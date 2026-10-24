Aaj Ka Rashifal: 24 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा? जानें हाल

Aaj Ka Rashifal: 24 अक्टूबर 2026, शनिवार को सुबह 10:08 बजे तक आश्विन शुक्ल त्रयोदशी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी. चंद्रमा दिनभर मीन राशि में रहेगा, जबकि शाम 05:02 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

दोपहर 01:05 से 01:46 बजे का अभिजीत मुहूर्त अहम फैसलों के लिए मुफीद है, पर सुबह 10:54 से 12:10 बजे के राहुकाल में जोखिम से बचें. मेष से मीन तक, शनिवार की यह ग्रह स्थिति आपके लिए क्या अवसर और चुनौतियां लेकर आई है, सभी 12 राशियों का जानिए आज का राशिफल.

मेष राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन खर्चों पर नकेल कसने और विदेशी संपर्कों को भुनाने का है. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा दिनभर आपकी राशि से बारहवें भाव यानी मीन राशि में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा भागदौड़ बढ़ाएगा. फैसले जल्दबाजी के बजाय ठंडे दिमाग से लें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में रणनीति की गोपनीयता सबसे बड़ी ताकत बनेगी. बारहवें भाव का चंद्रमा रिमोट वर्क, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में नई बढ़त दिलाएगा. सुबह 10:08 से पहले लीगल कागजात और टैक्स क्लीयरेंस के मामले निबटा लें. शाम 05:02 तक शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से पेंडिंग प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. आईटी, सप्लाई चेन, कंसल्टेंसी और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े प्रोफेशनल्स को नए अनुबंध मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोग दफ्तर की राजनीति से खुद को अलग रखें. अपने काम को पारदर्शी बनाकर रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

दिन का बजट वित्तीय अनुशासन की मांग कर रहा है. अटका हुआ विदेशी भुगतान या पुराना बकाया दोपहर बाद खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी लेन-देन और बैंकिंग कार्य इसी दौरान निपटाएं. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को उधार देने या सट्टेबाजी में हाथ डालने से पूरी तरह बचें. अचानक यात्रा या तकनीकी रखरखाव पर सामान्य खर्च हो सकता है.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति और सात्विक वातावरण बनाए रखने पर जोर दें. त्रयोदशी और शनिवार का संयोग संयम सिखाता है. परिजनों से बात करते समय तीखे शब्दों से बचें. जीवनसाथी हर व्यावहारिक मोड़ पर आपका संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बावजूद संवाद में गर्मजोशी रखें. शाम को साथी के साथ समय बिताने से आपसी समझ गहरी होगी. परिवार के साथ रात्रि भोजन करें. दिनभर की मानसिक थकान मिट जाएगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकाग्रता और डीप-वर्क पर ध्यान लगाने का दिन है. विदेश में पढ़ाई, तकनीकी रिसर्च, कोडिंग या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक ठहराव मिलेगा. सोशल मीडिया के सतही ड्रामे और दोस्तों की गैर-जरूरी बहसों से दूरी बनाएं. महत्वपूर्ण विषयों का रिवीजन प्राथमिकता पर रखें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीसेट हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य रहेगा. हालांकि अधिक भागदौड़ या स्क्रीन टाइम से आंखों में सूखापन, सिरदर्द या पैरों में भारीपन रह सकता है. काम के बीच में आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम में ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. इससे वात और कफ का संतुलन बना रहेगा. बहुत तला-भुना और बासी खाना खाने से बचें. सुपाच्य और ताजा आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का ही उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह या शाम पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं. शनि चालीसा का पाठ करें या 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल या जूते-चप्पल का दान करें. इससे बारहवें चंद्रमा के अनपेक्षित खर्च रुकेंगे. करियर में स्थिरता आएगी.

