Aaj Ka Rashifal: 15 मार्च 2026, रविवार का दिन केवल सामान्य दैनिक राशिफल का दिन नहीं है, बल्कि पापमोचनी एकादशी, मकर राशि में चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र और मीना संक्रांति जैसे कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेतों का संगम है. पंचांग के अनुसार आज एकादशी तिथि सुबह लगभग 9:16–9:17 बजे तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी प्रारंभ होगी. इसी कारण आज का दिन आत्मचिंतन, अनुशासन, कर्म, करियर निर्णय, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक संतुलन के लिए विशेष माना जा सकता है.

आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है, इसलिए दिन की ऊर्जा भावनात्मक बहाव से ज्यादा व्यावहारिक सोच, जिम्मेदारी, लक्ष्य और परिणाम पर केंद्रित रहेगी. श्रवण नक्षत्र सुनने, समझने, रणनीति बनाने और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता को मजबूत करता है. यही वजह है कि 15 मार्च का राशिफल केवल भाग्य-कथन नहीं, बल्कि आपके करियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य और निर्णय-सम्बंधी मूड-पैटर्न को समझने का एक उपयोगी ज्योतिषीय फ्रेम बन जाता है.

आज का यह राशिफल पारंपरिक वैदिक पंचांग, तिथि, नक्षत्र और चंद्र गोचर के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि आप जल्दी समझ सकें कि किस राशि को लाभ, किसे सावधानी, किसे धैर्य और किसे निर्णायक कदम की जरूरत है.

मेष (Aries) - 15 मार्च 2026

मेष वालों, आज का दिन अपनी 'इनर स्ट्रेंथ' को पहचानने का है. आज चैत्र मास (अमांत फाल्गुन) की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जिसके बाद द्वादशी लग जाएगी. कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, जो आपको मानसिक शांति और पुराने बोझ से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव यानी मकर राशि में संचरण कर रहा है, जो आपके 'प्रोफेशनल गेम' को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी आपकी सुनने और समझने की शक्ति को बढ़ाएगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में आप 'बॉस मोड' में रहेंगे. मकर का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में अनुशासन और सफलता दोनों दिलाएगा. यदि कोई नई डील फाइनल करनी है या महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का भरपूर लाभ उठाएं. निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी भी बड़े वित्तीय लेन-देन या पेपरवर्क से बचें. धन के आगमन के रास्ते खुलेंगे, बस अपनी स्ट्रैटेजी को गुप्त रखें.

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Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज 'मैच्योरिटी' दिखाने का दिन है. पार्टनर के साथ किसी सीरियस टॉपिक पर बात हो सकती है, जो भविष्य के लिए अच्छी रहेगी. सिंगल जातकों को आज कार्यस्थल पर कोई दिलचस्प मिल सकता है. हेल्थ के मोर्चे पर, घुटनों या जोड़ों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है, इसलिए ज्यादा भागदौड़ से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा टालें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइल्ड एनर्जी को 'Organized' मोड पर डालें. एकादशी का दिन है, तो माइंड को 'Clutter-free' करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें. फालतू की गॉसिप को 'Mute' करें और अपने करियर ग्राफ को 'Level Up' करने पर ध्यान दें. आपकी 'Productivity' आज चार्ट्स फाड़ सकती है!

Lucky Color: गहरा नीला (Deep Blue)

Lucky Number: 8

Special Tip: आज एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. चूंकि चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए शाम को पीपल के पेड़ के पास दीप दान करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

