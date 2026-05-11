Aaj Ka Rashifal: 11 मई 2026, सोमवार का दिन कई राशियों के लिए काम, पैसा और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल कर सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसका असर networking, decision making, workload और मानसिक स्थिति पर सभी 12 राशियों में अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है. ज्योतिषीय गणनाएं संकेत दे रही हैं कि आज कई लोगों को professional pressure, financial planning और रिश्तों से जुड़े मामलों में practical approach अपनाने की जरूरत महसूस हो सकती है.

मेष, वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों पर आज जिम्मेदारियों और work pressure का असर अधिक दिखाई दे सकता है, वहीं मिथुन, तुला और धनु राशि वालों को networking, communication और नए अवसरों से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. दूसरी ओर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को emotional decisions, hidden stress और financial risk से बचने की सलाह दी जा रही है.

ग्रहों की वर्तमान स्थिति यह भी बता रही है कि बदलते corporate माहौल, global uncertainty और तेजी से बदलती market conditions के बीच आज केवल मेहनत नहीं, बल्कि disciplined strategy और सही timing ही आगे लाभ दिलाएगी. सोमवार होने के कारण भगवान शिव की उपासना मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में विशेष फलदायी मानी जाएगी. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इसलिए इस दौरान नया investment, agreement या बड़ा फैसला टालना बेहतर रहेगा. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए तेज फैसलों, करियर planning और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके लाभ भाव में गोचर करेगा, जिससे networking, professional contacts और future planning से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग leadership, communication और decision making को मजबूत बना रहा है. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति तथा मेष राशि पर चल रही शनि की साढ़े साती यह संकेत दे रही है कि इस समय जल्दबाजी नहीं, बल्कि disciplined strategy ही आगे लाभ दिलाएगी. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की उपासना मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता को मजबूत करने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, मीडिया, टेक्नोलॉजी, प्रशासन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज आपको नए लोगों से जुड़ने, networking बढ़ाने और future projects पर काम करने का अवसर मिल सकता है. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच आज केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही timing और practical decision ही आपको आगे रखेंगे. टीम के साथ coordination बेहतर रहेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से सुन सकते हैं. यदि आप job switch, partnership या नया investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है. पुराने contacts, networking या किसी pending payment से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, gadgets, travel, technology या social commitments से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी से बचें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में communication बेहतर रहेगा. Partner के साथ भविष्य, करियर या financial planning को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. हालांकि, काम और social commitments की वजह से रिश्तों को समय देना चुनौती बन सकता है. अविवाहित लोगों को किसी नए संपर्क से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, आंखों की थकान, अनिद्रा या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार overthinking और workload मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और समय पर आराम आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 8

लकी कलर: मैरून और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और सफेद फूल अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. शाम के समय जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके कर्म भाव में गोचर करेगा, जिससे career growth, public image और professional responsibilities से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और practical thinking मजबूत रहेगी. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके लाभ भाव में सक्रिय होकर networking और long-term goals पर गहरा असर डाल सकती है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक स्थिरता और कार्यों में संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, बैंकिंग, शिक्षा, मीडिया, फैशन, डिजाइन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज workload और जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, लेकिन यही समय आपकी क्षमता और leadership को साबित भी करेगा. बदलते market trends, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart planning और सही लोगों से जुड़ाव ही सफलता दिलाएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और सुझावों को महत्व देंगे. यदि आप job switch, नया investment या partnership सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान नया agreement या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है. पुराने निवेश, networking या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, luxury, gadgets, travel या social commitments से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. long-term financial planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी. Partner के साथ भविष्य, करियर या आर्थिक योजनाओं पर गंभीर चर्चा हो सकती है. काम की व्यस्तता के बावजूद रिश्तों में support और understanding बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव या सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

लगातार काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. गर्दन, कंधों या गले से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम, पानी और संतुलित भोजन आपके लिए जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 6