वृषभ राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन बड़े लाभ और मजबूत संपर्कों का आधार तैयार करने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रभाव आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा दिनभर आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की स्थिति बनी रहेगी. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी आय में सीधा इजाफा करेगा. रुके हुए सौदों को कैश कराने का यह सही समय है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में नए नेटवर्क और बड़े क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. ग्यारहवें भाव में स्थित चंद्रमा व्यापार विस्तार और नए टेंडर्स को गति देगा. सुबह 10:08 से पहले पुराने व्यावसायिक समझौतों और बिलिंग फाइलों को दुरुस्त कर लें. शाम 05:02 तक शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से रियल एस्टेट, हार्डवेयर, कॉरपोरेट इवेंट्स, कंसल्टेंसी और होलसेल ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स का पूरा समर्थन मिलेगा. आपकी सुझाई रणनीति को दफ्तर में सराहना हासिल होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद फलदायी साबित होगा. पुराने निवेश या किसी बड़े क्लाइंट के पास फंसा भुगतान आज खाते में लौट सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए सौदे फाइनल करने और पूंजीगत निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान जोखिम भरे सट्टे या जल्दबाजी में शेयर खरीदने से दूर रहें. शाम तक संचित धन में संतोषजनक बढ़ोतरी दिखेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आनंदमय और ऊर्जावान बना रहेगा. त्रयोदशी तिथि और शनिवार का संयोग परिवार में धार्मिक रुझान बढ़ाएगा. बड़े भाई या वरिष्ठ परिजनों की सलाह से कोई घरेलू उलझन सुलझेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और सम्मान गहरा होगा. शाम को दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों के साथ मेल-मुलाकात का योग बनेगा. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. दिनभर की भागदौड़ के बाद मन को सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज लक्ष्य तय करके पढ़ाई करने से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. बैंकिंग, मैनेजमेंट, सिविल सेवा या तकनीकी विषयों की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक स्पष्टता मिलेगी. ग्रुप स्टडी और सीनियर्स के मार्गदर्शन का लाभ उठाएं. सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से बचें. कमजोर टॉपिक्स का रिवीजन तेजी से पूरा करें. देर शाम ताजी हवा में सैर करें. एकाग्रता में नई ऊर्जा महसूस होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी दिनभर बनी रहेगी. हालांकि दिनभर की व्यस्तता और असंतुलित खान-पान से पिंडलियों या पैरों के जोड़ों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. काम के दौरान बीच-बीच में थोड़ा पानी पिएं और पैरों को आराम दें. मौसम के बदलाव से बचने के लिए ठंडी चीजों से परहेज करें. गुनगुने पानी का सेवन वात संतुलन के लिए फायदेमंद रहेगा. गरिष्ठ और भारी भोजन से दूर रहें. सुपाच्य और ताजा खाना ही लें. समय पर नींद लेने से कार्यक्षमता और बढ़ेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. सुंदरकांड का पाठ करें या 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी असहाय व्यक्ति को उड़द की दाल या भोजन दान करें. इससे ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से मिलने वाला आर्थिक लाभ और मजबूत होगा.

