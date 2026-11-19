आजकल बहुत से लोग अपने घर की छत या आंगन में सब्जियों के साथ फलदार पौधे भी लगाना पसंद करते हैं. मौसम्बी भी ऐसा ही एक फल है, जिसे आप बड़े गमले में आसानी से उगा सकते हैं. इसके लिए आपको खेत या बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. बस पौधे को अच्छी धूप, सही मिट्टी और समय पर पानी देना जरूरी है. अगर आप जल्दी फल पाना चाहते हैं, तो बीज लगाने के बजाय नर्सरी से तैयार कलमी पौधा खरीदना बेहतर रहेगा.

मौसम्बी का पौधा लगाने के लिए कैसा होना चाहिए गमला?

सबसे पहले किसी अच्छी नर्सरी से मौसम्बी का स्वस्थ कलमी पौधा खरीदें. किस्म अपने इलाके के मौसम के हिसाब से चुने. अब इसे लगाने के लिए 18 से 24 इंच का बड़ा गमला या ग्रो बैग लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. मिट्टी तैयार करने के लिए सामान्य मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिलाएं. थोड़ी रेत भी मिला लें, ताकि पानी गमले में जमा न रहे. पौधा लगाने के बाद इसे ऐसी जगह रखें, जहां रोजाना 6 से 8 घंटे धूप आती हो.

कितनी खाद-पानी डालें?

मौसम्बी के पौधे को समय-समय पर पानी देना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो. जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी लगे, तभी पानी डालें. हर 2 से 3 महीने में पौधे में थोड़ी गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालते रहें. पौधे के आसपास उगने वाली घास हटाते रहें और सूखी टहनियों को काट दें. कई बार पत्तियों पर छोटे कीड़े लग जाते हैं या उन पर टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें दिखाई देने लगती हैं. ऐसी स्थिति में पौधे की जांच करें और जरूरत पड़ने पर नर्सरी से नीम वाला कीटनाशक लेकर उसके निर्देश के अनुसार इस्तेमाल करें.

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कैसे होगी कमाई?

अगर आप बीज से मौसम्बी का पौधा लगाते हैं, तो फल आने में कई साल लगते हैं. वहीं, कलमी पौधे में अच्छी देखभाल और सही मौसम मिलने पर करीब 2 से 3 साल में फल आने शुरू हो जाते हैं. इसमें किस्म और पौधे की बढ़त के हिसाब से समय बदलता है. जब फल अच्छी तरह पक जाएं, तो उन्हें तोड़कर घर में खाने के लिए रख लें. अगर पौधे पर जरूरत से ज्यादा फल आते हैं, तो उन्हें आसपास के लोगों या पड़ोसियों को बेच सकते हैं. इस तरह घर के लिए ताजे फल मिलने के साथ थोड़ी अतिर कमाई भी हो सकती है.

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