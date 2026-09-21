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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

ट्रेन टिकट पर गलत Age डाल दी? सफर के दौरान TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

ट्रेन टिकट में उम्र की गलत जानकारी देने पर यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है. गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर रेलवे अतिरिक्त किराया और excess charge वसूल सकता है, इसलिए टिकट जांचना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 21 Sep 2026 11:43 AM (IST)
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अगर आप भी ट्रेन टिकट बुक करते समय नाम, ट्रेन नंबर, तारीख और सीट की जानकारी को ध्यान से भरते हैं, लेकिन उम्र वाले कॉलम को नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. अगर टिकट में दर्ज उम्र आपके पहचान पत्र से अलग है, तो यह एक छोटी सी गलती यात्रा के दौरान परेशान खड़ी कर सकती है. ऐसे मामलों में रेलवे नियमों के तहत आपके से अतिरिक्त किराया या जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 

रेलव नियमों के मुताबिक सफर के दौरान आपको अपना टिकट और जरूरत पड़ने पर आधार कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ सकते हैं. इसलिए टिकट बुकिंग के दौरान सभी डिटेल को अच्छी तरह जांचना बेहद जरुरी है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि टिकट पर गलत उम्र दर्ज के कारण क्या TTE मांग सकता है ज्यादा पैसे?

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क्या टिकट में गलत उम्र होने पर जुर्माना लग सकता है?

रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 54 के तहत अधिकृत रेलवे कर्मचारी सफर के दौरान यात्री से टिकट जांच के लिए मांग सकता है. वहीं अगर आपके टिकट में दर्ज उम्र और पहचान डॉक्यूमेंट्स की जानकारी अलग है, तो ऐसे में टिकट चेकिंग के दौरान सवाल उठ सकता है. हालांकि, सिर्फ उम्र गलत दर्ज होने की स्थिति में कितना फीस लगाया जाएगा या किसी खास मामले में धारा 138 लागू होगी या नहीं, यह मामले की परिस्थितियों और रेलवे द्वारा की गई जांच पर डिपेंड करता है. 

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टिकट में Age गलत हो जाए तो क्या करें?

अगर टिकट बुक करते समय आपको उम्र या दूसरी कोई  जानकारी में गलती नजर आती है, तो सफर शुरू होने से पहले ही आप रेलवे से उसे ठीक कराने की कोशिश करें. क्योंकि यह एक छोटी सी गलती टिकट चेकिंग के समय किसी बड़े विवाद का कारण बन सकती है.

7,035 वसूली वाला मामला क्यों चर्चा में आया?

इन दिनों सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट काफी चर्चे में हैं, जहां एक यात्री ने दावा किया कि टिकट बुक करते समय उम्र में गलती से 24 साल की जगह 1 साल दर्ज हो गई थी. यात्री के मुताबिक, इस गलती के बावजूद उसने किसी किराया छूट का लाभ भी नहीं लिया था और उसके पास वैध पहचान पत्र भी मौजूद था. 

वहीं, यात्री का दावा है कि टिकट चेकिंग के दौरान उससे 7,035 अतिरिक्त राशि वसूली गई और इसे "WITHOUT TICKET" के तहत लिया गया, जिससे मेरी कुल यात्रा लागत 10,624.05 हो गई. साथ ही यात्री ने सवाल उठाया कि जब सही उम्र दर्ज करने पर भी टिकट का मूल किराया नहीं बदलता और उसके पास वैध पहचान पत्र मौजूद था, तो अतिरिक्त रकम किस आधार पर ली गई.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Railway Ticket Rules Train Ticket Age
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