मिथुन राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन करियर के मोर्चे पर प्रभाव बढ़ाने और सत्ता से जुड़े मामलों को साधने का है. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक ही सक्रिय रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें भाव यानी कर्म स्थान (मीन राशि) में गोचर करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग बना रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपकी साख और निर्णय लेने की ताकत को धार देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण और रणनीतिक कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा. दसवें भाव का चंद्रमा सरकारी टेंडर्स, कॉरपोरेट डील्स और अथॉरिटी से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएगा. सुबह 10:08 से पहले नीतिगत फैसले और बोर्ड मीटिंग्स के एजेंडे तय कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से मीडिया मैनेजमेंट, पब्लिशिंग, लीगल एडवाइजरी और आईटी कंसल्टेंसी के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रखने का मौका मिलेगा. आपके काम की गंभीरता संस्थान में आपकी पहचान मजबूत करेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन प्रतिष्ठा और रुतबे के जरिए लाभ दिलाने वाला है. किसी सरकारी विभाग या बड़े संस्थान में रुका हुआ बिल आज पास हो सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर और बड़े वित्तीय फैसले इसी समय लें. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी नई फर्म में पूंजी लगाने या उधारी का लेन-देन करने से बचें. व्यावसायिक विस्तार के लिए बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में मान-सम्मान और अनुशासन का माहौल रहेगा. शनिवार और त्रयोदशी का योग पिता या पितृतुल्य वरिष्ठों के प्रति सम्मान बढ़ाने का संकेत देता है. घरेलू मसलों पर बड़ों का अनुभव मार्गदर्शन का काम करेगा. जीवनसाथी आपके काम की जिम्मेदारियों को समझकर सहयोग करेगा. प्रेम संबंधों में छिछलेपन से बचें और आपसी रिश्ते में परिपक्वता दिखाएं. शाम को घर के सदस्यों के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. परिजनों के साथ रात्रि भोजन करने से आत्मीयता बढ़ेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रशासनिक और संगठनात्मक विषयों के अध्ययन में गहरी रुचि रहेगी. यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ या मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक स्थिरता मिलेगी. भटकाव वाले विषयों से बचकर मुख्य सिलेबस पर टिके रहें. उत्तर लेखन और टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास तेज करें. शाम के समय थोड़ी देर खुली हवा में टहलें. दिमाग तरोताजा रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक मानसिक दबाव से कंधों और गर्दन के ऊपरी हिस्से में अकड़न महसूस हो सकती है. लगातार काम के बीच कुछ मिनट का ब्रेक लेकर गर्दन का व्यायाम करें. मौसम के असर से बचने के लिए गुनगुने पानी का ही उपयोग करें. इससे वात और कफ के दोष शांत रहेंगे. बहुत अधिक तीखा, खट्टा या तेल वाला खाना न खाएं. सुपाच्य और ताजा आहार लें. समय पर विश्राम करने से अगले दिन की ऊर्जा बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम के समय शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करें. किसी सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या भोजन का दान करें. इससे दसवें भाव के चंद्रमा का शुभ फल बढ़ेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय दूरदर्शिता और ठोस योजनाओं से आगे बढ़ने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी. चंद्रमा दिनभर आपकी राशि से नौवें भाव यानी भाग्य और धर्म स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की सक्रियता बनी रहेगी. नौवें भाव का चंद्रमा उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और बड़े मार्गदर्शकों से जुड़ने के रास्ते खोलेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में नीतिगत निर्णयों और अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय क्लाइंट्स के साथ संवाद पर फोकस रहेगा. नौवें भाव में चंद्रमा का गोचर दूरदराज के क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में गति लाएगा. सुबह 10:08 से पहले लीगल कंसल्टेंसी, पब्लिशिंग एग्रीमेंट्स और उच्च स्तरीय बैठकों की रूपरेखा तय कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से शोध, शिक्षण, आयात-निर्यात, धार्मिक ट्रस्ट और कानूनी मामलों से जुड़े फर्मों को बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभवों और सिद्धांतों की बदौलत कार्यस्थल पर सम्मानजनक जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन बौद्धिक कौशल और दूरगामी संपर्कों के जरिए स्थिरता देने वाला है. किसी पुरानी संस्था या दूरस्थ प्रोजेक्ट से जुड़ा अटका हुआ मानदेय आज खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंधों पर दस्तखत और लंबी अवधि के निवेश संबंधी कदम इसी अवधि में उठाएं. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी अपरिचित को कर्ज देने या ऑनलाइन सट्टेबाजी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. यात्रा या उच्च अध्ययन से जुड़े खर्चों के बावजूद बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में सात्विक, मर्यादित और विचारशील माहौल रहेगा. शनिवार और त्रयोदशी का संगम परिवार में आध्यात्मिक चर्चाओं और पूजा-पाठ के प्रति रुझान बढ़ाएगा. पिता या परिवार के बुजुर्गों के अनुभवों से कोई जटिल पारिवारिक गांठ सुलझेगी. जीवनसाथी का दृष्टिकोण आज बेहद सहयोगी और सुलझा हुआ रहेगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के दिखावे से बचें और एक-दूसरे के आत्मसम्मान का ध्यान रखें. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी मांगलिक या सामाजिक विषय पर चर्चा हो सकती है. साथ बैठकर भोजन करने से पारिवारिक सौहार्द और प्रगाढ़ होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज दर्शन, कानून, उच्च शोध और सिविल सेवा से जुड़े विषयों में गहरी वैचारिक स्पष्टता रहेगी. स्कॉलरशिप, डॉक्टरेट या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक स्थिरता मिलेगी. सोशल मीडिया के तात्कालिक विमर्शों से खुद को काटकर मुख्य अध्ययन सामग्री पर ध्यान दें. पुराने प्रश्नपत्रों और बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण तेज करें. देर शाम खुली हवा में कुछ देर टहलें. इससे मानसिक ताजगी बरकरार रहेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रूप से संतुलित रहेगी, लेकिन लंबी यात्रा या लगातार बैठकर काम करने से जांघों, कूल्हों या कमर के निचले हिस्से में खिंचाव आ सकता है. काम के अंतराल में थोड़ा चलें-फिरें और शरीर को हल्का स्ट्रेच दें. मौसम के मिजाज को देखते हुए ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से परहेज रखें. दिनभर गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में वात दोष न बढ़े. गरिष्ठ और बासी भोजन से बचें. हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें. समय पर सोने की दिनचर्या बनाए रखने से ताजगी बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक मुखी दीपक रखें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत भाव से जप करें. किसी असहाय, वृद्ध या दिव्यांग व्यक्ति को काले चने या उड़द की दाल से बनी वस्तु का दान करें. इससे नौवें भाव के चंद्रमा से मिलने वाले भाग्य फल में स्थिरता आएगी और कार्यों में रुकावटें दूर होंगी.

