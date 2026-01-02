हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकर्क साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): फायदे के लालच में नुकसान संभव, जल्दबाज़ी में फैसला लेने से बचें!

कर्क साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): फायदे के लालच में नुकसान संभव, जल्दबाज़ी में फैसला लेने से बचें!

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Cancer Weekly Horoscope 4-10 January 2026: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह फायदे के लालच में नुकसान करवाने वाला हो सकता है. अगर तुमने शॉर्टकट चुना या जल्दबाज़ी में फैसला लिया, तो बात सिर्फ आर्थिक नुकसान तक नहीं रुकेगी मान-सम्मान पर भी आंच आ सकती है. यह सप्ताह तुम्हें सिखाएगा कि हर आसान रास्ता सही नहीं होता.

सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. यात्रा थकाने वाली रहेगी और उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देगी, जिससे मानसिक खिन्नता बढ़ेगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण की कड़ी परीक्षा लेगा.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में भावनात्मक मुद्दे हावी रहेंगे. किसी फैसले को सिर्फ भावना के आधार पर लिया गया तो रिश्तों में खटास आ सकती है. इस सप्ताह दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ में भावनाओं का उफान रहेगा, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है. जल्दबाज़ी में लिया गया कोई बड़ा फैसला बाद में पछतावे की वजह बन सकता है. मैरिड लाइफ में भी संयम और संवाद की कमी दूरी बढ़ा सकती है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी भी नई योजना या बड़ी डील में निवेश करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी. इस सप्ताह छोटी सी चूक भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है. जोखिम उठाने का समय नहीं है.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव और अपेक्षाकृत कम परिणाम परेशान कर सकते हैं. अगर तुम बेरोजगार हो और नौकरी की तलाश में हो, तो मनचाहा अवसर मिलने में अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को इस सप्ताह सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी होगी. आधे-अधूरे प्रयास से सफलता नहीं मिलेगी.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

यह सप्ताह खर्चीला साबित हो सकता है. आय के मुकाबले व्यय अधिक रहेगा और अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. बजट कंट्रोल नहीं किया तो आर्थिक दबाव बढ़ेगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

यात्रा और तनाव का असर सेहत पर दिख सकता है. थकान, नींद की कमी और मानसिक दबाव से बचने के लिए खुद को समय देना ज़रूरी है.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: नियमित रूप से रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 02 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए धन और स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह खर्चीला साबित हो सकता है, जहाँ आय से अधिक व्यय रहेगा. यात्रा और तनाव का असर सेहत पर भी दिख सकता है, इसलिए खुद को आराम देना ज़रूरी है.