वृषभ (Taurus) - 15 मार्च 2026

वृषभ वालों, आज का दिन आपके लिए 'भाग्य के द्वार' खुलने जैसा है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपके मानसिक तनाव को कम कर क्लैरिटी लाएगी. चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपकी रुकी हुई योजनाओं को गति देगा. श्रवण नक्षत्र की ऊर्जा आपको आज दूसरों की सलाह सुनने और सीखने के लिए प्रेरित करेगी. आज आपके अटके हुए काम अपनी 'स्पीड' पकड़ सकते हैं.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मोर्चे पर आप 'लकी स्ट्राइक' महसूस करेंगे. अगर आप हायर एजुकेशन या विदेश से जुड़े किसी काम में हाथ डालना चाहते हैं, तो दिन शानदार है. धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, विशेषकर पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) किसी भी नए सौदे के लिए सबसे पावरफुल है. बस ध्यान रखें कि राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान कोई बड़ा रिस्क न लें, वरना बना-बनाया काम बिगड़ सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज 'स्टेबिलिटी' महसूस होगी. पार्टनर के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए आज किसी मैच्योर व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. सेहत के मामले में दिन मिला-जुला है; आज आपको जांघों या पैरों में खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज की वाइब को थोड़ा 'Chilled' और 'Philosophical' रखें. एकादशी का दिन है, तो अपनी 'Inner Peace' को 'Pinned' करें और नेगेटिविटी को 'Block' कर दें. सोशल मीडिया पर फालतू की बहस के बजाय अपनी स्किल को 'Upgrade' करने पर फोकस करें.

Lucky Color: क्रीम या सफेद (Cream/White)

Lucky Number: 6

Special Tip: आज एकादशी के कारण चावल का त्याग करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. भाग्य भाव का चंद्रमा है, इसलिए किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, दिन 'सॉर्टेड' रहेगा.

मिथुन (Gemini) - 15 मार्च 2026

मिथुन वालों, आज का दिन थोड़ा 'हैंडल विद केयर' वाला है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपको अपनी गलतियों से सीखने का मौका देगी. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो अचानक बदलाव और गहरी सोच का संकेत है. श्रवण नक्षत्र की ऊर्जा आपको आज 'कम बोलने और ज्यादा सुनने' की सलाह दे रही है. आज अपनी 'क्यूरियोसिटी' को थोड़ा कंट्रोल में रखें.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज का दिन 'बैकस्टेज' काम करने का है. कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट या नया इन्वेस्टमेंट आज टाल दें तो बेहतर होगा. अष्टम का चंद्रमा अचानक खर्चे ला सकता है, इसलिए अपने बजट को 'स्ट्रिक्ट' रखें. अगर कोई बहुत जरूरी काम है, तो उसे अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) में ही निपटाएं. राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी से भी बहस न करें, वरना ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको 'टारगेट' कर सकती है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज 'मिस्ट्री' बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है, इसलिए 'पास्ट' को कुरेदने से बचें. शाम का समय घर वालों के साथ बिताना सुकून देगा. हेल्थ के मामले में आज थोड़ा अलर्ट रहें; पेट से जुड़ी दिक्कत या वायरल इंफेक्शन परेशान कर सकता है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को थोड़ा 'Private' और 'Low-key' रखें. हर बात को 'Update' करना जरूरी नहीं है. एकादशी का दिन है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को 'Prioritize' करें और टॉक्सिक वाइब्स को 'Restrict' कर दें. आज 'Deep Work' करने के लिए बेस्ट दिन है.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 5

Special Tip: आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 'अच्युत' रूप का ध्यान करें. अष्टम चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए शाम को काले तिल का दान करें या मंदिर में घी का दीपक जलाएं, आने वाली मुसीबतें टल जाएंगी.

कर्क (Cancer) - 15 मार्च 2026

कर्क वालों, आज का दिन पार्टनरशिप और बॉन्डिंग का है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपके मन की चंचलता को शांत कर आपको 'फोकस्ड' बनाएगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों में बैलेंस लाएगा. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति आपको दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज बिजनेस में किसी नई डील या पार्टनरशिप के लिए दिन बेहतरीन है. अगर आप पब्लिक डीलिंग या सेल्स में हैं, तो आज आपका 'कन्विंसिंग पावर' टॉप पर रहेगा. पैसों के मामले में दिन स्थिर है, लेकिन शाम तक किसी पुराने निवेश से रिटर्न मिलने की उम्मीद है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करें. बस राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन 'रोमांटिक' और 'हार्मोनियस' है. जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज कोई प्रपोजल आ सकता है. हेल्थ के मामले में आज थोड़ा संभलकर; आपको स्किन एलर्जी या डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Social' और 'Collaborative' रखें. एकादशी का दिन है, तो अपने 'Main Character Energy' को दूसरों की मदद करने में लगाएं. पार्टनर के साथ 'Goals' सेट करें और फालतू के ओवरथिंकिंग वाले ड्रामा को 'Skip' करें.

