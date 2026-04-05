अप्रैल 2026 में मंगल का मीन राशि में शनि के साथ गोचर इस अवधि को भारी बना देता है. यह ग्रहों की स्थिति बाजार में दबाव और अनिश्चितता का कारण बनती है.
अप्रैल 2026 का ‘Danger Cycle’: ग्रहों का खेल बाजार और करियर को हिला सकता है!
Market Alert: अप्रैल 2026 में मंगल-शनि और बुध के गोचर से बन रहा है हाई-प्रेशर साइकल. इसका असर बाजार, नौकरी और आपकी जेब पर पड़ सकता है. जानिए कब सबसे ज्यादा खतरा है और कैसे बचें.
Market Alert: अप्रैल 2026 को सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना मानकर नज़रअंदाज़ करना आसान है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है. महीने की शुरुआत 1-2 अप्रैल की पूर्णिमा से होती है, जहां ऊर्जा अपने चरम पर होती है. इसके तुरंत बाद 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करता है. मीन में पहले से शनि मौजूद है, और यही संयोजन इस पूरे समय को भारी बना देता है. सरल शब्दों में कहें तो एक ग्रह तेजी चाहता है, दूसरा उसे रोकता है, और इस खींचतान का असर सिस्टम के अंदर दबाव के रूप में दिखता है. बाहर से सब सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है.
4 से 10 अप्रैल के बीच का समय वही है जिसे अक्सर 'तूफान से पहले की शांति' कहा जाता है. बाजार चलते रहते हैं, खबरें सामान्य दिखती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर तैयारी चल रही होती है. 11 अप्रैल के बाद कहानी बदलती है. बुध मीन में आकर कमजोर हो जाता है, और यहीं से भ्रम बढ़ता है. खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है. निवेशक हों या आम लोग, फैसले जल्दबाजी में होने लगते हैं. 13–14 अप्रैल के आसपास, जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है, तो वही दबाव जो अब तक अंदर था, बाहर दिखने लगता है. यही वह मोड़ होता है जहां चीज़ें तेजी से बदलती हैं.
14 अप्रैल के बाद हालात तेज़ी से आगे बढ़ते हैं. 15 से 20 अप्रैल के बीच घटनाएं गति पकड़ती हैं. अगर इस समय पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है या बाजार अचानक ऊपर-नीचे होता है, तो इसे अलग-अलग घटनाएं मानने की बजाय एक ही चक्र के हिस्से के रूप में देखना चाहिए. 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आता है और थोड़ी राहत देता है. बाजार संभलते दिखते हैं, खर्च थोड़ा कंट्रोल में आता है, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं होती. अक्सर इसी समय लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है, जबकि दबाव अभी खत्म नहीं हुआ होता.
महीने का आखिरी हिस्सा सबसे संवेदनशील रहता है. 25–26 अप्रैल के आसपास अचानक हलचल बढ़ सकती है, बाजार में तेज गिरावट, तकनीकी दिक्कत या कोई ऐसी खबर जो सबको चौंका दे. 30 अप्रैल को बुध मेष में पहुंचता है और फैसलों की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन यही जल्दबाजी नुकसान की वजह बनती है. लोग घबराकर निवेश निकालते हैं, गलत जगह पैसा लगाते हैं या करियर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेते हैं. असली जोखिम यहीं है, बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या फैसला लेते हैं.
इस पूरे दौर का असर सिर्फ अप्रैल तक सीमित नहीं रहता. मई के पहले पखवाड़े तक यह दबाव बना रह सकता है. यानी करीब 40–45 दिन ऐसा समय जब खर्च बढ़ सकता है, नौकरी में दबाव आ सकता है और अनिश्चितता का माहौल बना रह सकता है. लेकिन हर मुश्किल समय एक मौका भी देता है. जो लोग शांत रहते हैं, खबरों को समझकर चलते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं, वे इस दौर से बेहतर निकलते हैं. जो लोग डर या लालच में फैसले लेते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है.
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Frequently Asked Questions
अप्रैल 2026 में बाजार में उथल-पुथल का मुख्य कारण क्या है?
अप्रैल के मध्य में भ्रम क्यों बढ़ सकता है?
11 अप्रैल के बाद बुध के मीन राशि में आने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. खबरें तेजी से फैलेंगी लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल होगा.
14 अप्रैल के बाद बाजार में क्या बदलाव आ सकते हैं?
14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ, जो दबाव अब तक अंदर था, वह बाहर दिखने लगेगा. चीजें तेजी से बदलने लगेंगी और घटनाएं गति पकड़ेंगी.
महीने के आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा जोखिम क्या है?
महीने का आखिरी हिस्सा, खासकर 30 अप्रैल को बुध के मेष राशि में पहुंचने पर, फैसलों की रफ्तार बढ़ा देगा. यही जल्दबाजी घबराहट में निवेश निकालने या गलत फैसले लेने का कारण बन सकती है.
अप्रैल 2026 के ज्योतिषीय प्रभाव कितने समय तक रह सकते हैं?
अप्रैल 2026 के ज्योतिषीय प्रभाव मई के पहले पखवाड़े तक बने रह सकते हैं, जिससे खर्च में वृद्धि, नौकरी में दबाव और अनिश्चितता का माहौल रह सकता है.
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