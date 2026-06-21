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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकपास के साथ इन फसलों को उगााएं, कम जगह में भी किसानों हो जाएंगे मालामाल

कपास के साथ इन फसलों को उगााएं, कम जगह में भी किसानों हो जाएंगे मालामाल

Cotton Intercropping Tips: कपास की दो लाइनों के बीच खाली बची जगह में मूंग, उड़द या हरी सब्जियां उगाकर किसान कम लागत में डबल मुनाफा कमा सकते हैं. इस तरीके से कम जमीन में भी बंपर कमाई होती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 21 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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Cotton Intercropping Tips: कपास की खेती करने वाले किसान अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि फसल को तैयार होने में लंबा वक्त लगता है और इस दौरान खेत का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा रहता है. अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपके बता दें इस खाली पड़ी जमीन का सही इस्तेमाल करने के लिए इंटरक्रॉपिंग बढ़िया जुगाड़ है. अगर आप कपास की दो लाइनों के बीच बची हुई खाली जगह में सही फसलों का चुनाव कर लें. 

तो एक ही बार की लागत और मेहनत में आपकी कमाई सीधे दोगुनी हो सकती है. इस कमाल के फॉर्मूले को अपनाकर आप न सिर्फ अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं. बल्कि मुख्य फसल के साथ-साथ बोनस मुनाफा भी कमा सकते हैं. जान लीजिए कैसे किया जा सकता है कपास के साथ दूसरी फसलें लगाकर मुनाफा डबल. 

दलहनी फसलें बढ़ाती हैं मुनाफा

कपास के पौधों को शुरुआती दिनों में बढ़ने के लिए काफी जगह चाहिए होती है और इसी खाली स्पेस का फायदा उठाने के लिए उड़द, मूंग या लोबिया जैसी कम समय वाली दालों की बुवाई कर सकते हैं. यह फसलें मात्र 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं यानी जब तक आपकी कपास की फसल बड़ी होगी. तब तक आप दालों की कटाई करके मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा चुके होंगे. 

इस तरीके से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दलहनी पौधों की जड़ें हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में फिक्स करती हैं. जिससे जमीन को नेचुरल खाद मिल जाती है. और इससे कपास जो कि आपकी मुख्य फसल है उसे भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलता है और बाजार से महंगी यूरिया या डीएपी खरीदने का आपका भारी-भरकम खर्चा पूरी तरह से बच जाता है.

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हरी सब्जियां और तिलहन से भी फायदा

दालों के अलावा कपास की कतारों के बीच खाली जगह में मूंगफली या फिर चौलाई और धनिया जैसी कम समय वाली हरी सब्जियों की खेती करना बढ़िया आइडिया है. सब्जियां बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं. जिसे किसान हर हफ्ते बेचकर नगद पैसा कमा सकते हैं और रोज के घरेलू खर्चे आसानी से निकल आते हैं. 

मूंगफली की फसल इसके साथ बेहतर ऑप्शन है. इससे तेज धूप में भी मिट्टी की नमी लंबे समय तक बरकरार रहती है और पानी की बचत होती है. इसके साथ ही खेत में पूरा कवर होने की वजह से खरपतवार यानी अनचाही घास को पनपने का मौका ही नहीं मिलता.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Cotton Farming Intercropping
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