लकी कलर: सफेद और हल्का गुलाबी

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और कार्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करना शुभ रहेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए नए अवसरों, learning और future planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा, जिससे travel, higher learning, networking और career expansion से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो communication, confidence और decision making को मजबूत बना रहा है. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति career sector में workload और pressure बढ़ा सकती है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक संतुलन और clarity बनाए रखने में विशेष लाभकारी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, लेखन और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज आपको नए लोगों से जुड़ने, networking बढ़ाने और future projects पर काम करने का अवसर मिल सकता है. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच आज केवल talent नहीं, बल्कि सही timing और smart communication ही सफलता दिलाएगा. यदि आप नया project, investment या job opportunity पर काम कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रह सकता है. पुराने contacts, networking या professional support से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, travel, gadgets, education या technology related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में communication बेहतर रहेगा. Partner के साथ भविष्य, career या travel plans को लेकर चर्चा हो सकती है. काम और social commitments की वजह से रिश्तों को समय देना चुनौती बन सकता है, लेकिन समझदारी से संतुलन बना रहेगा. अविवाहित लोगों को किसी नए संपर्क से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, अनिद्रा, acidity या सिरदर्द परेशान कर सकता है. लगातार स्क्रीन देखने और overthinking के कारण थकान बढ़ सकती है. meditation, पर्याप्त पानी और समय पर आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरे फल का दान करना शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक संतुलन, आर्थिक फैसलों और रिश्तों में धैर्य बनाए रखने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा, जिससे hidden matters, emotional depth, joint finance और मानसिक स्थिति से जुड़े विषय सक्रिय रह सकते हैं. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पर शनि और मंगल का प्रभाव मानसिक दबाव और overthinking बढ़ा सकता है. वहीं मेष राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग करियर और public image से जुड़े मामलों में तेजी लाने का संकेत दे रहा है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता देने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, कॉरपोरेट, प्रशासन, मीडिया, बिजनेस और public dealing से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज workload के साथ-साथ hidden pressure या office politics जैसी स्थिति महसूस हो सकती है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच आज emotional reaction नहीं, बल्कि practical approach ही फायदा देगी. यदि आप business करते हैं, तो agreement, payment और financial documents ध्यान से जांचें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान नया contract या बड़ा financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. joint finance, loan, insurance या tax से जुड़े मामलों में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट और savings पर ध्यान देना जरूरी होगा. speculative investment से दूरी रखना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों के लिहाज से दिन संवेदनशील रह सकता है. Partner को आपकी emotional support और स्पष्ट संवाद की जरूरत महसूस होगी. छोटी बातों को ego issue बनने से रोकें. पुराने मुद्दों को दोबारा उठाने से तनाव बढ़ सकता है. अविवाहित लोगों को किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, mood swings, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार चिंता और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम, meditation और हल्का भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों, partnership और professional coordination के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिससे partnership, public dealing और रिश्तों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आपकी राशि के स्वामी सूर्य मेष राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो confidence, leadership और decision making को मजबूत करेगा. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए आज हर फैसला practical सोच के साथ लेना जरूरी रहेगा. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक संतुलन और कार्यों में स्थिरता बनाए रखने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, मीडिया, राजनीति, मैनेजमेंट, बिजनेस और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज teamwork, client dealing और partnership से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि patience और coordination भी जरूरी होगा. यदि आप नया project, partnership या investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. वरिष्ठ अधिकारी और influential लोग आपके काम को गंभीरता से देख सकते हैं. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन loan, tax, insurance या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. long-term planning और disciplined spending आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में communication और understanding दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे. Partner के साथ भविष्य, career या financial planning को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. छोटी बातों पर ego बढ़ने से तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

थकान, acidity, blood pressure fluctuation या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. लगातार stress लेने से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है. पर्याप्त पानी, आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और सफेद चंदन अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ रहेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए काम, जिम्मेदारियों और practical decisions पर फोकस करने वाला रह सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके षष्ठम भाव में गोचर करेगा, जिससे workload, competition, health और daily routine से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी बुध मेष राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो analytical thinking, communication और decision making को मजबूत बना रहा है. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके सप्तम भाव में सक्रिय होकर रिश्तों और professional partnerships में patience बनाए रखने की सलाह दे रही है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक स्थिरता और तनाव कम करने में विशेष लाभकारी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, शिक्षा, लेखन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, अकाउंट्स और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज workload और responsibilities अचानक बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी planning और detail-oriented approach आपको दूसरों से आगे रख सकती है. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि smart execution और disciplined strategy ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया project, partnership या investment शुरू करना चाहते हैं, तो हर agreement ध्यान से पढ़ें. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और सुझावों को महत्व दे सकते हैं. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. पुराने निवेश या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, health, gadgets, travel या daily expenses बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है. long-term planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज patience और clear communication बेहद जरूरी रहेगा. Partner के साथ जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. छोटी बातों पर overthinking रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. योग, meditation और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा और सफेद