Lucky Color: चमकीला सफेद (Bright White)

Lucky Number: 2

Special Tip: आज एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. चूंकि चंद्रमा सप्तम भाव में है, इसलिए गाय को हरा चारा खिलाना आपके वैवाहिक और व्यापारिक जीवन में सुख-शांति लाएगा.

सिंह (Leo) - 15 मार्च 2026

सिंह वालों, आज का दिन 'अनुशासन' और 'मेहनत' की मांग कर रहा है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपको अपनी आदतों में सुधार करने और संकल्प लेने की प्रेरणा देगी. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और पुराने अटके हुए कार्यों को निपटाने की शक्ति देगा. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति का मतलब है कि आज सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय तथ्यों पर गौर करें.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज वर्कप्लेस पर आपकी 'वर्क एथिक्स' की तारीफ होगी. छठे भाव का चंद्रमा आपको कॉम्पीटिटिव एज देता है, इसलिए यदि कोई एग्जाम या इंटरव्यू है, तो आप चमकेंगे. उधार दिए हुए पैसे वापस मिलने के योग हैं. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का लाभ अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए उठाएं. हालांकि, राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान कोई नया कर्ज लेने या देने से बचें, यह भविष्य में सिरदर्द बन सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज 'ईगो' को साइड में रखने की जरूरत है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहें. हेल्थ के मामले में आज का दिन थोड़ा सावधानी भरा है; डाइजेशन या आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है. अपनी डाइट पर ध्यान दें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Grind' और 'Self-Care' के बीच बैलेंस रखें. एकादशी का दिन है, तो जंक फूड को 'Unsubscribe' करें और अपनी बॉडी को 'Reset' होने दें. फालतू के कॉम्पिटिशन में पड़ने के बजाय खुद का 'Best Version' बनने पर फोकस करें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden)

Lucky Number: 1

Special Tip: आज एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. छठे भाव के चंद्रमा के शुभ फल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना और पक्षियों को दाना डालना आज आपके लिए 'मैजिक' की तरह काम करेगा.

कन्या (Virgo) - 15 मार्च 2026

कन्या वालों, आज का दिन आपकी 'क्रिएटिविटी' और 'इंटेलिजेंस' के नाम है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपके विचारों में शुद्धता और स्पष्टता लाएगी. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपकी लर्निंग पावर और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को बूस्ट करेगा. श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी आपको आज एक अच्छा 'लिस्नर' बनाएगी, जिससे आप छिपे हुए अवसरों को पहचान पाएंगे.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर में 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने का दिन है. अगर आप कला, शिक्षा या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है. छात्रों के लिए एकाग्रता बनाने का यह बेहतरीन समय है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का चुनाव करें. बस ध्यान रहे कि राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी भी सट्टेबाजी या शॉर्टकट से बचें, वरना नुकसान हो सकता है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ में आज 'इमोशनल बॉन्डिंग' का दिन है. पार्टनर के साथ अपनी हॉबी शेयर करें, इससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी. जो लोग संतान प्राप्ति की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है. हेल्थ के मामले में आज आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा टालें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Creative' और 'Chill' रखें. एकादशी का दिन है, तो माइंड को 'Refresh' करने के लिए कोई नया स्किल या पॉडकास्ट ट्राई करें. फालतू के क्रिंज कंटेंट को 'Scroll' करने के बजाय अपनी 'Passion' प्रोजेक्ट्स पर काम करें.

Lucky Color: गहरा हरा (Forest Green)

Lucky Number: 5

Special Tip: आज एकादशी पर भगवान विष्णु को मिश्री और तुलसी का भोग लगाएं. पंचम चंद्रमा के शुभ फल के लिए छोटे बच्चों को कुछ मीठा खिलाएं, इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी.

