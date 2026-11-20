Dev Uthani Ekadashi 2026: आज शुक्रवार, 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी है. अगर ऑफिस से निकलने में देर हो और घर पहुंचते-पहुंचते रात के 8 बज जाएं, तो क्या देव उठाने का समय निकल जाएगा?

नई दिल्ली-NCR में रात 8 बजे देव उठाने की बेला बाकी होगी और उस समय भद्रा भी चल रही होगी. आज दिल्ली के लिए देव उठाने मुहूर्त शाम 5:26 से रात 8:06 बजे तक है. पंचांग के अनुसार आज भद्रा शाम 7 बजे से शुरू होगी.

आज शाम घर पर पूजा कितने बजे रखें?

दिल्ली में आज सूर्यास्त शाम 5:26 बजे है. देवउठनी एकादशी पर शाम को दीप जलाकर भगवान विष्णु को योगनिद्रा से जगाने की परंपरा है. अगर आपके घर में भद्रा से पहले देव उठाए जाते हैं, तो आज शाम 5:26 बजे से 7 बजे के पहले तक पूजा रख सकते हैं. उस वक्त आप रास्ते में होंगे तो घर पर मौजूद सदस्य परिवार की रीति के अनुसार रस्म कर सकते हैं. आप घर लौटकर दीप जला सकते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं.

मेट्रो या ट्रैफिक के चलते रात 8:06 के बाद पहुंचें तो?

रात 8:06 बजे दिल्ली देव उठाने की बेला पूरी होगी. एकादशी तिथि कल शनिवार 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे तक रहेगी. देर से पहुंचने पर दीप जलाकर विष्णु का स्मरण कर सकते हैं. देव उठाने की रस्म के समय को लेकर अपने घर की रीति देखें. अगर आप नोएडा, गाजियाबाद या लखनऊ में हैं, तो आज शाम का समय अपने शहर के पंचांग में देखें. यहां दिए गए समय नई दिल्ली के हैं.

आज व्रत रखा है तो कल कितने बजे खोलें?

आज शाम देव उठाने की पूजा करने के बाद व्रत का पारण कल होगा. पंचांग के अनुसार दिल्ली में आज, 20 नवंबर को स्मार्त परंपरा के अनुसार व्रत रखने वालों के लिए शनिवार को दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक पारण का समय है. अगर घर में सब लोग आज शाम अलग-अलग समय पर लौटेंगे, तो पूजा की तैयारी करते समय कल के पारण का समय भी ध्यान में रखें.

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