सिंह राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन जोखिम भरे फैसलों से बचने और आंतरिक शोध पर ध्यान लगाने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी. चंद्रमा दिनभर आपकी राशि से आठवें भाव यानी आयु, आकस्मिकता और शोध स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की सक्रियता बनी रहेगी. आठवें भाव का चंद्रमा गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने और दस्तावेजों की बारीक पड़ताल की मांग करता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी के बजाय फूंक-फूंक कर कदम रखें. आठवें भाव का चंद्रमा डेटा ऑडिट, टैक्स असेसमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े कामों में गति लाएगा. सुबह 10:08 से पहले पुराने कानूनी पचड़ों और ऑडिट से जुड़े पेपर्स व्यवस्थित कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से माइनिंग, इंश्योरेंस, फोरेंसिक, रिसर्च लैब्स और पेटेंट से जुड़े कारोबारियों को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है. नौकरीपेशा लोग दफ्तर के गोपनीय डेटा को सुरक्षित रखें. किसी भी अनधिकृत ईमेल या दस्तावेज पर बिना जांचे हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अचानक आने वाले खर्चों को रोकने का है. किसी पुरानी पॉलिसी, पीएफ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा रुका हुआ फंड प्रक्रिया में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बैंक के पेंडिंग मामले और बीमा संबंधी प्रीमियम इसी समय निपटाएं. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को नकद कर्ज देने या अनजाने शेयर में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. फिजूलखर्ची पर रोक लगाने से बजट नियंत्रण में रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति और संयम बनाकर रखें. शनिवार और त्रयोदशी का संगम भावनात्मक उतार-चढ़ाव पर लगाम लगाने का संकेत देता है. ससुराल पक्ष से किसी विषय पर बातचीत करते समय वाणी में कटुता न आने दें. जीवनसाथी की सलाह आज किसी बड़े घरेलू नुकसान से बचा सकती है. प्रेम संबंधों में शक या गलतफहमी को तुरंत बातचीत से दूर करें. शाम के समय एकांत में बैठकर आत्ममंथन करने से मन का बोझ हल्का होगा. परिवार के साथ रात्रि भोजन करें ताकि दिनभर की उलझनें शांत हो सकें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज गूढ़ विषयों, डेटा एनालिसिस और गहराई वाले शोध में मन रमेगा. मेडिकल, फोरेंसिक साइंस, इतिहास या किसी टेक्निकल रिसर्च की तैयारी में लगे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक एकाग्रता मिलेगी. इंटरनेट के भटकाव और व्यर्थ की गपशप से खुद को दूर रखें. जटिल और कठिन फॉर्मूलों के अभ्यास को प्राथमिकता दें. देर शाम हल्की सैर करने से दिमाग की नसों को आराम मिलेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्तर पर पेट के निचले हिस्से और जोड़ों में अकड़न की समस्या हो सकती है. पानी कम पीने या लगातार बैठने से यूरिनरी ट्रैक्ट या गैस संबंधी परेशानी उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें. मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों से दूर रहें. तला-भुना, अत्यधिक मसालेदार और बासी भोजन बिल्कुल न लें. हल्का और घर का बना सादा भोजन करें. समय पर सोने की आदत से मानसिक तनाव घटेगा.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं. शनि स्तोत्र या 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद, सफाईकर्मी या कुष्ठरोगी को काले तिल या गर्म चाय-नाश्ता वितरित करें. इससे आठवें भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभाव शांत होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

कन्या राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन साझेदारी के मसलों को सुलझाने और सार्वजनिक छवि को मजबूती देने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा दिनभर आपकी राशि से सातवें भाव यानी दांपत्य और साझेदारी के स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग बना रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारों के साथ पारदर्शिता और सार्वजनिक सौदों में संतुलन साधने की मांग करता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क और पार्टनरशिप डीड पर पैनी नजर रखने का समय है. सातवें भाव का चंद्रमा बी2बी डील्स, वेंडर्स के साथ अनुबंध और संयुक्त उपक्रमों को गति देगा. सुबह 10:08 से पहले कानूनी कागजात और बिजनेस पार्टनर के साथ जरूरी बिंदुओं पर बात कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से आर्किटेक्चर, रिटेल चेन, लॉजिस्टिक्स, इवेंट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी फर्म्स को बड़ा अनुबंध मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को क्लाइंट्स के साथ आमने-सामने की बैठकों में अपनी बात स्पष्ट रखनी होगी. आपके सुलझे रवैये से दफ्तर में साख मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन संयुक्त संपत्तियों और व्यावसायिक साझेदारियों से लाभ दिलाने वाला है. किसी पुरानी पार्टनरशिप या संयुक्त प्रोजेक्ट से बकाया कमीशन आज खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंधों पर दस्तखत और बैंकिंग संबंधी जरूरी कार्य इसी दौरान निपटाएं. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी नए साझेदार के भरोसे बड़ी पूंजी लगाने से बचें. व्यावसायिक लेन-देन में बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण गरिमामय और सामंजस्य से भरा रहेगा. शनिवार और त्रयोदशी का योग दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ाने की सीख देता है. जीवनसाथी के विचारों को गंभीरता से सुनें, इससे कई घरेलू मसले आसानी से सुलझेंगे. प्रेम संबंधों में अपनी प्राथमिकताओं को लेकर साफगोई बरतें. शाम के समय किसी सामाजिक या पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का योग बन सकता है. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. दिनभर की थकान दूर होगी और आपसी जुड़ाव बढ़ेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज ग्रुप डिस्कशन्स, केस स्टडीज और व्यावहारिक विषयों पर पकड़ मजबूत करने का दिन है. कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक रिलेशंस की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से ठहराव मिलेगा. निरर्थक सोशल मीडिया ट्रेंड्स से दूर रहकर अपने कोर सिलेबस पर ध्यान दें. मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्नों के समाधान पर समय लगाएं. देर शाम खुली हवा में टहलें. दिमाग को शांति और ताजगी मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर ठीक रहेगा, लेकिन दिनभर की व्यस्तता से कमर के निचले हिस्से और पैरों के तलवों में थकान रह सकती है. काम के बीच-बीच में हल्का ब्रेक लें और बॉडी को स्ट्रेच करें. बदलते मौसम में ठंडी हवा से खुद का बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़े नहीं. बहुत भारी और तला-भुना भोजन करने से बचें. सुपाच्य और ताजा खाना ही लें. समय पर सोने की आदत कार्यक्षमता बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति को जूते-चप्पल या काले कंबल का दान करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा का प्रभाव अनुकूल होगा और साझेदारियों में स्थिरता आएगी.