तुला (Libra) - 15 मार्च 2026

तुला वालों, आज का दिन 'सेल्फ-केयर' और घर-परिवार पर फोकस करने का है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपको अपनी इमोशनल लाइफ को रीसेट करने का मौका देगी. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति की ओर आपका ध्यान खींचेगा. श्रवण नक्षत्र की उपस्थिति बताती है कि आज आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज वर्कप्लेस पर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपकी 'मैनेजमेंट स्किल्स' सब संभाल लेंगी. प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में आज सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. अगर आप घर के लिए कोई कीमती सामान खरीदना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय बेस्ट है. निवेश के मामले में आज थोड़ा 'कंजर्वेटिव' रहें और राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी भी बड़े फाइनेंशियल पेपर पर साइन न करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप के लिहाज से आज का दिन घर में खुशियाँ लाने वाला है. परिवार के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करना आपके मूड को 'अपलिफ्ट' कर देगा. अपनी मां की सेहत का आज विशेष ध्यान रखें. हेल्थ के मामले में आज सीने में जकड़न या जुकाम की शिकायत हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Cozy' और 'Aesthetic' रखें. एकादशी का दिन है, तो अपने रूम को 'Declutter' करें और अपनी 'Peace of Mind' को 'Priority' दें. फालतू के आउटिंग प्लांस को 'Raincheck' करें और अपनी जड़ों (Roots) से जुड़ने की कोशिश करें.

Lucky Color: सिल्वर या सफेद (Silver/White)

Lucky Number: 7

Special Tip: आज एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शाम के समय घर की चौखट पर घी का दीपक जलाएं. चौथे भाव का चंद्रमा है, इसलिए बुजुर्गों की सेवा करना आपके सुख-सौभाग्य में वृद्धि करेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 15 मार्च 2026

वृश्चिक वालों, आज का दिन आपके 'साहस' और 'कम्युनिकेशन' को धार देने वाला है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपकी इच्छाशक्ति को नई मजबूती देगी. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपको पराक्रमी बनाएगा और छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्तों में सुधार लाएगा. श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी का मतलब है कि आज आपकी बातों को ध्यान से सुना जाएगा, इसलिए अपनी बात 'कॉन्फिडेंस' के साथ रखें.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज बिजनेस या वर्कप्लेस पर आपकी नेटवर्किंग कमाल करेगी. यदि आप मार्केटिंग, राइटिंग या किसी भी तरह के डिजिटल काम से जुड़े हैं, तो आज आपकी 'रीच' बढ़ेगी. छोटी यात्राओं से धन लाभ के योग बन रहे हैं. नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग करें. बस राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी को भी बिना सोचे-समझे कमिटमेंट न दें, वरना बाद में फंस सकते हैं.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन 'एक्शन' भरा रहेगा. पार्टनर के साथ छोटी दूरी की यात्रा या किसी गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. सिंगल लोगों के लिए आज सोशल सर्कल के जरिए कोई नया कनेक्शन मिल सकता है. सेहत के मामले में आज का दिन अच्छा है, बस अपने गले और कंधों का ध्यान रखें—हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा पूरी तरह अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Outgoing' और 'Influential' रखें. एकादशी का दिन है, तो अपनी स्किल्स को 'Showcase' करें और 'Self-Doubt' को 'Trash' में डालें. आपकी 'Social Media Game' आज स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन याद रखें—'Consistency is Key'.

Lucky Color: गहरा लाल या मैरून (Deep Red/Maroon)

Lucky Number: 9

Special Tip: आज एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के 'नरसिंह' रूप का स्मरण करें. तीसरे भाव का चंद्रमा है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और भाई-बहनों को कुछ उपहार दें, इससे आपका 'कॉन्फिडेंस' और 'किस्मत' दोनों चमकेंगे.