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करना शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन तुला राशि वालों के लिए creativity, रिश्तों और future planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, जिससे creativity, love life, education और decision making से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास, आकर्षण और practical thinking मजबूत रहेगी. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके षष्ठम भाव में सक्रिय होकर workload, competition और health related pressure बढ़ा सकती है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में विशेष लाभकारी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, डिजाइन, फैशन, कॉरपोरेट, कानून, शिक्षा और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज creativity, presentation और communication skill के जरिए आपको नई पहचान मिल सकती है. बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि consistency और balanced decision making ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया investment, project या partnership सोच रहे हैं, तो हर document ध्यान से पढ़ें. workload बढ़ सकता है, लेकिन आपकी diplomacy और practical approach मुश्किल परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों या professional contacts से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, luxury, gadgets, travel या family related खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. speculative investment में सावधानी रखना बेहतर रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस दोनों बढ़ सकते हैं. Partner के साथ भविष्य, करियर या family planning को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. काम और social commitments के बावजूद रिश्तों में support और understanding बनी रहेगी. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, digestion related परेशानी या पीठ दर्द परेशान कर सकता है. लगातार काम और अनियमित दिनचर्या से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: सफेद और हल्का नीला

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, सफेद फूल और बेलपत्र अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार, करियर और मानसिक संतुलन के बीच सही तालमेल बनाने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जिससे घर, property, family matters और emotional stability से जुड़े विषय सक्रिय रह सकते हैं. आपकी राशि के स्वामी मंगल मीन राशि में शनि के साथ पंचम भाव में स्थित हैं, जो creativity, planning और emotional depth को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही impatience और overthinking भी बढ़ा सकते हैं. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता देने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, राजनीति, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज work-life balance बनाए रखना चुनौती बन सकता है. घर और करियर दोनों की जिम्मेदारियां एक साथ बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी strategic thinking और practical approach आपको परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगी. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और तेजी से बदलती market conditions के बीच केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही timing और disciplined planning ही सफलता दिलाएगी. यदि आप नया project, investment या property related फैसला लेने जा रहे हैं, तो हर detail को ध्यान से समझें. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने निवेश, commission या professional networking से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, luxury, education या travel से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान करा सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. Partner के साथ भविष्य, परिवार और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. हालांकि, mood swings और possessiveness रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए patience बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आगे बढ़ने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, acidity, नींद की कमी या शरीर में थकान महसूस हो सकती है. लगातार मानसिक दबाव mood swings बढ़ा सकता है. meditation, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 9, 3

लकी कलर: मैरून और लाल

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और लाल फूल अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या लाल मसूर दाल का दान करना शुभ रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन धनु राशि वालों के लिए communication, networking और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा, जिससे communication, travel, networking और decision making से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में सप्तम भाव में स्थित हैं, जो collaboration, partnerships और professional relationships को मजबूत बना रहे हैं. वहीं मीन राशि में शनि और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में मानसिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक संतुलन और clarity बनाए रखने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, law, consultancy और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज communication skill, networking और smart planning के जरिए आपको नई opportunities मिल सकती हैं. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल अनुभव नहीं, बल्कि adaptability और quick decision making भी जरूरी होगी. यदि आप नया investment, business expansion या travel related project पर काम कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. वरिष्ठ अधिकारियों या influential लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों, networking या family support से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, घर, वाहन, gadgets या travel related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी से बचें. long-term financial planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में communication और understanding दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे. Partner के साथ भविष्य, career या family planning को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. काम और social commitments की वजह से रिश्तों को समय देना चुनौती बन सकता है, लेकिन समझदारी से संतुलन बना रहेगा. अविवाहित लोगों को नया परिचय मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव, पीठ दर्द, digestion related परेशानी या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार जिम्मेदारियों के दबाव से थकान महसूस हो सकती है. योग, meditation और पर्याप्त आराम आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: पीला और क्रीम

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और पीले फूल अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीले फल का दान करना शुभ रहेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन मकर राशि वालों के लिए आर्थिक फैसलों, आत्मविश्वास और long-term planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जिससे धन, वाणी, family matters और financial planning से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में मंगल के साथ तृतीय भाव में स्थित हैं, जो communication, networking और साहस से जुड़े मामलों को प्रभावित कर रहे हैं. यह समय आपको जल्दबाजी नहीं, बल्कि disciplined strategy और practical thinking अपनाने की सलाह दे रहा है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, प्रशासन, कॉरपोरेट, टेक्नोलॉजी, मीडिया, मैनेजमेंट और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज financial planning, team coordination और networking से जुड़े कामों में तेजी आ सकती है. बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल अनुभव नहीं, बल्कि तेजी से practical फैसले लेने की क्षमता भी जरूरी होगी. यदि आप नया project, partnership या investment सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से समझें. आपकी communication skill और disciplined approach वरिष्ठ अधिकारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. पुराने प्रयासों, networking या pending payment से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि, travel, gadgets, communication या family related खर्च बढ़ सकते हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. long-term planning पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में आज patience और clear communication बेहद जरूरी रहेगा. काम और जिम्मेदारियों का दबाव emotional distance बढ़ा सकता है. Partner के साथ भविष्य, family planning या financial matters को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, कंधों या गर्दन में दर्द और नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और जिम्मेदारियों के दबाव से मानसिक थकान बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम, meditation और संतुलित दिनचर्या जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला और ग्रे