तुला राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन विरोधी गतिविधियों को निष्प्रभावी करने और कार्यप्रणाली में अनुशासन लाने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग बना रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा मुकदमों, कर्ज से जुड़ी फाइलों और प्रतिस्पर्धी चुनौतियों को धैर्यपूर्वक सुलझाने की मांग करता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में विरोधियों की रणनीति पर बारीक नजर रखकर आगे बढ़ना होगा. छठे भाव का चंद्रमा ऑडिट, रिकवरी, क्वालिटी कंट्रोल और कानूनी उलझनों को सुलझाने में गति देगा. सुबह 10:08 से पहले कर्मचारियों के वेतन, वेंडर्स के पुराने बकाए और सर्विस एग्रीमेंट्स को निपटा लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से वकालत, मेडिकल, फार्मा, सिक्योरिटी सर्विसेज और अकाउंट्स से जुड़ी फर्म्स को किसी पुराने क्लाइंट से बड़ा काम मिल सकता है. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें. अपने काम को समय पर और बिना गलती के पूरा करने पर जोर दें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन कर्ज उतारने और गैर-जरूरी खर्चों को छांटने का है. किसी पुराने कर्ज की किस्त या बैंक से जुड़े पेंडिंग टैक्स का निपटारा हो सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. लोन सेटलमेंट या वित्तीय कागजात पर हस्ताक्षर इसी समय करें. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी के लिए गारंटर बनने या बिना सोचे-समझे उधारी लेने से पूरी तरह बचें. बजट पर कड़ी निगरानी रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति और भावनात्मक संयम बनाए रखने की जरूरत है. शनिवार और त्रयोदशी का संगम परिवार में व्यावहारिक अनुशासन की मांग करता है. ननिहाल पक्ष या दूर के रिश्तेदारों से बातचीत में कड़वाहट न आने दें. जीवनसाथी की व्यावहारिक सलाह घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में बड़ा सहारा बनेगी. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता और तनाव को बीच में न आने दें. शाम को घर लौटकर परिजनों के साथ वक्त बिताएं. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करने से दिनभर का तनाव दूर होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कठिन टेस्ट सीरीज और सिलेबस रिवीजन पर टिके रहने का दिन है. नीट, डिफेंस, बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक दृढ़ता मिलेगी. दोस्तों के साथ समय गंवाने के बजाय कमजोर विषयों को सुधारने पर ध्यान दें. पुराने मॉडल पेपर्स हल करने का अभ्यास बढ़ाएं. देर शाम ताजी हवा में कुछ देर टहलें. दिमाग की सुस्ती दूर होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्तर पर आंतों, पाचन तंत्र या पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के दबाव में अनियमित खान-पान से एसिडिटी या पेट में भारीपन रह सकता है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में वात और कफ का संतुलन बिगड़े नहीं. बहुत ज्यादा तला-भुना, बासी या स्ट्रीट फूड खाने से पूरी तरह बचें. सादा, हल्का और रेशेदार आहार लें. रात को समय पर सोने की आदत कार्यक्षमता बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद सफाईकर्मी या असहाय व्यक्ति को सरसों का तेल या काले उड़द की दाल का दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव शांत होंगे और कानूनी व स्वास्थ्य बाधाएं दूर होंगी.

वृश्चिक राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन रणनीतिक सोच, नई योजनाओं को जमीन पर उतारने और रचनात्मक फैसलों का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा दिनभर आपकी राशि से पांचवें भाव यानी बुद्धि, ज्ञान और संतान स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की सक्रियता बनी रहेगी. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगा और सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी मौलिक सोच और विश्लेषण क्षमता को तवज्जो मिलेगी. पांचवें भाव का चंद्रमा डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी और तकनीकी योजनाओं को आगे बढ़ाएगा. सुबह 10:08 से पहले नए आइडियाज का ड्राफ्ट और क्लाइंट्स के साथ शुरुआती बातचीत पूरी कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, शेयर ब्रोकिंग, डेटा एनालिसिस, कला और मीडिया प्रोडक्शन से जुड़े लोगों को बड़ा काम मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी जटिल समस्या का व्यावहारिक हल निकालने पर प्रबंधन से तारीफ मिलेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन बौद्धिक कौशल से आय बढ़ाने और दूरगामी निवेश की नींव रखने का है. किसी पुराने कंसल्टेंसी असाइनमेंट या रचनात्मक प्रोजेक्ट का अटका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दीर्घकालिक म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या नई योजनाओं में निवेश इसी अवधि में करें. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की इंट्रा-डे ट्रेडिंग या जोखिम भरे सट्टे से पूरी तरह बचें. बच्चों की शिक्षा या हॉबी पर सामान्य खर्च हो सकता है.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण भावनात्मक रूप से समृद्ध और रचनात्मक बना रहेगा. त्रयोदशी तिथि और शनिवार का संयोग संतान से जुड़ी किसी चिंता को दूर करने का संकेत देता है. संतान की पढ़ाई या करियर को लेकर कोई सुखद समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल बहुत सहज और गहरा रहेगा. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, इससे रिश्ता और परिपक्व होगा. शाम के समय परिजनों के साथ मिलकर किसी हल्के-फुल्के पारिवारिक मनोरंजन की योजना बन सकती है. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे मन को शांति मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने और जटिल फॉर्मूलों पर महारत हासिल करने का दिन है. डेटा साइंस, कोडिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग या उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक स्पष्टता मिलेगी. रटने के बजाय व्यावहारिक अभ्यास पर जोर दें. मॉक टेस्ट देकर अपनी कमजोरियों को पहचानें. देर शाम स्क्रीन बंद करके खुली हवा में टहलें. दिमाग तरोताजा महसूस करेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने या देर तक बैठकर काम करने से पेट में गैस, मरोड़ या पीठ के निचले हिस्से में हल्का तनाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा टहलें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी तासीर वाली चीजों से परहेज रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें. तला-भुना और अत्यधिक मीठा खाना खाने से बचें. सुपाच्य और फाइबर युक्त भोजन लें. समय पर सोने की आदत आपकी मानसिक ताजगी को बरकरार रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक रखें. 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय बच्चे को कॉपी, पेन या काले तिल से बनी मिठाई दान करें. इससे पांचवें भाव के चंद्रमा से मिलने वाली बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति मजबूत होगी.

