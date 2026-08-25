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किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं काली मिर्च? जानें आसान तरीका

घर की बालकनी, छत या किचन गार्डन में गमले की मदद से भी आसानी से उगा सकते हैं सवस्थ काली मिर्च का पौधा, बस आपको रखना होगा मिट्टी, नमी और मजबूत सहारे का खास ध्यान.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 25 Aug 2026 03:16 PM (IST)
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काली मिर्च भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले सबसे लोकप्रिय मसालों में से एक है. आमतौर पर इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है, लेकिन सही परिस्थितियां मिलने पर इसे घर के किचन गार्डन में भी आसानी से  उगाया जा सकता है. काली मिर्च एक बेलदार पौधा है, इसलिए इसे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. अगर आपके पास थोड़ी जगह है और आप घर पर मसालेदार फसल उगाने का शौक रखते हैं, तो काली मिर्च आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है.

पौधा या कटिंग से करें शुरुआत

घर में काली मिर्च उगाने के लिए बीज की तुलना में स्वस्थ पौधे या कटिंग से शुरुआत करना आसान रहता है. अच्छी नर्सरी से स्वस्त और रोगमुक्त काली मिर्च का पौधा खरीदें. ध्यान रहें कि पौधे की पत्तियां हरी और ताजी होनी चाहिए तथा तने पर किसी तरह का संक्रमण या कीट का असर नहीं होना चाहिए.अगर आपके पास पहले से स्वस्थ काली मिर्च का पौधा है, तो उसकी उपयुक्त बेल से कटिंग तैयार करके भी नया पौधा लगाया जा सकता है. शुरुआत में छोटा पौधा लगाने से उसकी देखभाल करना आसान होता है.

सही गमले का चुनाव जरूरी

काली मिर्च की बेल समय के साथ काफी फैलती है, इसलिए बहुत छोटा गमला इसके लए उपयुक्त नहीं होता. ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ों को पर्याप्त जगह मिले और नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर हों. गमले में पानी जमा रहने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना बेहद जरूरी है. जैसे-जैसे पौधा बढ़े, जरूरत के अनुसार आप उसे बड़े गमले में स्थानांतरित कर सकते हैं.

मिट्टी में हो जैविक पदार्थ

काली मिर्च के पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो और पानी आसानी से निकल सके. गमले के लिए बगीचे की मिट्टी के साथ आप अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा. मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए. भुरभुरी मिट्टी जड़ों के विकास के लिए बेहतर होती है.

यह भी पढ़ें: गमले में कैसे उगा सकते हैं हरी इलायची? जान लीजिए तरीका

धूप और नमी का रखें ध्यान

काली मिर्च को अच्छी रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन तेज और सीधी धूप पूरे दिन देना जरूरी नहीं है. ऐसी जगह पौधा रखना बेहतर रहता है जहां उसे पर्याप्त रोशनी मिले और बहुत तेज गर्मी से बचाव हो. मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने पर ही सिंचाई करें.

बेल को दें मजबूत सहारा

काली मिर्च बेल के रूप में बढ़ती है और ऊपर की ओर चढ़ती है. इसलिए पौधा लगाने के साथ ही मजबूत सहारे की व्यवस्था करना भी जरूरी है. जब बेल बढ़ने लगे तो उसे धीरे-धीरे सहारे के साथ बांधें. इससे पौधे को ऊपर बढ़ने में मदद मिलेगी और बेल जमीन पर फैलने के बजाय व्यवस्थित तरीके से विकसित होगी.

काली मिर्च कब मिलेगी?

काली मिर्च जल्दी तैयार होने वाली फसल नहीं है. जब पौधा स्वस्थ होकर पर्याप्त विकसित हो जाए और उसमें फलियों के गुच्छे आने लगतें हैं, तब उनकी उचित अवस्था में तुड़ाई की जाती है. इसलिए किचन गार्डन में काली मिर्च उगाने वालों को धैर्य रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: महंगी हो रही प्याज तो गमले में ऐसे उगाएं, इतने दिन में मिलेगी फसल

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
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