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और भविष्य की planning को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि कुंभ में गोचर करेगा, जिससे confidence, public image, networking और decision making से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. आपकी राशि के स्वामी शनि मीन राशि में मंगल के साथ द्वितीय भाव में स्थित हैं, जो धन, वाणी और family responsibilities पर असर डाल सकते हैं. यह समय आपको जल्दबाजी नहीं, बल्कि practical और disciplined approach अपनाने की सलाह दे रहा है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मीडिया, finance, consultancy और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज confidence और clarity दोनों बढ़ेंगे, जिससे pending कामों में गति आ सकती है. बदलते corporate माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल talent नहीं, बल्कि patience और long-term strategy भी जरूरी होगी. यदि आप job switch, foreign project, investment या partnership पर विचार कर रहे हैं, तो हर detail ध्यान से जांचें. आपकी communication skill और practical thinking वरिष्ठ अधिकारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. अचानक travel, medical, gadgets या family responsibility से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं. हालांकि, पुराने contacts, networking या pending payment से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. speculative investment में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में emotional sensitivity बढ़ सकती है. Partner को आपकी मौजूदगी और स्पष्ट संवाद की जरूरत महसूस होगी. भविष्य, stability और financial planning को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है. अविवाहित लोगों के लिए कोई पुराना संपर्क दोबारा जुड़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, अनिद्रा, आंखों की थकान या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. लगातार overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकती है. पर्याप्त आराम, meditation और संतुलित दिनचर्या जरूरी रहेगी.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 8, 2

लकी कलर: नीला और बैंगनी

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और सफेद चंदन अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, चावल या सफेद वस्त्र का दान करना शुभ रहेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 11 मई 2026

आज का दिन मीन राशि वालों के लिए आत्ममंथन, future planning और मानसिक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. वैदिक पंचांग, ग्रह गोचर और चंद्र राशि की गणनाओं के अनुसार आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 3:27 PM तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा, जिससे hidden planning, foreign connection, खर्च और मानसिक स्थिति से जुड़े विषय सक्रिय रह सकते हैं. आपकी राशि में शनि और मंगल की युति बनी हुई है, जो आपको मेहनती, focused और ambitious बनाएगी, लेकिन साथ ही impatience और mental pressure भी बढ़ा सकती है. सोमवार होने के कारण आज भगवान शिव की पूजा मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता देने में विशेष फलदायी मानी जाएगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

ऑफिस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, रिसर्च, finance और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा. आज back-end planning, strategy और foreign connection से जुड़े कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है. बदलते professional माहौल, global uncertainty और बढ़ती competition के बीच केवल सपने देखना नहीं, बल्कि disciplined execution ही सफलता दिलाएगा. यदि आप नया investment, business expansion या job switch सोच रहे हैं, तो हर detail ध्यान से समझें. workload और hidden pressure बढ़ सकता है, लेकिन आपकी practical thinking और patience आपको आगे रखेंगे. राहुकाल सुबह 7:14 AM से 8:55 AM तक रहेगा, इस दौरान बड़े financial decision टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 AM से 12:44 PM तक शुभ रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. travel, medical, gadgets या hidden expenses अचानक बढ़ सकते हैं. हालांकि, पुराने निवेश, networking या foreign connection से लाभ मिलने के संकेत भी हैं. जल्द लाभ के लालच में risky investment नुकसान दे सकता है. long-term financial planning पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

रिश्तों में भावनात्मक गहराई और sensitivity दोनों बढ़ सकती हैं. Partner के साथ भविष्य, stability और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है. हालांकि, overthinking और emotional distance रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें. अविवाहित लोगों को किसी पुराने संपर्क से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

Stress, शरीर में थकान, blood pressure fluctuation या नींद की कमी परेशान कर सकती है. लगातार काम और overthinking मानसिक थकान बढ़ा सकते हैं. पर्याप्त आराम, meditation और संतुलित भोजन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर (Lucky Number & Lucky Color)

लकी नंबर: 3, 8

लकी कलर: पीला और आसमानी

आज का उपाय (Today's Remedy)

सोमवार के दिन भगवान शिव को जल, बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप मानसिक शांति और निर्णय क्षमता मजबूत करने में सहायक माना गया है. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या सफेद वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

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