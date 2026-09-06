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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबैंगन-मिर्चा-टमाटर बोने जा रहे हैं? रोपाई से पहले जान लीजिए जरूरी बातें

बैंगन-मिर्चा-टमाटर बोने जा रहे हैं? रोपाई से पहले जान लीजिए जरूरी बातें

अगर आप भी अपने खेत में बैंगन, मिर्ची और टमाटर बोने की सोच रहे हैं, तो जानिए रोपाई से पहले खेत की सही तैयारी, स्वस्थ पौधें और मिट्टी की गुणवत्ता से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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बैंगन, मिर्च और टमाटर किसानों के लिए प्रमुख सब्जियों में शामिल हैं. इन फसलों की खेती से किसान अच्छी आमदनी हासिल कर सकता है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए केवल अच्छी किस्म के बीज का चुनाव ही पर्याप्त नहीं होता. रोपाई से पहले खेत की तैयारी से लेकर पौधों की गुणवत्ता और रोपाई की दूरी तक कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. छोटी सी लापरवाही आगे चलकर पौधों की बढ़वार और उत्पादन को प्रभावित कर सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं बैंगन, मिर्ची और टमाटर की रोपाई में किन चिजों का ध्यान रखना होता है.

सबसे पहले तैयार करें खेत

रोपाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बनाना चाहिए. खेत में पानी जमा होने की समस्या हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करना चाहिए. बैंगन, मिर्च और टमाटर के पौधों को लंबे समय तक पानी भरी जमीन पसंद नहीं होती. वहीं सड़ी हुई जैविक खाद या अच्छी तरह तैयार कम्पोस्ट को खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाएं, इससे मिट्टी की संरचना और उसकी जलधारण क्षमता बेहतर होने में मदद मिलती है.

स्वस्थ पौधों का ही करें चयन

रोपाई के लिए पौधों का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतें. पौधे स्वस्थ, मजबूत और रोग के स्पष्ट लक्षणों से मुक्त होने चाहिए. बहुत कमजोर, पीले या कीट से प्रभावित पौधों को खेत में लगाने से बचना चाहिए.

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रोपाई का समय और दूरी रखें सही

बैंगन, मिर्च और टमाटर की रोपाई स्थानीय मौसम, किस्म और क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार की जाती है. इसलिए अपने इलाके के कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह के अनुसार समय का चयन करना बेहतर होता है. पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखना भी जरूरी है. बहुत ज्यादा घनी रोपाई करने से पौधों के बीच हवा का संचार कम होता है और रोगों का खतरा बढ़ जाता है.

रोपाई के समय इन बातों का रखें ध्यान

रोपाई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए. रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें, ताकि पौधें को नई जगह पर स्थापित होने में मदद मिले. शुरुआती दिनों में खेत का नियमित निरीक्षण करें. रोपाई के बाद पौधों को जरूरत के अनुसार ही पानी दें. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान होता है, जबकि पानी की कमी से पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Agriculture News Brinjal Farming
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