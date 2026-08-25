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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमहाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा प्याज क्यों उगता है, यहां की मिट्टी कितनी खास?

महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा प्याज क्यों उगता है, यहां की मिट्टी कितनी खास?

देश में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र से ही क्यों आता है. क्या यहां की मिट्टी वाकई कुछ ज्यादा खास है? महाराष्ट्र के नासिक को देश की प्याज राजधानी बनने के पीछे की कहानी जानने के लिए पढ़ें यह खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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देश में इन दिनों प्याज की कीमतें बढ़ने को लेकर लोग परेशान है. जब भी प्याज के दाम चढ़ते या गिरते हैं. तो सबकी नजरें सीधे महाराष्ट्र की ओर जाती हैं. क्योंकि भारत की कुल प्याज खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले महाराष्ट्र से ही पूरा होता है. आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो देश में पहुंचने वाला हर तीसरा प्याज इसी राज्य की जमीन से निकलकर आता है. चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो या दक्षिण भारत का कोई शहर, हर जगह महाराष्ट्र का प्याज छाया रहता है. 

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? पूरे देश में इतने सारे कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद प्याज की सबसे ज्यादा पैदावार सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों दर्ज की जाती है? क्या यहां का मौसम कुछ अलग है या फिर यहां की मिट्टी में कोई ऐसा खास जादू है जो प्याज की फसल को एकदम बढ़िया बैठता है? चलिए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र प्याज की राजधानी कैसे बना और क्या है यहां कि मिट्टी में खास. 

प्याज के लिए यहां की मिट्टी क्यों मानी जाती है बेस्ट?

महाराष्ट्र के पश्चिमी और मध्य इलाकों में पाई जाने वाली दक्कन के पठार की काली मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल प्याज की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस मिट्टी में क्ले और जरूरी मिनरल्स का एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है जो प्याज की जड़ों और गांठ की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है. काली मिट्टी की सबसे बड़ी खूबी इसकी नमी सोखने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने की बढ़िया क्षमता है. 

प्याज एक ऐसी फसल है जिसे जमीन के अंदर लगातार हल्की नमी चाहिए होती है. लेकिन पानी का जमाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता. यहां की मिट्टी में पोटाश, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. यही पोषक तत्व प्याज को सही गोलाई, उसका गहरा गुलाबी-लाल रंग, तीखा स्वाद और लंबे समय तक सड़ने से बचाने वाली मोटी बाहरी परत देते हैं.


महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा प्याज क्यों उगता है, यहां की मिट्टी कितनी खास?

मौसम का डबल फायदा

मिट्टी के अलावा महाराष्ट्र की आबोहवा प्याज की खेती के लिए सबसे सही मानी जाती है. यहां का मौसम न तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और न ही बहुत ज्यादा गीला. राज्य के कई इलाके सेमी-एरिड जोन में आते हैं, जहां धूप अच्छी खिलती है और हवा में नमी का लेवल बैलेंस्ड रहता है. इस मौसम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां के किसान साल में एक नहीं बल्कि तीन अलग-अलग सीजन में प्याज उगाते हैं. 

खरीफ, लेट खरीफ और रबी. रबी सीजन की फसल जो कि सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है. सबसे ज्यादा मजबूत होती है. इस समय मिलने वाली ड्राई और हल्की ठंडी हवा प्याज को ठोस बनाती है. पूरे देश में जब बाकी जगहों पर खेती रुकी होती है. तब भी महाराष्ट्र के खेतों में प्याज की कटाई और बुवाई का काम लगातार चलता रहता है.

यह भी पढ़ें: खेती के लिए पैसा चाहिए? इन सरकारी योजनाओं में मिल सकती है मदद

एशिया की सबसे बड़ी मंडी

महाराष्ट्र को प्याज का देश में नंबर बनाने में सिर्फ नेचर का ही हाथ नहीं है. बल्कि यहां का ट्रेड नेटवर्क भी बहुत बड़ा रोल निभाता है. नासिक जिले का लासलगांव सिर्फ भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी माना जाता है. यहां पीढ़ियों से किसान पारंपरिक तरीकों के साथ मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन और वैज्ञानिक तरीकों को मिलाकर खेती कर रहे हैं. 


महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा प्याज क्यों उगता है, यहां की मिट्टी कितनी खास?

इसके अलावा यहां के किसानों ने अपने खेतों पर देसी कांदा चाळ यानी नेचुरल स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने की शानदार कला सीखी हुई है. इससे वह रबी प्याज को बिना सड़ाए 5 से 6 महीने तक सुरक्षित स्टोर कर लेते हैं. इस मजबूत स्टोरेज कैपेसिटी और देश के कोने-कोने तक फैले ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बदौलत महाराष्ट्र साल के 12 महीने पूरे देश की मंडियों में प्याज की सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत रखता है.

यह भी पढ़ें: महंगे प्याज से किसानों को कितना फायदा, 1 किलो में कितना मुनाफा?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Aug 2026 01:19 PM (IST)
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