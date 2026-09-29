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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकैसे पाल सकते हैं लैंबोर्गिनी ऑफ चिकन्स, कितने रुपये करने होंगे खर्च?

कैसे पाल सकते हैं लैंबोर्गिनी ऑफ चिकन्स, कितने रुपये करने होंगे खर्च?

क्यों कहा जाता है इसे मुर्गों की दुनिया का लैंबोर्गिनी? काले मांस और जादुई औषधीय गुणों वाले इस बेहद दुर्लभ ब्लैक चिकन की कीमत लाखों में है, जिसे पालकर आप भी बन सकते हैं करोड़पति.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 29 Sep 2026 07:19 PM (IST)
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जब बात दुनिया की सबसे महंगी और आलीशान चीजों की होती है, तो हमारे दिमाग में चमचमाती गाड़ियां या लग्जरी घड़ियां आती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पक्षियों की दुनिया में भी एक ऐसी मुर्गी है, जिसे लैंबोर्गिनी ऑफ चिकन्स कहा जाता है? इंडोनेशिया मूल की इस बेहद दुर्लभ और अनोखी मुर्गी का असली नाम अयाम सेमानी है.

अपनी अद्भुत खूबियों और शाही लुक के कारण यह मुर्गी दुनिया भर के अमीरों और बड़े पोल्ट्री फार्मर्स के बीच स्टेटस सिंबल बन चुकी है. भारत में भी अब लोग पारंपरिक खेती और पोल्ट्री बिजनेस से हटकर अयाम सेमानी के पालन में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अगर आप भी एक नए और जबरदस्त मुनाफे वाले बिजनेस की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है.

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क्यों कहा जाता है इसे लैंबोर्गिनी ऑफ चिकन्स?

अयानी सेमानी कोई आम मुर्गी नहीं है, यह पूरी की पूरी गहरे काले रंग की होती है. फाइब्रोमेलानोसिस नाम की एक दुर्लभ जेनेटिक स्थिति के कारण इस मुर्गी के पंख, चोंच, पैर, जीभ और यहां तक की इसका मांस, हड्डियां और अंदरूनी अंग भी पूरी तरह काले होते हैं. सिर्फ इसका खून ही सामान्य लाल रंग का होता है. अपने इसी चमकीले काले और अनोखे रूप की वजह से इसे मुर्गियों की दुनिया की लैंबोर्गिनी कहा जाता है. 

कैसे कर सकते हैं अयाम सेमानी का पालन?

अयाम सेमानी मुर्गियों का पालन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहले इनके लिए एक सुरक्षित और हवादार बाड़ा तैयार करना होता है, ताकि इन्हें कड़कती ठंड और तेज धूप से बचाया जा सके. 

यह नस्ल काफी तेजी से बढ़ती है, इसलिए इन्हें आम मुर्गियों के मुकाबले ज्यादा प्रोटिन वाला दाना दिया जाता है. इनके आहार में किड़े-मकोड़े मक्का और विशेष पोल्ट्री फिड शामिल होती है. इसके अलावा, भारतीय मौसम के अनुकुल ढालने के लिए शुरूआत में चूजों को सही समय पर टिके लगवाना बेहद जरूरी है ताकि वे बीमारियों की चपेट में न आए. 

यह भी पढ़ें: क्या है किसानों की मददगार भारत विस्तार योजना? जान लें

कितना आता है खर्च और क्या है कीमत?

अंतराष्ट्रिय बाजार में शुद्ध नस्ल के एक अयाम सेमानी चिकन की कीमत 2,500 डॉलर से 6000 डॉलर लगभग 2 लाख से 6 लाख रुपये से अधिक तक हो सकती है. वहीं भारत में इसके चूजे और अंडे थोड़े किफायती दामों पर भी मिल जाते हैं. भारत में इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए आपको शुरूआती तौर पर चूजे, दाना और बाड़ा तैयार करने में 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. बाजार में इसके एक अंडे की कीमत 3,000 से 7,000 रुपये तक हो सकती है, जो इसे बेहद मुनाफेदार सौदा बनाती है. 

यह भी पढ़ें: कितने की आती है पुंगनूर गाय, जानें एक दिन में कितने लीटर देती है दूध?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
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