KCC Kisan Credit Card: खेती के लिए क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं किसान भाई, किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
KCC Kisan Credit Card: क्या आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाया जाता है और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? जानिए पूरी प्रक्रिया.
KCC Kisan Credit Card: भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, एग्रीकल्चर से जुड़ी हर साल कोई न कोई स्कीम आती ही रहती है और जिस देश की आधी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से अपना जीवनयापन करती हो, वहां ये योजनाएं काफी जरूरी हो जाती हैं. हर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं होते कि वह अच्छे से खेती या उससे जुड़े काम कर सके, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है. ऐसे में लोकल साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेना उनके लिए फांसी के फंदे जैसा होता है, जिसमें ज्यादा ब्याज दर होने के कारण वे जो भी अतिरिक्त कमाते हैं, वह सब ब्याज के रूप में भर देते हैं.
क्या है KCC (किसान क्रेडिट कार्ड)?
ऐसे में जरूरत पड़ती है एक अच्छी क्रेडिट योजना की, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं. KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) योजना, जो 1998 में लाई गई थी, एक तरह का लोन कार्ड होता है जिसे खास तौर पर किसानों के लिए बनाया गया है. इसके जरिए किसान अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकाल सकता है और फसल होने के बाद वापस कर सकता है. इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के तहत 3 लाख रुपये तक का लोन मात्र 4 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है.
कैसे करें आवेदन?
किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना काफी आसान है. इसके लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आवेदन कर सकता है. इसके अलावा कई बैंक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी देते हैं. आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़े कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है. आवेदन जमा करने के बाद बैंक द्वारा जांच की जाती है और पात्र पाए जाने पर KCC जारी कर दिया जाता है.
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KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) के फीचर्स
KCC योजना किसानों को कई आसान सुविधाएं देती है. इसमें ATM से चलने वाला RuPay कार्ड, एक बार दस्तावेज जमा करने की सुविधा, जरूरत के हिसाब से लिमिट बढ़ाने का प्रावधान और तय सीमा के अंदर कई बार पैसे निकालने की सुविधा शामिल है.
KCC योजना के तहत किसानों को कई तरह की जरूरतों के लिए मिलता है लोन
- फसल कटाई के बाद के खर्च के लिए.
- फसल को बाजार तक ले जाने के लिए जरूरी पैसे के लिए.
- किसान परिवार के रोजमर्रा के खर्च के लिए.
- खेती के उपकरण और संसाधनों की देखभाल करने के लिए.
- खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए निवेश में भी मदद मिलती है.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को देश के अलग-अलग बैंक लागू करते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक (RRBs), स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक.
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Source: IOCL