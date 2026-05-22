Gold and Silver Price Prediction 2026: दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहराती आर्थिक अनिश्चितताओं ने वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मचा दी है. अमेरिकी मुद्रास्फीति (CPI Inflation) और कच्चे तेल की बदलती कीमतों ने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है.

इस बीच, बाजार विश्लेषकों और वित्तीय ज्योतिषियों ने आने वाले समय (2026-2027) के लिए सोने-चांदी, शेयर बाजार और रियल एस्टेट को लेकर कुछ बेहद चौंकाने वाले अनुमान जारी किए हैं.

ग्रहों का गोचर और सराफा बाजार: सोने-चांदी में अभूतपूर्व तेजी के संकेत

वैदिक ज्योतिष में सोने (स्वर्ण) का संबंध मुख्य रूप से सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति से माना गया है, जबकि चांदी (रजत) पर चंद्रमा और शुक्र का आधिपत्य होता है.

सोने (Gold) पर गुरु का प्रभाव: ज्योतिषीय आकलनों के अनुसार, आगामी समय में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, तब स्वर्ण की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखा जा सकता है. धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर अनुमान है कि साल 2026 के अंत तक सोना ₹2 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है, और लंबी अवधि (2029-2030) में यह ₹5 लाख तक जा सकता है.

चांदी (Silver) और शुक्र की चाल: चांदी के कारक ग्रह शुक्र और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण चांदी साल 2026 के अंत तक ₹3.5 लाख और लंबी अवधि में ₹8 से ₹9 लाख प्रति किलो के स्तर तक पहुँच सकती है.

मंगल और तांबा (Copper): ज्योतिष में तांबे का संबंध पराक्रम के कारक मंगल ग्रह से है. मंगल की मजबूत स्थिति के कारण औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में तांबे की मांग इतनी बढ़ेगी कि यह भविष्य में सबसे मजबूत निवेश माध्यम बन सकता है.

शनि की चाल और शेयर बाजार: सट्टेबाजी से बचने की धार्मिक सलाह

Gold and Silver Price Prediction 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय, कर्म और स्थिरता का कारक माना गया है. जब भी शनि देव मीन राशि के अंतिम नक्षत्र 'रेवती' या रोहिणी सकट जैसे महत्वपूर्ण नक्षत्रों के प्रभाव में आते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर महामारी, युद्ध या आर्थिक सुस्ती (मंदी) का रुख देखा जाता है.

इस ज्योतिषीय प्रभाव के कारण साल 2026 और 2027 के दौरान भारतीय शेयर बाजार (सेंसेक्स) में भारी उतार-चढ़ाव और बड़ी मंदी की आशंका जताई जा रही है. सनातन धर्म में 'सट्टेबाजी' और 'शॉर्ट-कट' से धन कमाने को हमेशा हतोत्साहित किया गया है. ज्योतिषियों की सलाह है कि इस वोलेटाइल समय में निवेशकों को इंट्रा-डे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए और केवल धैर्य के साथ दीर्घकालिक निवेश पर ध्यान देना चाहिए.

राहु-केतु के प्रभाव से Property बाजार में सुधार

भूमि और भवन का कारक मंगल ग्रह को माना जाता है, जबकि अचानक आने वाले बदलावों के पीछे राहु-केतु की भूमिका होती है. राहु के 'आर्द्रा' नक्षत्र में गोचर और अन्य क्रूर ग्रहों के प्रभाव के चलते, रियल एस्टेट (प्रॉपर्टी बाजार) में 15 से 20% तक के सुधार या क्रैश की संभावना है. घर खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा रुकना फायदेमंद साबित हो सकता है.

आर्थिक संकट से बचने के ज्योतिषीय उपाय

सनातन शास्त्रों में कर्म (पुरुषार्थ) को ही सबसे बड़ा भाग्य माना गया है. ज्योतिषविदों के अनुसार, किसी भी आर्थिक या वैश्विक संकट से सुरक्षा के लिए व्यक्ति को भ्रम और अंधविश्वास में पड़ने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए.

आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति के लिए शास्त्रों में 'विष्णु सहस्त्रनाम' का पाठ, सात्विक जीवन, और अपनी आय का एक निश्चित अंश गौशालाओं या जरूरतमंदों की सेवा में (दान के रूप में) लगाने की बात कही गई है.

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