धनु राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन घरेलू मामलों को सुलझाने, मानसिक स्थिरता बनाए रखने और संपत्ति से जुड़े काम निपटाने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रभाव आरंभ हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे भाव यानी सुख, माता और गृह स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की सक्रियता बनी रहेगी. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र की भागदौड़ के बीच घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आंतरिक व्यवस्था और बैक-ऑफिस संचालन को दुरुस्त करने पर जोर रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा वर्क-फ्रॉम-होम, स्थानीय व्यापार, रियल एस्टेट और सप्लाई मैनेजमेंट को गति देगा. सुबह 10:08 से पहले गोदाम, इन्वेंट्री और रेंटल एग्रीमेंट से जुड़े कागजात पूरे कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से इंटीरियर डिजाइनिंग, कृषि उत्पाद, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन मैटेरियल से जुड़े कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोग ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें. अपने प्रोजेक्ट्स की फाइलें अपडेट रखें ताकि प्रबंधन के सामने कोई कमी न दिखे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अचल संपत्ति, वाहन रखरखाव और घरेलू सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर पूंजी लगाने का है. जमीन या पुराने मकान से जुड़े सौदे में फंसा हुआ बयाना आज प्रक्रिया में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. गृह निर्माण के लिए खरीदारी या बैंक के जरूरी दस्तावेज इसी अवधि में निपटाएं. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी नई संपत्ति की रजिस्ट्री या बड़ी उधारी का लेन-देन करने से बचें. घरेलू बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल शांत, संयमित और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ा रहेगा. शनिवार और त्रयोदशी का संगम माता के स्वास्थ्य और उनकी जरूरतों पर ध्यान देने का संकेत देता है. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घर के नवीनीकरण पर सार्थक चर्चा होगी. जीवनसाथी का व्यवहार भावनात्मक रूप से बड़ा संबल बनेगा. प्रेम संबंधों में अनावश्यक जिद से बचें और साथी की पारिवारिक व्यस्तता का सम्मान करें. शाम को घर में शांति का माहौल रहेगा. परिजनों के साथ बैठकर रात्रि भोजन करने से मन की उलझनें शांत होंगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज एकांत में बैठकर बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को दोहराने और नोट्स बनाने का दिन है. आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान या होम स्टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक ठहराव मिलेगा. बाहरी शोरगुल और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं. अपनी कमजोर कड़ियों पर काम करें. देर शाम ताजी हवा में कुछ देर टहलें. इससे मन और मस्तिष्क पूरी तरह तरोताजा रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव या सीने में भारीपन की शिकायत हो सकती है. फेफड़ों और कफ की समस्या से बचने के लिए ठंडी हवा और ठंडे पानी से परहेज रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वात और कफ का संतुलन बना रहे. बहुत अधिक चिकनाई युक्त और बासी खाना खाने से बचें. हल्का, ताजा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी कार्यक्षमता को मजबूत रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी असहाय, वृद्ध या सफाईकर्मी को काले चने या तिल के तेल से बनी वस्तु का दान करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मिलने वाली मानसिक शांति बढ़ेगी और घर-परिवार में स्थिरता आएगी.