धनु (Sagittarius) - 15 मार्च 2026

धनु वालों, आज का दिन अपनी 'वैल्यू' और 'सेविंग्स' पर ध्यान देने का है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपको अपनी वाणी में मधुरता और विचारों में गहराई लाने में मदद करेगी. चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो आपके धन और कुटुंब के भाव को सक्रिय करेगा. श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी का संकेत है कि आज परिवार के बड़ों की बात सुनना आपके लिए किसी बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. निवेश के पुराने फैसलों से आज लाभ मिलने की संभावना है. यदि आप अपनी सैलरी बढ़ाने या किसी नए रेवेन्यू सोर्स पर बात करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का समय सबसे सटीक है. बस राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान फिजूलखर्ची या 'शॉपिंग स्प्री' से बचें. वाणी पर संयम रखें, वरना ऑफिस में किसी से अनबन आपके इमेज को नुकसान पहुँचा सकती है.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज 'ट्रस्ट' और 'कमिटमेंट' की बात होगी. पार्टनर के साथ घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा हो सकती है. सिंगल जातकों को आज परिवार के जरिए कोई रिश्ता मिल सकता है. सेहत के मामले में आज का दिन ठीक है, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से बचें और दांतों की सफाई का ध्यान रखें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Financial independence' की तरफ मोड़ें. एकादशी का दिन है, तो अपनी 'Spending Habits' को 'Audit' करें और 'Saving Mode' को 'On' करें. आज फालतू के दिखावे को 'Skip' करें और अपनी 'Personal Brand' को 'Valuable' बनाने पर फोकस करें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

Special Tip: आज एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फलों का भोग लगाएं. चूंकि चंद्रमा धन भाव में है, इसलिए अपनी तिजोरी या पर्स में एक हल्दी की गांठ रखना आपके लिए धन की बरकत लेकर आएगा.

मकर (Capricorn) - 15 मार्च 2026

मकर वालों, आज आप 'सेंटर ऑफ अट्रैक्शन' रहेंगे. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपके मन को एकाग्र करने और पुराने पछतावे को दूर करने के लिए बेस्ट है. चंद्रमा आज आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक और गंभीरता लाएगा. श्रवण नक्षत्र का स्वामी शनि है और यह आपके लिए ही बना नक्षत्र माना जाता है, जो आज आपको बेहद 'इंफ्लूएंशियल' और 'वाइज' बनाएगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के मामले में आप 'लीडर' की भूमिका में रहेंगे. आपके आइडियाज को वर्कप्लेस पर तवज्जो मिलेगी. अगर आप खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट को लीड करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग करें, सफलता आपके कदम चूमेगी. पैसों के मामले में दिन अच्छा है, लेकिन राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें. आज अपनी 'अथॉरिटी' का सही इस्तेमाल करें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज आप थोड़े रिजर्व रह सकते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपकी खामोशी को भी समझेगा. शाम का समय जीवनसाथी के साथ किसी सीरियस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए अच्छा है. हेल्थ के मामले में आज खुद को फिट महसूस करेंगे, बस आज 'ओवरवर्क' से बचें क्योंकि पैरों में हल्का दर्द या थकान हो सकती है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा टालें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Main Character' वाली रखें. चंद्रमा आपकी राशि में है, तो 'Self-Care' को 'Top Priority' दें. एकादशी का दिन है, तो अपनी 'To-Do List' को 'Clear' करें और फालतू की 'Distractions' को 'Block' करें. आपका 'Focus' आज आपको दूसरों से बहुत आगे ले जा सकता है.

Lucky Color: रॉयल ब्लू (Royal Blue)

Lucky Number: 8

Special Tip: आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और शनि चालीसा का पाठ करें. आपकी अपनी राशि का चंद्रमा है, इसलिए माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, इससे आपका 'ऑरा' पॉजिटिव रहेगा.

कुंभ (Aquarius) - 15 मार्च 2026

कुंभ वालों, आज का दिन थोड़ा 'पॉज' लेने और इंट्रोस्पेक्शन (आत्मचिंतन) करने का है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपको मानसिक शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ले जाएगी. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जो खर्चों में बढ़ोतरी और भागदौड़ का संकेत दे रहा है. श्रवण नक्षत्र की मौजूदगी आपको आज बाहरी शोर से दूर होकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करेगी.

