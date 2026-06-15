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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर बैठे मुफ्त में पाएं सेहत का खजाना, जानें गमले में मोरिंगा उगाने का सही तरीका

घर बैठे मुफ्त में पाएं सेहत का खजाना, जानें गमले में मोरिंगा उगाने का सही तरीका

Moringa Growing At Home: घर की बालकनी या छत पर बड़े गमले में खाद मिली मिट्टी के साथ मोरिंगा आसानी से उगाया जा सकता है. यह सुपरफूड विटामिंस और आयरन से भरपूर है, जो सेहत को गजब के फायदे देता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 15 Jun 2026 09:32 AM (IST)
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Moringa Growing At Home: भागदौड़ भरी इस आधुनिक लाइफ में सेहतमंद रहने के लिए लोग महंगे-महंगे सप्लीमेंट्स और सुपरफूड्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर सुपरफूड माना जाने वाला मोरिंगा यानी सहजन आप अपने घर पर बिल्कुल मुफ्त में उगा सकते हैं? इसके लिए आपको किसी बड़े बगीचे या नर्सरी भागने की भी जरूरत नहीं है. 

बल्कि आप अपने घर की बालकनी या छत पर रखे एक साधारण से गमले में इसे आसानी से लगा सकते हैं. मोरिंगा के पौधे की पत्तियां, फूल और फलियां न्यूट्रिशन का पावरहाउस होती हैं. जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टर डोज देती हैं. अपने हाथों से उगाए गए इस पौधे से आपको बिना किसी केमिकल के एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक सेहत का खजाना मिलता है. जान लीजिए इसे गमले में उगाने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है.

गमले में मोरिंगा लगाने का स्टेप-बाय-स्टेप फॉर्मूला

घर पर मोरिंगा उगाने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम 12 से 14 इंच का एक बड़ा और मजबूत गमला चुनना होगा, जिसके नीचे ड्रेनेज होल यानी पानी निकलने का रास्ता अच्छा हो. इसके बाद मिट्टी तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन सॉयल में लगभग 30 से 40 परसेंट गोबर की खाद या केंचुआ खाद मिक्स कर लें ताकि मिट्टी को पूरा पोषण मिले. 

अब आप मोरिंगा के अच्छे क्वालिटी के बीजों को रातभर पानी में भिगोकर रख दें और अगले दिन इन्हें मिट्टी में करीब एक इंच गहरा दबा दें. आप चाहें तो इसकी कटिंग यानी टहनी का इस्तेमाल करके भी इसे सीधे मिट्टी में लगा सकते हैं. रोपाई के बाद गमले में थोड़ा सा पानी छिड़क दें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे.

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पौधे की सही देखभाल का तरीका

मोरिंगा के पौधे को सूरज की रोशनी बहुत पसंद होती है. इसलिए इस गमले को घर के ऐसे कोने या बालकनी में रखें जहां दिनभर में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप आती हो. इसमें बहुत ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं होती, जब ऊपर की मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी दें. इसकी पत्तियां विटामिंस, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होती हैं. 

जो डायबिटीज कंट्रोल करने, वजन घटाने और हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूत बनाने में मदद करती हैं. आप इसकी ताजी पत्तियों का इस्तेमाल सूप, सलाद या सब्जी में करके घर बैठे ही अपनी पूरी फैमिली को एकदम फिट और एनर्जेटिक रख सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Jun 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Kitchen Gardening Moringa Farming News
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