मकर राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन पराक्रम, साहस और फील्ड से जुड़े संपर्कों को भुनाने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि का दौर शुरू हो जाएगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे भाव यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन और संवाद स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की सक्रियता बनी रहेगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपकी निर्णय क्षमता को निखारेगा और जमीनी स्तर पर आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी तत्परता और संचार कौशल से बिगड़े काम बनेंगे. तीसरे भाव का चंद्रमा लॉजिस्टिक्स, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिशिंग और फील्ड ऑपरेशंस को गति देगा. सुबह 10:08 से पहले क्लाइंट्स के साथ फोन कॉल्स, ईमेल और जरूरी पत्राचार निपटा लें. शाम 05:02 तक शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से ट्रांसपोर्ट, कोरियर, हार्डवेयर, टेलीकॉम और एजेंसी से जुड़े कारोबारियों को नए अनुबंध मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों और जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अपनी प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट को सटीक रखकर टीम में बढ़त बनाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी यात्राओं और व्यावहारिक संपर्कों से लाभ दिलाने वाला है. किसी पुराने वेंडर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास अटका हुआ कमीशन आज रिलीज हो सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए सौदे फाइनल करने और व्यावसायिक उपकरणों की खरीद के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी अजनबी के कहने पर जोखिम भरी स्कीम में पैसे लगाने से पूरी तरह बचें. यात्रा और संचार पर होने वाले खर्चों के बावजूद बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में सक्रियता और मेलजोल का माहौल रहेगा. त्रयोदशी तिथि और शनिवार का संयोग छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का संकेत देता है. पारिवारिक मामलों में आपकी व्यावहारिक राय को सम्मान मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद खुला और सहयोगात्मक रहेगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बीच साथी के लिए समय निकालें. शाम को परिजनों या करीबी मित्रों के साथ किसी योजना पर चर्चा हो सकती है. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. दिनभर की भागदौड़ के बाद मानसिक शांति मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज नोट्स तैयार करने, शॉर्ट ट्रिक्स सीखने और ग्रुप स्टडी में बेहतर परिणाम मिलेंगे. मास कम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स या डिफेंस सेवाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक मजबूती मिलेगी. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूर रहकर अपने सिलेबस के कठिन अध्यायों को दोहराएं. लिखने और उत्तर तैयार करने का अभ्यास बढ़ाएं. देर शाम खुली हवा में टहलें. दिमाग पूरी तरह रीचार्ज हो जाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और सहनशक्ति अच्छी बनी रहेगी. हालांकि लगातार यात्रा या टाइपिंग और फोन के इस्तेमाल से कंधों, बाहों और कलाई में खिंचाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में हाथों और गर्दन को हल्का स्ट्रेच दें. बदलते मौसम में गले और छाती को ठंडी हवा से बचाकर रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वात और कफ का संतुलन न बिगड़े. बहुत अधिक सूखा, ठंडा और तला-भुना खाना खाने से बचें. सुपाच्य और ताजा आहार लें. समय पर सोने की आदत आपकी ऊर्जा बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक रखें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद, सफाईकर्मी या मजदूर को काले चने या तिल से बनी वस्तु का दान करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा से मिलने वाला पराक्रम और साहस और मजबूत होगा.

कुंभ राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन संचित पूंजी को सुरक्षित रखने और परिवार की आर्थिक प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का है. पंचांग की गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रभावी हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी स्थान (मीन राशि) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग बना रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा संतुलित वाणी और सोच-समझकर किए गए वित्तीय फैसलों से लाभ दिलाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में नकद लेन-देन और इन्वेंट्री की कीमतों पर नियंत्रण रखने का समय है. दूसरे भाव का चंद्रमा बैंकिंग, रिटेल स्टोर, ज्वेलरी, खाद्य प्रसंस्करण और पारिवारिक व्यवसायों में स्थिरता लाएगा. सुबह 10:08 से पहले सप्लायर्स के पेमेंट, बिलिंग और मूल्य निर्धारण से जुड़े कागजात दुरुस्त कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वेल्थ मैनेजमेंट, डेयरी उत्पाद और पुराने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नए खरीदार मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्तीय खातों या बजट मैनेजमेंट से जुड़ी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों से बातचीत में सौम्य भाषा का प्रयोग आपकी साख बढ़ाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत को मजबूत करने और सुरक्षित योजनाओं में धन लगाने का है. पैतृक संपत्ति या किसी पुराने फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा लाभ खाते में जुड़ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सोने-चांदी की खरीद, नई बचत योजना या बैंक लॉकर से जुड़े कार्य इसी दौरान निपटाएं. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समय किसी रिश्तेदार को बड़ा नकद कर्ज देने या बिना रसीद के लेन-देन करने से बचें. घरेलू संचित कोष में बढ़ोतरी होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, पारंपरिक और परस्पर विश्वास से भरा रहेगा. शनिवार और त्रयोदशी का संगम परिजनों के साथ बैठकर पैतृक मसलों पर सहमति बनाने में मदद करेगा. कुटुंब के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह आर्थिक उलझनों को सुलझाने में काम आएगी. जीवनसाथी के साथ घरेलू बजट और खान-पान की व्यवस्था पर सकारात्मक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में अपनी बातों को स्पष्ट और विनम्रता से रखें. शाम को परिवार के साथ किसी पारंपरिक आयोजन या पूजा में शामिल होने का योग बनेगा. घर के सदस्यों के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. इससे मन को संतोष और अपनापन महसूस होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज भाषा, वित्तीय प्रबंधन और सांख्यिकी जैसे व्यावहारिक विषयों पर पकड़ मजबूत करने का दिन है. कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या पब्लिक स्पीकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक एकाग्रता मिलेगी. सोशल मीडिया के फिजूल वीडियो देखने के बजाय शब्दावली और गणितीय गणनाओं का अभ्यास तेज करें. शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवीजन पूरा करें. देर शाम खुली हवा में टहलें. दिमाग हल्का और तरोताजा रहेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और अनियमित खान-पान से गले में खराश, दांतों में संवेदनशीलता या आंखों में जलन हो सकती है. काम के बीच-बीच में गुनगुने पानी से कुल्ला करें और आंखों को धोएं. बहुत अधिक तीखा, खट्टा या अत्यधिक गर्म भोजन करने से बचें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त और वात का संतुलन बना रहे. ताजा और सुपाच्य सात्विक भोजन लें. समय पर विश्राम करने से अगले दिन की ऊर्जा बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का एक दीपक रखें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी असहाय व्यक्ति या जरूरतमंद सफाईकर्मी को काले तिल से बनी रेवड़ी या भोजन दान करें. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से मिलने वाली संचित पूंजी बढ़ेगी और वाणी में सौम्यता आएगी.

