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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चररोजाना होगी 5000 की कमाई, आधे एकड़ में शुरू करें इस विदेशी गुलाब की खेती

रोजाना होगी 5000 की कमाई, आधे एकड़ में शुरू करें इस विदेशी गुलाब की खेती

Pasta Rose Cultivation Tips: फूलों की खेती के बदलते दौर में यह विदेशी गुलाब किसानों की किस्मत संवार रहा है. मात्र आधे एकड़ में इसकी शुरुआत करके आप हर दिन 5000 रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं.

By : नीलम | Updated at : 26 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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Pasta Rose Cultivation Tips: देश में कई किसान अब अलग-अलग चीजों की खेती करके अच्छा मुनाफा छाप रहे हैं. अगर आप भी कम जमीन में किसी ऐसी फसल की तलाश में हैं जो साल के 365 दिन जेब गर्म रखे. तो पास्ता गुलाब की खेती आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है. 

परंपरागत फसलों के मुकाबले फूलों की खेती खासकर विदेशी किस्मों की डिमांड आजकल सातवें आसमान पर है. मात्र आधे एकड़ जमीन से रोजाना 5000 रुपये तक की कमाई की जा सकती है. यह फसल न केवल आपके खेतों को खुशबू से भर देगी. बल्कि आपको तगड़ा मुनाफा भी दे सकती है. जान लीजिए इसकी खेती के टिप्स 

ऐसे होगी विदेश गुलाब से कमाई

आधे एकड़ जमीन में पास्ता गुलाब की खेती बहुत फायदेमंद है. इस विदेशी किस्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी मजबूती है. जिसकी वजह से यह नार्मल गुलाब के मुकाबले काफी ज्यादा दिनों तक ताजा बना रहता है. इसी वजह से बड़े शहरों के इवेंट प्लानर्स और बुके बनाने वालों के बीच इसकी जबरदस्त मांग रहती है.

  • इसकी पंखुड़ियां काफी सख्त होती है. जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जल्दी खराब नहीं होतीं.
  • लंबी शेल्फ-लाइफ होने के कारण इसे दूर की मंडियों में भेजकर भी किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

हर सुबह ताजे फूलों की तुड़ाई आपको बाजार में एक फिक्स और मोटी डेली इनकम सुनिश्चित करती है.

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साल भर फूलों की पैदावार 

पास्ता गुलाब की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर मौसम को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है और पूरे साल पैदावार देता है. इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं पड़ती बस खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए. एक बार पौधा लगाने के बाद यह लंबे समय तक उत्पादन देता रहता है.

  • पौधों की समय-समय पर कटिंग करने से फूलों का आकार और उनका चटख रंग हमेशा बरकरार रहता है.
  • ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने से फूलों की नैचुरल शाइन और खुशबू बाजार में सबसे अलग नजर आती है.

सही देखरेख के साथ एक बार किया गया निवेश आपको कई सालों तक लगातार रिटर्न देता रहता है.

मार्केट में डिमांड 

बिजनेस की नजर से देखें तो इस विदेशी गुलाब की मार्केटिंग के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बड़े शहरों के होटलों, शादी-ब्याह के कार्यक्रमों और त्योहारों के सीजन में इन फूलों की मांग इतनी बढ़ जाती है कि कभी-कभी सप्लाई पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है.

  • किसान सीधे बड़े फूल व्यापारियों से जुड़कर या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपनी आय बढ़ा रहे हैं.
  • इसके आकर्षक रंगों और खुशबू की वजह से इसे घर के बगीचे में लगाकर लग्जरी लुक भी पाया जा सकता है.

कम रिस्क में मोटी कमाई के लिए इस गुलाब की खेती इस वक्त का बढ़िया बिजनेस मॉडल है.

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About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
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Published at : 26 Apr 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Rose Farming Tips
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