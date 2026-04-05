हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअप्रैल 2026 का ‘Danger Cycle’: ग्रहों का खेल बाजार और करियर को हिला सकता है!

अप्रैल 2026 का ‘Danger Cycle’: ग्रहों का खेल बाजार और करियर को हिला सकता है!

Market Alert: अप्रैल 2026 में मंगल-शनि और बुध के गोचर से बन रहा है हाई-प्रेशर साइकल. इसका असर बाजार, नौकरी और आपकी जेब पर पड़ सकता है. जानिए कब सबसे ज्यादा खतरा है और कैसे बचें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Market Alert: अप्रैल 2026 को सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना मानकर नज़रअंदाज़ करना आसान है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है. महीने की शुरुआत 1-2 अप्रैल की पूर्णिमा से होती है, जहां ऊर्जा अपने चरम पर होती है. इसके तुरंत बाद 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश करता है. मीन में पहले से शनि मौजूद है, और यही संयोजन इस पूरे समय को भारी बना देता है. सरल शब्दों में कहें तो एक ग्रह तेजी चाहता है, दूसरा उसे रोकता है, और इस खींचतान का असर सिस्टम के अंदर दबाव के रूप में दिखता है. बाहर से सब सामान्य लग सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है.

4 से 10 अप्रैल के बीच का समय वही है जिसे अक्सर 'तूफान से पहले की शांति' कहा जाता है. बाजार चलते रहते हैं, खबरें सामान्य दिखती हैं, लेकिन बड़े स्तर पर तैयारी चल रही होती है. 11 अप्रैल के बाद कहानी बदलती है. बुध मीन में आकर कमजोर हो जाता है, और यहीं से भ्रम बढ़ता है. खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है. निवेशक हों या आम लोग, फैसले जल्दबाजी में होने लगते हैं. 13–14 अप्रैल के आसपास, जब सूर्य मेष में प्रवेश करता है, तो वही दबाव जो अब तक अंदर था, बाहर दिखने लगता है. यही वह मोड़ होता है जहां चीज़ें तेजी से बदलती हैं.

14 अप्रैल के बाद हालात तेज़ी से आगे बढ़ते हैं. 15 से 20 अप्रैल के बीच घटनाएं गति पकड़ती हैं. अगर इस समय पेट्रोल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ता है या बाजार अचानक ऊपर-नीचे होता है, तो इसे अलग-अलग घटनाएं मानने की बजाय एक ही चक्र के हिस्से के रूप में देखना चाहिए. 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ में आता है और थोड़ी राहत देता है. बाजार संभलते दिखते हैं, खर्च थोड़ा कंट्रोल में आता है, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं होती. अक्सर इसी समय लोग गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया है, जबकि दबाव अभी खत्म नहीं हुआ होता.

महीने का आखिरी हिस्सा सबसे संवेदनशील रहता है. 25–26 अप्रैल के आसपास अचानक हलचल बढ़ सकती है, बाजार में तेज गिरावट, तकनीकी दिक्कत या कोई ऐसी खबर जो सबको चौंका दे. 30 अप्रैल को बुध मेष में पहुंचता है और फैसलों की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन यही जल्दबाजी नुकसान की वजह बनती है. लोग घबराकर निवेश निकालते हैं, गलत जगह पैसा लगाते हैं या करियर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेते हैं. असली जोखिम यहीं है, बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या फैसला लेते हैं.

इस पूरे दौर का असर सिर्फ अप्रैल तक सीमित नहीं रहता. मई के पहले पखवाड़े तक यह दबाव बना रह सकता है. यानी करीब 40–45 दिन ऐसा समय जब खर्च बढ़ सकता है, नौकरी में दबाव आ सकता है और अनिश्चितता का माहौल बना रह सकता है. लेकिन हर मुश्किल समय एक मौका भी देता है. जो लोग शांत रहते हैं, खबरों को समझकर चलते हैं और जल्दबाजी से बचते हैं, वे इस दौर से बेहतर निकलते हैं. जो लोग डर या लालच में फैसले लेते हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें- Mangal Gochar 2026: मंगल का मीन राशि में गोचर, शनि के साथ युति बढ़ाएगी वैश्विक हलचल, जानें राशियों पर असर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और उल्लेखनीय रूप से सटीक सिद्ध हुईं. इनमें IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा, Yo Yo Honey Singh की वापसी और संगीत सफलता, भारत में AI नीति बदलाव के संकेत, Donald Trump की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय, Pushpa 2: The Rule की बॉक्स ऑफिस सफलता और Allu Arjun के करियर ग्राफ, Dhurandhar की संभावित बॉक्स ऑफिस सफलता, ईरान-इजराइल तनाव, शेयर बाजार क्रैश 2025, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का पूर्वानुमान और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू व लोकप्रियता का संकेत शामिल हैं. ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित रहे हैं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
Read More
Published at : 05 Apr 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Market JOB Astrology Prediction 2026

Frequently Asked Questions

अप्रैल 2026 में बाजार में उथल-पुथल का मुख्य कारण क्या है?