Career & Finance (करियर और वित्त):

करियर के मामले में आज 'धीमे चलो' की नीति अपनाएं. बारहवें भाव का चंद्रमा काम में थोड़ी देरी या बाधा ला सकता है. यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पैसों के मामले में आज का दिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है, इसलिए 'बजट' बनाकर चलें. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का उपयोग केवल बहुत जरूरी कामों के लिए करें. राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी भी तरह का बड़ा निवेश या नया प्रोजेक्ट टाल दें.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

रिलेशनशिप में आज थोड़ा 'स्पेस' जरूरी है. पार्टनर के साथ अनबन से बचने के लिए अपनी बातें स्पष्ट रखें. सिंगल लोग आज पुरानी यादों में खोए रह सकते हैं. सेहत के मामले में आज आंखों में तनाव या नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम करें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना अवॉइड करें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Minimalist' और 'Chill' रखें. एकादशी का दिन है, तो अपनी डिजिटल लाइफ को 'Logout' करें और मेडिटेशन को 'Login' करें. फालतू के 'FOMO' (छूट जाने का डर) को 'Delete' करें और अपनी मेंटल पीस को 'Save' करें. आज रात को जल्दी सोना ही आपका असली 'Flex' होगा.

Lucky Color: आसमानी (Sky Blue)

Lucky Number: 4

Special Tip: आज एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं. बारहवें चंद्रमा के दोष को दूर करने के लिए किसी जरूरतमंद को दवा या अनाज का दान करें. शाम को घर के अंधेरे कोनों में कपूर जलाएं, पॉजिटिविटी बढ़ेगी.

मीन (Pisces) - 15 मार्च 2026

मीन वालों, आज का दिन आपके लिए 'सपनों को हकीकत में बदलने' जैसा है. आज चैत्र मास की एकादशी तिथि सुबह 09:19 तक है, जो आपकी इंट्यूशन पावर (पूर्वाभास) को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी. चंद्रमा आज आपके एकादश भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहा है, जिसे 'लाभ भाव' कहा जाता है. श्रवण नक्षत्र की कृपा से आज आपको न केवल धन, बल्कि समाज में मान-सम्मान और अपनों का साथ भी मिलेगा.

Career & Finance (करियर और वित्त):

आज करियर के लिहाज से आप 'विनिंग स्ट्रीक' पर हैं. आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है. ऑफिस में सीनियर अधिकारी आपके काम से इम्प्रेस होंगे और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे. पैसों के मामले में आज का दिन शानदार है; अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है. अभिजीत मुहूर्त (12:06 से 12:54) का फायदा उठाकर किसी बड़ी डील को लॉक करें. बस राहु काल (16:59 से 18:29) के दौरान किसी को उधार देने से बचें, वरना वापसी मुश्किल होगी.

Love & Health (प्रेम और स्वास्थ्य):

लव लाइफ के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. पार्टनर के साथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या किसी बड़ी प्लानिंग पर बात हो सकती है. दोस्तों के साथ शाम बिताने से स्ट्रेस दूर होगा. सेहत के मामले में आज आप काफी हल्का और फिट महसूस करेंगे. एकादशी का व्रत रखना आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा टाल दें, क्योंकि वहां दिशा शूल है.

Gen-Z Special:

आज अपनी वाइब को 'Winning' और 'Manifesting' वाली रखें. एकादशी का दिन है, तो अपने गोल्स को 'Journal' करें और 'Main Character Energy' के साथ आगे बढ़ें. आज आपका 'Network' ही आपकी 'Net-worth' है, इसलिए लोगों से कनेक्ट करने को 'Swipe Right' करें.

Lucky Color: पीला या केसरिया (Yellow/Saffron)

Lucky Number: 3

Special Tip: आज एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं और 'ॐ नमो नारायणाय' का 108 बार जाप करें. लाभ भाव का चंद्रमा है, इसलिए शाम को मंदिर में दीप दान करना आपकी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएगा.

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