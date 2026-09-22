गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलहसुन की खेती कैसे होती है, इसमें किस मिट्टी की जरूरत?

लहसुन की खेती कैसे होती है, इसमें किस मिट्टी की जरूरत?

अगर आप लहसुन की खेती करने का सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको बेहतर जल निकासी वाली और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है. ऐसे में जानिए लहसुन की खेती करने का आसान तरीका.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 22 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

लहसुन भारत में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख मसाला फसलों में से एक है. इसकी मांग घरेलू खपत के साथ-साथ बाजार और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी रहती है. अगर आप सही समय पर बुवाई करते हैं और मिट्टी, सिंचाई व खाद का ध्यान रखते हैं, तो आप लहसुन की अच्छी फसल पा सकते हैं.

मिट्टी का चुनाव

लहसुन की खेती के लिए भुरभुरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है. खेत में पानी का लंबे समय तक रुकना लहसुन की गांठों को प्रभावित कर सकता है और फंगल रोगों का खतरा बढ़ा सकता है. लहसुन के लिए मिट्टी का pH लगभग 6 से 7.5 के बीच होना अच्छा माना जाता है. खेत तैयार करते समय मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा करना और खरपतवार हटाना जरूरी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
सेहतमंद सब्जियों के शौकीन हैं तो गमले में उगाएं करेला, जान लें तरीका
सेहतमंद सब्जियों के शौकीन हैं तो गमले में उगाएं करेला, जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
गुलाब की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी कमाई?
गुलाब की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी कमाई?
एग्रीकल्चर
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
एग्रीकल्चर
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये

ऐसे करें खेत की तैयारी

लहसुन की बुवाई से पहले खेत की अच्छी जोतना चाहिए. मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप उसमें गोबर या अन्य जैविक खाद मिला सकते हैं. इससे फसल के विकास में मदद मिलती है. वहीं खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होना जरुरी है. खेत में पानी भरा होने से फसल प्रभावित हो सकती है.

लहसुन की बुवाई का सही समय

भारत के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में लहसुन की खेती मुख्य रूप से रबी मौसम में की जाती है. बुवाई का सही समय क्षेत्र और स्थानीय मौसम पर निर्भर करता है. आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर के दौरान इसकी बुवाई की जाती है. बुवाई के लिए स्वस्थ, रोगमुक्त और अच्छी गुणवत्ता वाली गांठों से बड़ी कलियां चुननी चाहिए. कलियों को अलग करने के बाद उन्हें बहुत गहराई में लगाने की बजाय उन्हें मिट्टी में इस तरह लगाया जाता है कि उनका नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर रहे.

यह भी पढ़ें: पीली पड़ रहीं धान की पत्तियां, कहीं भूरा माहू ने तो नहीं कर दिया अटैक?

सिंचाई सही समय पर करें

लहसुन की फसल को नियमित नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए. बुवाई के बाद जरूरत के अनुसार पहली सिंचाई की जाती है और इसके बाद मिट्टी व मौसम की स्थिति देखकर सिंचाई करना बेहतर होता है.

खरपतवार और रोगों से बचाव

लहसुन की शुरुआती दिनों में खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्व, पानी और जगह ले लेती हैं. इसलिए समय-समय पर इन्हें साफ करना बेहतर होता है. अत्यधिक नमी और खराब जल निकासी से फफूंद जैसे रोगों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में खेत में उचित दूरी और जल निकासी बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

लहसुन की खुदाई कब करें?

जब लहसुन के पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगें और ऊपर से सूखने लगें, तब फसल के तैयार होने का संकेत मिल जाता है. सही समय पर खुदाई करने के बाद गांठों को मिट्टी से निकालकर कुछ समय तक अच्छी तरह सुखाया जाता है. लहसुन को सूखी, हवादार और नमी से सुरक्षित जगह पर रखने से उनकी स्थिती अच्छी रहती है.

यह भी पढ़ें: पीएम कुसुम योजना क्या है, इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं किसान?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Garlic Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
सेहतमंद सब्जियों के शौकीन हैं तो गमले में उगाएं करेला, जान लें तरीका
सेहतमंद सब्जियों के शौकीन हैं तो गमले में उगाएं करेला, जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
गुलाब की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी कमाई?
गुलाब की खेती कैसे शुरू कर सकते हैं, 1 एकड़ में कितनी कमाई?
एग्रीकल्चर
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
कौन से किसान उठा सकते हैं गोबरधन योजना का फायदा, कितना मिलेगा पैसा?
एग्रीकल्चर
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
इतने लाख किसान ले रहे इस स्कीम का फायदा, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
Advertisement

वीडियोज

आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
टेक्सास के चुनाव में हनुमान की मूर्ति पर बवाल, पूर्व अमेरिकी सैनिक ने कहा- 'सोचा नहीं था...'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
स्पोर्ट्स
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
आज एशियन गेम्स में पहला गोल्ड जीत सकता है भारत? देखें पदक तालिका का हाल
इंडिया
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
तमिलनाडु के स्कूलों में अब ब्रेकफास्ट, सीएम विजय ने भी खाया, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
आनंद दुबे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, शिवसेना UBT से बाहर निकाला
आनंद दुबे पर उद्धव ठाकरे का एक्शन, शिवसेना UBT से बाहर निकाला
ट्रेंडिंग
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
Tajmahal: विदेशी महिला को घूर रहे थे मनचले, फोटोग्राफर ने सिखाया सबक
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget