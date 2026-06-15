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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFarmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?

Farmer Invest in Stock Market: क्या शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं गांव के किसान, जानें कैसे करें शुरुआत?

Farmer Invest in Stock Market: आज गांव का किसान, दुकानदार, छात्र या नौकरीपेशा व्यक्ति भी घर बैठे शेयर बाजार में निवेश कर सकता है. हालांकि शेयर बाजार में निवेश शुरू करने से पहले इसकी जानकारी जरूरी है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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Farmer Invest in Stock Market: कुछ साल पहले तक शेयर बाजार को बड़े शहर और अमीर लोगों का खेल माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है. मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग की पहुंच गांव तक बढ़ने के साथ निवेश का दायरा भी बड़ा है. आज गांव का किसान, दुकानदार, छात्र या नौकरीपेशा व्यक्ति भी घर बैठे शेयर बाजार में निवेश कर सकता है. हालांकि, शेयर बाजार में निवेश शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह कैसे काम करता है, निवेशकों की हित की सुरक्षा कौन करता है और इसमें खतरे कितने है.

भारत में शेयर बाजार की निगरानी और निवेश को की सुरक्षा का काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड करता है, जो बाजार को पारदर्शी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियम तय करता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि किसान शेयर बाजार में पैसा कैसे लगा सकते हैं.

आखिर क्या होता है शेयर बाजार?

जब भी किसी कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है, तो वह अपने छोटे-छोटे हिस्से आम लोगों को भेजती है. इन हिस्सों को शेयर कहा जाता है, जो व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है वह उस कंपनी का आंशिक मालिक बन जाता है. वहीं अगर कंपनी का कारोबार बढ़ता है और उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे निवेशक को फायदा हो सकता है. वही कंपनी के घाटे के प्रदर्शन की स्थिति में निवेशक को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है.

गांव के किसान कैसे शुरू कर सकते हैं निवेश?

आज शेयर बाजार में निवेश करने के लिए किसी बड़े शहर या शेयर ब्रोकर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है. स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से ही कुछ मिनट में ऑनलाइन शेयर बाजार में निवेश शुरू किया जा सकता है. इसके लिए आपके पास बस बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. इन डॉक्यूमेंट की मदद से ऑनलाइन डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है.

क्या होता है डीमैट अकाउंट?

जिस तरह बैंक अकाउंट में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, उसी तरह डिमैट अकाउंट में आपके खरीदे गए शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं. आज Groww, Zerodha, Upstox और कई बैंक वीडियो केवाईसी के जरिए ऑनलाइन डिमैट अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं.

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कैसे कर सकते हैं निवेश की शुरुआत?

कई लोगों को लगता है कि शेयर बाजार में लाखों रुपये चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है आज 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है और कई शेयरों ऐसे हैं जिन्हें कुछ सौ रुपये में खरीदा जा सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार नए शेयर बाजार में निवेश के लिए एसआईपी सबसे आसान तरीका होता है. इसके फायदे यह होते हैं कि इसमें छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं. नियमित निवेश की आदत लंबे समय में बेहतर रिटर्न की संभावना और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर इस पर कम पड़ता है.

शेयर बाजार में नुकसान का खतरा कितना?

कई किसानों को लगता है कि शेयर बाजार में काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है शेयर बाजार में लाभ और नुकसान दोनों हो सकते हैं. किसी कंपनी का प्रदर्शन खराब होने पर शेयर की कीमत गिर सकती है, इसलिए बिना जानकारी और रिसर्च की निवेश नहीं करना चाहिए. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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