अप्रैल 2026 में मंगल का मीन राशि में शनि के साथ गोचर इस अवधि को भारी बना देता है. यह ग्रहों की स्थिति बाजार में दबाव और अनिश्चितता का कारण बनती है.

अप्रैल के मध्य में भ्रम क्यों बढ़ सकता है?

11 अप्रैल के बाद बुध के मीन राशि में आने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. खबरें तेजी से फैलेंगी लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल होगा.

14 अप्रैल के बाद बाजार में क्या बदलाव आ सकते हैं?

14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ, जो दबाव अब तक अंदर था, वह बाहर दिखने लगेगा. चीजें तेजी से बदलने लगेंगी और घटनाएं गति पकड़ेंगी.

महीने के आखिरी हिस्से में सबसे बड़ा जोखिम क्या है?

महीने का आखिरी हिस्सा, खासकर 30 अप्रैल को बुध के मेष राशि में पहुंचने पर, फैसलों की रफ्तार बढ़ा देगा. यही जल्दबाजी घबराहट में निवेश निकालने या गलत फैसले लेने का कारण बन सकती है.

अप्रैल 2026 के ज्योतिषीय प्रभाव कितने समय तक रह सकते हैं?

अप्रैल 2026 के ज्योतिषीय प्रभाव मई के पहले पखवाड़े तक बने रह सकते हैं, जिससे खर्च में वृद्धि, नौकरी में दबाव और अनिश्चितता का माहौल रह सकता है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
अप्रैल 2026 का ‘Danger Cycle’: ग्रहों का खेल बाजार और करियर को हिला सकता है!
अप्रैल 2026 का ‘Danger Cycle’: ग्रहों का खेल बाजार और करियर को हिला सकता है!
राशिफल
Trigrahi Yoga Horoscope 6 April 2026: ग्रहों के अनुकूलता के कारण इन राशि को होगा बंपर लाभ जाने मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा!
ग्रहों के अनुकूलता के कारण इन राशि को होगा बंपर लाभ जाने मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा!
ग्रह गोचर
Chandra Gochar 2026: अप्रैल में चंद्रमा 19 बार नक्षत्र बदलेगा! जानें मेष से मीन राशि पर असर?
Chandra Gochar 2026: अप्रैल में चंद्रमा 19 बार नक्षत्र बदलेगा! जानें मेष से मीन राशि पर असर?
राशिफल
Tarot Prediction 6 April 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Tarot Prediction 6 April 2026: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: राजकुमार राव-सान्या मल्होत्रा की 'टोस्टर' का ट्रेलर | Bollywood Masala | Toaster Trailer
Khabar Filmy Hain: 'टिटहरी'-'सरके चुनर' कंट्रोवर्सी के बाद 'सजन रे' | Bollywood Masala | Badshah | Nora
Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में PAK', US के Ex पायलट ने बताया कैसे इंडिया ने बनाया बेवकूफ
'ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा भारत का राफेल, भ्रम में PAK', US के Ex पायलट ने बताया कैसे इंडिया ने बनाया बेवकूफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Watch: घर पर पार्क करते समय बैक हुई THAR, फर्रुखाबाद में पोते की लापरवाही से दादी की दर्दनाक मौत
घर पर पार्क करते समय बैक हुई THAR, फर्रुखाबाद में पोते की लापरवाही से दादी की दर्दनाक मौत
क्रिकेट
10 ओवर में थे सिर्फ 35 रन, फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए 156; क्लासेन-रेड्डी चमके
10 ओवर में थे सिर्फ 35 रन, फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिए 156; क्लासेन-रेड्डी चमके
बॉलीवुड
'रामायण' के वीएफएक्स पर उठे सवाल तो ऋतिक रोशन ने किया रिएक्ट, बोले- 'हां खराब होते हैं लेकिन...'
'रामायण' के वीएफएक्स पर उठे सवाल तो ऋतिक रोशन ने किया रिएक्ट, बोले- 'हां खराब होते हैं लेकिन...'
विश्व
ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी
ईरान में ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा ऑपरेशन, अमेरिकी पायलट को ऐसे निकाला गया सुरक्षित, जानिए पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
तलाक के बाद मायके लौटी बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत, VIDEO देख लोग बोले—यही है असली सपोर्ट
तलाक के बाद मायके लौटी बेटी, पिता ने ढोल-नगाड़ों से किया स्वागत, VIDEO देख लोग बोले—यही है असली सपोर्ट
शिक्षा
Haryana Board Exam 2026: हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
हरियाणा में दो बार होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, आवेदन शुरू
एग्रीकल्चर
Farming: खसरा-खतौनी, चकबंदी और बीघा-बिस्वा... खेती-किसानी से जुड़े इन शब्दों का क्या होता मतलब?
खसरा-खतौनी, चकबंदी और बीघा-बिस्वा... खेती-किसानी से जुड़े इन शब्दों का क्या होता मतलब?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget