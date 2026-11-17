Aaj Ka Kanya Rashifal 17 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 03:30 बजे तक आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (प्रेम, संतान, बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता व पूर्व पुण्य स्थान) में मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, और इसके बाद कुंभ राशि (षष्ठ भाव) में प्रवेश करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आज आपके भीतर प्रेमाकर्षण (Romantic Attraction) पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा, जिससे निजी जीवन में खुशहाली आएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 17 November 2026)

दिनांक: 17 नवंबर 2026, मंगलवार

17 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: पूरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष गोपाष्टमी (अष्टमी) तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वृद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर व विशेष योग: चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि ( आपकी राशि से 5वें भाव ) में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि (6वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा

चंद्रमा दोपहर 03:30 बजे तक मकर राशि ( ) में रहेंगे, तत्पश्चात कुंभ राशि (6वें भाव) में प्रवेश करेंगे. दोपहर 03:30 बजे के बाद रहेगा शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, कर्ज मुक्ति और आर्थिक स्थिति (Business Patience & Debt Relief)

वृद्धि योग में लंबे समय से चढ़ा कर्ज उतरेगा: आज वृद्धि योग बनने से आपके प्रयासों और सूझबूझ के चलते लंबे समय से सिर पर चढ़ा हुआ कर्ज (Debt) उतर सकता है, जिससे आपको बड़ी मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी.

घाटे से परेशान बिजनेसमैन रखें धैर्य: व्यापारियों को यदि वर्तमान में किसी प्रकार का घाटा या मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें घबराने के बजाय कुछ समय के लिए धैर्य रखना चाहिए; सही समय आने पर परिस्थितियां पुनः पहले जैसी अनुकूल और लाभकारी हो जाएंगी.

2. करियर, सैलरी इंक्रीमेंट और वरिष्ठ पद सतर्कता (Career Increment & Senior Balance)

कर्तव्यनिष्ठा से सैलरी इंक्रीमेंट के योग, लक्ष्य के लिए जी-तोड़ मेहनत: कार्यस्थल (Workplace) पर आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है; पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट (Salary Increment) होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को अपना टारगेट हासिल करने के लिए बहुत अधिक मशक्कत और जी-तोड़ मेहनत करनी होगी, तभी अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी.

बड़ी पोस्ट पर बैठे लोग ऑफिस में बनाए रखें संतुलन: यदि आप ऑफिस में सीनियर या किसी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप टीम और काम की हर चीज में संतुलन बनाकर रखें; क्योंकि असंतुलन बिगड़ने पर ऑफिस में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे कंपनी के प्रोडक्शन का ग्राफ डाउन हो सकता है.

3. छात्र, पारिवारिक धार्मिक यात्रा व स्वास्थ्य (Students Online Study, Family Travel & Health)

कमजोर विषयों का करें अभ्यास, लें ऑनलाइन स्टडी का सहारा: विद्यार्थी वर्ग (Students) अपने कमजोर विषयों का नियमित अभ्यास करें, वरना आगामी परीक्षा परिणाम खराब हो सकता है; कठिन विषयों पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी (Online Study) का भी सहारा ले सकते हैं.

परिवार संग धार्मिक यात्रा के शुभ संयोग: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा; आज घर-परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का संयोग बन सकता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी रहेगा. लव लाइफ में भी आकर्षण व मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दोपहर 03:30 बजे के बाद चंद्रमा के षष्ठ भाव में प्रवेश और चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के निर्माण के चलते शाम के समय अनावश्यक तनाव, विरोधियों की चालों और पाचन संबंधी गड़बड़ी से सचेत रहें. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा दोपहर बाद बनने वाले चंद्र-राहु ग्रहण दोष की शांति हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात गौ माता को हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाएं. संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें और 'सुंदरकांड' या 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश को दूर्वा अर्पित करें तथा शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलेगी, सैलरी इंक्रीमेंट व कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी और धार्मिक यात्रा मंगलमय रहेगी.

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