट लेंगे. दुश्मन ताकतवर हैं, इसलिए झगड़ा बढ़ाने से अच्छा है उसे खत्म करें. नौकरी वालों के लिए दिन अच्छा है. बिज़नेस वालों को थोड़ी निराशा हो सकती है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वाले अपने प्लान पर काम करेंगे. चीजों को समझकर आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा. दिन अच्छा है, मौज-मस्ती होगी. कमाई के लिए की गई कोशिशें सफल होंगी. सरकार से पैसा मिल सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वाले पुरानी बातों को सोचते रहेंगे. पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे तो भविष्य अच्छा बनेगा. वरना समय बर्बाद होगा. घर से काम करने के लिए समय अच्छा है. सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज के दिन कुंभ राशि वालों के लिए सामाजिक रिश्ते मजबूत करने का समय अच्छा है. आपकी बातों का असर होगा. सरकारी काम पूरे होंगे. भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. पैसों के मामले में समय अच्छा है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि वाले पैसे बचाने की योजना बनाएंगे. पारिवारिक झगड़ों को बातचीत से सुलझाएंगे. बैंक से जुड़े काम पूरे होंगे. आज वरिष्ठजनों के साथ आप निवेश की योजनाएं बनाएंगे. फाइनेंस से जुड़े काम करने वालों को फायदा होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 07 Nov 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading 8 November 2026
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