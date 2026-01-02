Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Weekly Horoscope 4-10 January 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह फायदे के लालच में नुकसान करवाने वाला हो सकता है. अगर तुमने शॉर्टकट चुना या जल्दबाज़ी में फैसला लिया, तो बात सिर्फ आर्थिक नुकसान तक नहीं रुकेगी मान-सम्मान पर भी आंच आ सकती है. यह सप्ताह तुम्हें सिखाएगा कि हर आसान रास्ता सही नहीं होता.

सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा थकाने वाली रहेगी और उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देगी, जिससे मानसिक खिन्नता बढ़ेगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण की कड़ी परीक्षा लेगा.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में भावनात्मक मुद्दे हावी रहेंगे. किसी फैसले को सिर्फ भावना के आधार पर लिया गया तो रिश्तों में खटास आ सकती है. इस सप्ताह दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में भावनाओं का उफान रहेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है. जल्दबाज़ी में लिया गया कोई बड़ा फैसला बाद में पछतावे की वजह बन सकता है. मैरिड लाइफ में भी संयम और संवाद की कमी दूरी बढ़ा सकती है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी भी नई योजना या बड़ी डील में निवेश करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. इस सप्ताह छोटी सी चूक भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है. जोखिम उठाने का समय नहीं है.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव और अपेक्षाकृत कम परिणाम परेशान कर सकते हैं. अगर तुम बेरोजगार हो और नौकरी की तलाश में हो, तो मनचाहा अवसर मिलने में अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इस सप्ताह सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी होगी. आधे-अधूरे प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

यह सप्ताह खर्चीला साबित हो सकता है. आय के मुकाबले व्यय अधिक रहेगा और अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. बजट कंट्रोल नहीं किया तो आर्थिक दबाव बढ़ेगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

यात्रा और तनाव का असर सेहत पर दिख सकता है. थकान, नींद की कमी और मानसिक दबाव से बचने के लिए खुद को समय देना ज़रूरी है.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: नियमित रूप से रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.