मीन राशि: 24 अक्टूबर 2026 (शनिवार)

दिन खुद पर ध्यान केंद्रित करने, मानसिक स्पष्टता जुटाने और अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने का है. पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 10:08 (10:08:27) बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण करेगा. शाम 05:02 (17:02:39) बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. शाम 04:31 (16:31:01) बजे तक व्याघात योग की सक्रियता बनी रहेगी. लग्न का चंद्रमा आपकी संवेदनशीलता, व्यक्तित्व के आकर्षण और स्वाभाविक अंतर्ज्ञान को मजबूती देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और व्यक्तिगत उपस्थिति को अलग पहचान मिलेगी. लग्न में स्थित चंद्रमा नेतृत्व कौशल, स्वतंत्र उद्यम और नए व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स को गति देगा. सुबह 10:08 से पहले अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, क्लाइंट पिच और जरूरी प्रेजेंटेशन को फाइनल कर लें. शाम 05:02 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव से जल संसाधन, परामर्श, फार्मास्यूटिकल, आर्ट्स, डिज़ाइन और वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल्स को बड़ा अवसर मिल सकता है. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में भावनात्मक होकर निर्णय लेने से बचें. अपने काम को पूरी तटस्थता और तथ्यों के साथ उच्चाधिकारियों के सामने रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन सोच-समझकर अपने ऊपर और अपनी कार्यक्षमता पर पूंजी लगाने का है. पुराने व्यक्तिगत प्रयासों या फ्रीलांस असाइनमेंट से जुड़ा रुका हुआ धन खाते में आ सकता है. दोपहर 01:05 से 01:46 (13:05:55 से 13:46:25) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंधों की शुरुआत और बैंकिंग कार्यों के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 10:54 से दोपहर 12:10 (10:54:18 से 12:10:14) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी के भावनात्मक दबाव में आकर बड़ा वित्तीय जोखिम उठाने या उधार देने से बचें. दैनिक बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आपकी भावनात्मक परिपक्वता से वातावरण सुखद और सौम्य बना रहेगा. शनिवार और त्रयोदशी का संगम घरेलू मामलों में शांति और आध्यात्मिक माहौल को बढ़ावा देगा. जीवनसाथी आपकी भावनात्मक स्थिति को समझकर पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को बहुत सहजता से व्यक्त करें, इससे रिश्ते में पारदर्शिता आएगी. शाम के समय घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर समय बिताने का मौका मिलेगा. परिवार के साथ बैठकर रात्रि भोजन करें. दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद शांति महसूस होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आत्मनिरीक्षण करने और अपनी कमजोर कड़ियों पर शांत दिमाग से काम करने का दिन है. मनोविज्ञान, मेडिकल, फाइन आर्ट्स, दर्शन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से मानसिक ठहराव मिलेगा. सोशल मीडिया के शोरगुल और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें. मुख्य पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को लिखकर याद करने का अभ्यास करें. देर शाम खुली हवा में कुछ देर टहलें. दिमाग को नई ऊर्जा और ताजगी मिलेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा संतुलित रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने या अनिद्रा के कारण सिर में भारीपन और आंखों में थकान रह सकती है. काम के बीच में पानी से मुंह और आंखों को धोएं. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाव रखें. दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि वात और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ, तैलीय और भारी भोजन से दूर रहें. हल्का, ताजा और सुपाच्य आहार लें. समय पर सोने की आदत आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

शनिवार का दिन है और शाम 05:02 तक शनि का ही उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, असहाय या वृद्ध व्यक्ति को काले चने या भोजन का दान करें. इससे लग्न के चंद्रमा का प्रभाव शुभ रहेगा और मानसिक शांति के साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

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